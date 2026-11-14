Sport

De ce depinde transferul lui Dennis Man la liderul din Serie A!

Gabriel Neagu
14.11.2026 | 20:03
De ce depinde transferul lui Dennis Man la liderul din Serie A
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Dennis Man ar putea semna cu liderul din Serie A. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Transferul lui Dennis Man în Serie A ar putea fi realizat în iarna acestui an. Totuși, conducerea clubului așteaptă să vadă mișcările de trupe din perioada de mercato pentru a-i propune românului să se alăture.
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Dennis Man (28 de ani) este pe punctul de a pleca de la PSV Eindhoven, după ce Peter Bosz l-a transformat într-0 rezervă de lux. Fotbalistul român nu prinde minute pentru campioana Olandei, iar un club de top și-a arătat deja intenția de a obține semnătura sa.

Dennis Man poate reveni în Italia, la Lazio, liderul din Serie A

Actualul lider din Serie A, Lazio, este interesat de serviciile ”tricolorului”, întrucât s-ar integra în formația pe care Gennaro Gattuso dorește să o implementeze pe Stadio Olimpico. Totuși, transferul jucătorului de la PSV este incert, din cauza lotului pe care lazialii îl au la dispoziție. Totul s-ar putea clarifica în perioada de transferuri din această iarnă.

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Conform tuttomercatoweb.com, interesul pentru Mauro Icardi nu s-a concretizat și oficialii de pe Stadio Olimpico au renunțat la posibilitatea de a-i coopta pe Taylor, Nuno Tavares și Isaksen. Astfel, Dennis Man a devenit ținta principală de transfer a lui Lazio, însă mutarea ar depinde de plecarea lui Matteo Cancellieri de la echipă.

În scenariul favorabil pentru român, acesta s-ar putea întoarce în fotbalul italian sub formă de împrumut. Lazio ar putea introduce și o clauză de cumpărare definitivă în acordul cu PSV. În cazul în care Gennaro Gattuso ar fi mulțumit de prestațiile lui Dennis Man, ar putea să beneficieze de serviciile sale pe termen lung.

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Dennis Man a fost convocat pentru meciurile naționalei din Liga Națiunilor

Înaintea duelurilor decisive din Liga Națiunilor, contra Poloniei și Bosniei, Gică Hagi a lansat convocatorul pentru acțiunea naționalei. Printre jucătorii ofensivi, pe care îi poate folosi, se află și Dennis Man. Extrema lui PSV Eindhoven este unul dintre cei mai experimentați jucători, la nivel internațional, din lotul României.

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Dennis Man este depășit la numărul de selecții doar de doi colegi la națională. Este vorba despre Nicușor Bancu (55 de selecții) și Ianis Hagi (57 de selecții). De precizat este că extrema a fost prezentă și la un turneu final alături de ”tricolori”: EURO 2024. Man a reușit două pase decisive, în victoria din debutul naționalei în competiție, contra Ucrainei, 3-0.

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