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Rapid a făcut instrucție cu FC Botoțani în runda a 17-a din SuperLiga. Giuleștenii au câștigat cu un categoric 5-0 și au urcat pe primul loc în campionat, cu 37 de puncte, cu 1 punct mai mult decât Universitatea Craiova, care va primi vizita lui Dinamo. Cum s-a văzut din Giulești victoria zdrobitoare a elevilor pregătiți de Daniel Pancu.

Daniel Pancu a găsit formula perfectă la Rapid! Moruțan, arma secretă

Rapid a avut un singur gând la meciul cu FC Botoșani: propulsarea pe primul loc în campionat. Încă de când crainicul a anunțat de la încălzire că elevii lui Daniel Pancu pot fi pe primul loc cu o victorie, gerul năprasnic a fost tăiat de uralele celor 4.000 de suporteri. Iar asta s-a văzut încă din minutul 2, când Stojilkovic a ratat prima șansă a meciului. Elvețianul avea să-și repare „eroarea” și să deschidă scorul 2 minute mai târziu.

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Pe urmă, giuleștenii s-au dezlănțuit, iar poarta lui Anestis a fost bombardată. Acest lucru a fost posibil pentru că Daniel Pancu a găsit formula ideală de atac. În prezent, la modul în care combină oamenii din față, Rapid dispune de cea mai bună linie ofensivă. Tehnicianul i-a făcut loc lui Olimpiu Moruțan, care este unul dintre cei mai buni servanți din SuperLiga, în spatele tripletei Dobre – Stojilkovic – Petrila. Chiar dacă atacantul elvețian și-a exasperat coechipierii și fanii cu ratările sale, dispune de o calitate care îl face diferit față de omologii săi din campionat. Aceea de a crea culoare pentru supersonicii Petrila și Dobre, care au capacitatea de a se debarasa de orice adversar din competiția internă.

Fundașii Botoșaniului, „înghețați” de Dobre, Moruțan și Petrila

Acest lucru l-au simțit pe propria piele Diarra și Miron. Cei doi fundași centrali ai Botoșaniului au fost „înghețați” și nu au avut vreun răspuns la atacurile în serie ale Rapidului. Combinațiile lui Dobre, Petrila și Moruțan, care au interpretat perfect partitura lui Daniel Pancu, au făcut ca scorul la pauză să fie 5-0 pentru Rapid. Stojilkovic, cu o „dublă”, Alexandru Dobre, Sinyan și Vulturar aveau să-și treacă numele pe tabela de marcaj în cea mai bună repriză a Rapidului din acest sezon.

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a fost și că fantezia lui Ongenda nu și-a făcut apariția în Giulești, iar Dumiter, Mailat și Mitrov au fost inexistenți în atac. Pe margine, antrenorul care a învins-o acum 3 zile pe FC Copenhaga, în grupa principală de Conference League, cu Inter Club d’Escaldes, a încasat ca un adevărat campion fiecare gol al Rapidului. Nu s-a exteriorizat, nu s-a enervat, nu a făcut gesturi obscene. A încercat doar să-și ghideze jucătorii, fără succes însă, pentru a ieși din gaura neagră în care s-au afundat.

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Fotbaliștii Rapidului i-au arătat contrariul lui Daniel Pancu

Nici discursul de la pauză nu l-a ajutat pe spaniol. Rapid a preluat jocul și în actul secund, cu dorința de a marca mai multe goluri. Ceea ce îl face pe Daniel Pancu să zâmbească. Nu demult, și că din această cauză clubul din Giulești nu izbutește să se încoroneze campioana SuperLigii. În această seară, elevii săi i-au arătat contrariul. Au atacat la foc automat și au încercat să-și majoreze avantajul cu fiecare acțiune care îi îngrozea pe Miron și Diarra. A părut un mesaj clar pentru antrenorul lor. I-au comunicat în toate formele că se bat la titlu.

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Cu 20 de minute înainte de final, Daniel Pancu l-a aruncat în luptă și pe Andrei Șucu. Dovadă că succesul clar cu FC Botoșani este un prilej perfect să-și repare relația cu fiul patronului, după scânteile care au ieșit ultima dată când a fost aruncat în teren, când Diana Șucu i-a reproșat modul în care a vorbit despre situația fiului său.

Numai că, deocamdată, Pancu are dreptate. Intrat împotriva unor adversari demoralizați, Andrei Șucu nu a putut face diferența pe fază ofensivă. Se vede că încă este „crud” și că nu are în posesia armele necesare pentru a se lupta cu fundașii din SuperLiga. Are nevoie de meciuri, răbdare și timp pentru a fi un atacant util pentru Rapid. Iar timpul în Giulești este o resursă de care nu s-au bucurat prea mulți.