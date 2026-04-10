De ce Daniel Bîrligea a venit singur și nu cu lotul FCSB la catafalcul lui Mircea Lucescu. Exclusiv

Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a fost extrem de afectat de vestea că Mircea Lucescu, selecționerul cu care a lucrat la echipa națională de seniori, s-a stins din viață. Internaționalul a mers miercuri, alături de prietena sa, pentru a-și lua rămas-bun, însă joi, o zi mai târziu, fotbalistul nu a fost prezent alături de colegii săi de echipă, care i-au adus un ultim omagiu antrenorului. FANATIK a aflat motivul.

Miercuri și joi, mii de oameni au trecut pe la Arena Națională pentru a-și lua la revedere de la Mircea Lucescu, unul dintre marii oameni de fotbal pe care țara noastră i-a dat. Antrenorul s-a stins din viață la 80 de ani, după o luptă cumplită cu boala. În cele din urmă, corpul său a cedat.

Joi, delegația celor de la FCSB a depus o coroană la sicriul lui Mircea Lucescu. Jucătorii și membrii staff-ului au mers împreună la Arena Națională. După ce au trecut pe la catafalc, fotbaliștii s-au oprit și au aprins mai multe candele. Mulți dintre ei au avut șansa să lucreze alături de Il Luce la naționala de seniori.

Surprinzător, Daniel Bîrligea nu a făcut parte din delegația campioanei României. Atacantul fusese la Arena Națională miercuri, alături de iubita sa. Acesta a fost un om important la reprezentativa de seniori sub comanda lui Mircea Lucescu.

FANATIK a aflat motivul pentru care Daniel Bîrligea a ales să îi aducă un ultim omagiu lui Mircea Lucescu alături de iubita sa și nu împreună cu restul colegilor de la FCSB. Atacantul nu este în programul echipei, întrucât în continuare este accidentat.

Daniel Bîrligea are probleme medicale. Din acest motiv, fotbalistul nu a mers la Arena Națională împreună cu colegii săi. Joi, acesta a plecat la Cluj-Napoca alături de prietena sa.