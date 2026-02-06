De ce Daniel Bîrligea nu a venit la interviuri după FCSB – FC Botoșani 2-1. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat cu 2-1 meciul împotriva celor de la FC Botoşani. , iar la final a fost solicitat de deţinătorul de drepturi la flash interviuri.

De nu a venit Daniel Bîrligea la interviuri după meci!

Mihai Stoica a dezvăluit motivul pentru care Daniel Bîrligea nu a mers la interviuri la final spunând că oficialii FCSB l-au întrebat pe atacant, care a spus că nu se simte bine şi nu ar vrea să vorbească:

ADVERTISEMENT

„A venit un reporter care a fost la Prima în trecut „să vină Bîrligea”. Iar Cătălin Făinişi, ofiţerul nostru de presă i-a spus: „Cine eşti tu? Eu vorbesc cu cel care îmi spune cine pe cine”. Nu orice reporter vine şi îmi spune pe cine vrea.

Ăsta e protocolul, nu mai ştiu cine trebuia. Este o chestiune foarte clară, la flash interviuri erau ceruţi protagoniştii. Putea să fie Thiam, să fie Olaru, Joao Paulo la debut. Bineînţeles că a fost cerut Bîrligea să se bage băţul prin gard, că e rezervă.

ADVERTISEMENT

Cătălin Făinişi a venit la mine. Eram cu Gigi Becali în telefon. Şi m-a întrebat Gigi ce s-a întâmplat. Şi am zis dacă vrea Bîrligea să vorbească, să fie dat la interviuri, nicio problemă.

ADVERTISEMENT

S-a dus la Bîrligea în vestiar, care a spus: „Nu mă simt bine, nu vreau să vorbesc”. End of story. Apoi au făcut ăia mare tam-tam. Dar chestiile astea nu sunt normal să se facă. ?”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Bîrligea, afectat că a fost rezervă?! Replica lui Mihai Stoica

Mihai Stoica susţine că nu a fost nicio decizie specială ca Bîrligea să nu înceapă ca titular meciul cu FC Botoşani, în condiţiile în care FCSB joacă, în continuare, din trei în trei zile:

ADVERTISEMENT

„Nu l-am văzut după meci, dar nu este o decizie… Avem atâtea meciuri, jucăm din trei în trei zile chiar dacă am ieşit din Europa. Nu cred că sunt probleme.” , a spus Stoica.