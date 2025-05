De ce degetele se încrețesc mereu la fel atunci când faci baie. Puțini oameni știu asta

Un studiu realizat la o universitate din Statele Unite ale Americii a demonstrat de ce se încrețesc mereu la fel atunci când faci baie. Puțini oameni știu asta, însă inginerii au venit cu informații prețioase legat de acest aspect.

De ce degetele se încrețesc mereu la fel atunci când faci baie

Cu siguranță, ai observat că degetele atunci când faci baie, mai ales dacă apa este fierbinte sau stai mai mult de 30 de minute în cadă. Puține persoane au văzut, însă, că întotdeauna ajung să fie la fel.

ADVERTISEMENT

De ce se întâmplă acest lucru? Aceasta este întrebarea la care a răspuns inginerul biomedical Guy German de la Universitatea Binghamton, New York. Specialistul a realizat o cercetare alături de colega sa, Rachel Laytin.

Cei doi experți americani au testat procesul pe pielea a trei voluntari. Participanții la studiu au stat vreme de 30 de minute cu mâinile în apă. Ulterior, oamenii de știință au realizat fotografii la degetele care s-au încrețit.

ADVERTISEMENT

După ce au trecut 24 de ore a fost repetat procesul. În felul acesta cercetătorii au descoperit că degetele se încrețesc mereu la fel atunci când faci baie. Descoperirile i-au uimit pe specialiștii din Statele Unite ale Americii.

Ce au aflat experții despre degetele care se încrețesc în același mod

Specialiștii de peste Ocean au arătat că este vorba de anumite modele de „creste și văi”. În general, aceste modele sunt formate de încrețituri care s-au repetat în mod remarcabil. Studiul publicat în arată faptul că fenomenul nu este cauzat de umflare.

ADVERTISEMENT

Mai exact, acest lucru are loc pentru că apa pătrunde prin glandele sudoripare deschise. De asemenea, apa are rolul de a reduce concentrația de sare din piele. În plus, cercetătorii susțin că fibrele nervoase detectează schimbarea și trimit un semnal către creier.

ADVERTISEMENT

Mai târziu, creierul declanșează automat retragerea vaselor de sânge din piele. Concret, suprafața pielii se strânge și apar ridurile caracteristice care se observă atunci când faci baie și stai o perioadă mare în cadă.

„Vasele de sânge nu-și schimbă prea mult poziția – se mișcă puțin, dar în raport cu celelalte sunt destul de stabile. Asta înseamnă că și ridurile apar în mod similar, iar noi am demonstrat acest lucru”, a explicat autorul studiului, mai arată sursa citată.