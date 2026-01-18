De ce depinde transferul lui Andrei Borza în această iarnă de la Rapid! Giovanni Becali a spus tot

ADVERTISEMENT

Andrei Borza, în ciuda faptului că a trecut printr-o accidentare, rămâne unul dintre cei mai interesanți tineri jucători din SuperLiga. Giovanni Becali a dezvăluit de ce depinde transferul fundașului în actuala perioadă de mercato.

Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Andrei Borza

În cadrul „Giovanni Show”, Giovanni Becali a expus că există multe discuții în această perioadă vizavi de un potențial transfer al lui Andrei Borza. Impresarul susține că fundașul de la Rapid poate părăsi SuperLiga cât de curând.

„(n.r. – Ce se mai întâmplă cu Andrei Borza?) Legat de Borza discutăm cu echipe importante. Sunt formații care l-au dorit în vară, sunt echipe care știu de accidentarea lui și întreabă dacă s-a recuperat.

Urmăresc meciurile pe care le-a jucat și s-ar putea să avem o surpriză până la finalul acestui mercato. Există șanse să plece până în ultima zi din perioada de transferuri”, a declarat Giovanni Becali.

De ce depinde transferul lui Andrei Borza

În continuare, Giovanni Becali a expus că transferul lui Andrei Borza depinde de vânzarea unui jucător dintr-un campionat european. Clauza fundașului este fixă, anume 4 milioane de euro, iar acesta va pleca doar în ligile din Europa, ci nu în Arabia Saudită.

„Avem discuții cu o echipă care trebuie să își vândă fundașul stânga pentru a-l lua pe Borza. Există o șansă mare să plece, e căutat fundașul lor stânga. Sunt șanse să plece în Europa, e prea tânăr pentru Arabia Saudită, are 20 de ani.

E un jucător de bază la Rapid, va fi un jucător pentru echipa națională. Avem o clauză cu clubul Rapid, iar când va fi plătită Borza va pleca. Dacă Rapid vrea să îl mai folosească un an jumătate sau doi, poate să mărească cota transferului. Clauza de reziliere e de 4 milioane de euro”, a conchis Giovanni Becali.

Cifrele lui Andrei Borza

în prima jumătate de sezon, . Fundașul lateral a adunat 10 partide și două pase decisive pentru Rapid în actuala stagiune.

Ajuns la 20 de ani, Andrei Borza poate fi considerat deja un fotbalist experimentat la nivelul SuperLigii. Fundașul a adunat peste 100 de prezențe în fotbalul românesc și este văzut de mulți drept viitorul apărător stânga al echipei naționale.

2,5 milioane de euro este cota lui Andrei Borza

10 meciuri și două pase decisive a adunat fundașul pentru Rapid în acest sezon