De ce desființează Dan Bittman restricțiile din România?! Am aflat câți bani a pierdut cântărețul în pandemie

Cu toate acestea, reacția lui Dan Bittman la adresa restricțiilor poate fi, pe alocuri, înțeleasă. Nu de altceva, dar artistul a pierdut, la propriu, o adevărată avere din cauza restricțiilor generate de pandemia de coronavirus.

Dan Bittman, pierderi financiare uriașe

Abonat ani la rândul la cântările plătite generos de autoritățile publice locale, cu zeci de concerte și încasări pe măsură, Dan Bittman s-a văzut, odată cu debutul pandemiei de coronavirus, pus într-o situație în care nu a mai fost niciodată: să înregistreze pierderi financiare uriașe, pe toate palierele de business.

Mai exact, cele trei firme ale lui Dan Bittman, cu activități în zona de creație și interpretare artistică sau în cele sportive, recreative și distractive, au înregistrat, conform bilanțurilor depuse la ANAF și consultate în exclusivitate de FANATIK, pierderi uriașe în anul 2020, lucru care, probabil, se va repeta și în 2021.

ADVERTISEMENT

De altfel, chiar dacă are afaceri diversificate – Dan Bittman fiind, pe lângă un solist de excepție, și un investitor într-un parc de distracții deschisă pe balta Sulimanu din localitatea Sărulești – toate se învârt în zona recreativă. Iar cu toate restricțiile de circulație și cu activitățile concertistice suspendate, toate afacerile artistului au fost puse, practic, la pământ.

Câți bani a pierdut, în 2020, Dan Bittman

Conform bilanțurilor fiscale depuse și consultate de FANATIK, afacerile lui Dan Bittman au înregistrat cele mai mari pierderi de la deschiderea lor, situația financiară a afacerilor cântărețului fiind una delicată.

ADVERTISEMENT

Astfel, afacerea din Călărași, acolo unde Dan Bittman, pe lângă o baltă de pescuit, a deschis un parc de distracții a înregistrat, în 2020, o cifră de afaceri de 192.563 de lei, cu 11% mai puțin ca în anul anterior, bifând însă o pierdere de 149.163 lei, cu 132% mai mult decât în 2019.

Dramatică însă pare să fie situația firmei Danutz SRL, afacere care a înregistrat un record negativ la toate capitolele. Astfel, cifra de afaceri a firmei care are ca activități de creație și interpretare artistică a fost de doar 2.654 de lei, după ce în 2019 a avut 158.646 de lei.

ADVERTISEMENT

Iar când vine vorba de profit, lucrurile, pentru firma cu pricina, sunt la fel de dezastruoase, pierderile înregistrate fiind de 255.282 de lei.

Cea de-a treia firmă, Holograf Production, nu stă nici ea mai bine. Cu o cifră de afaceri în 2020 de 191.397 de lei (față de 1.989.291 lei în 2019), firma lui Dan Bittman a înregistrat o pierdere de 87.952 de lei, după ce în 2019 a câștigat 318.784 lei.

ADVERTISEMENT

Dan Bittman, în scandal cu autoritățile din cauza restricțiilor

Dan Bittman este, încă de la începutul pandemiei, unul dintre criticii înverșunați ai restricțiilor impuse de autorități în încercarea de a ține sub control răspândirea virusului, posibil mânat și de pierderile de circa 100.000 de euro suportate.

”Am gura spurcată și îmi permit s-o spun și asta o să fac până o să închid ochii, de COVID. Să dea Dumnezeu să mor și eu de COVID. Chiar nu vreau să mai trăiesc în condiții de genul ăsta, pentru că sunt degradante si dezumanizante. Îmi spun părerea și am să mi-o spun cu tărie până la capăt. Nu se poate așa ceva, este prea mult”, spunea Dan Bittman, anul trecut, pentru .

ADVERTISEMENT

Mai mult, de curând, , în mediul online, lucru anunțat în emisiunea lui Marius Tucă de la .

„Vreau să aprind aici în emisiunea ta o făclie, să văd dacă sunt un fraier în țara mea și sunt un dobitoc care apare pe la emisiuni și mă înjur cu autoritățile. Fiecare dacă poate să-și facă o poză acasă să o pună pe Facebook, dacă mai e voie, cred că e voie, să scrie pe ea. Dacă au curaj, să apară pe Facebook cu o hârtie pe care să scrie nu vreau. Este ca în filmul ăla cu maimuțele și prima maimuță zice că nu vreau. Nu vreau să vă cred. V-am lăsat doi ani de zile să mă mințiți în față. Nu vreau să cred că ne vreți binele când, de fapt, ne vreți răul”, a spus Dan Bittman în emisiunea lui Marius Tucă.

Dan Bittman, la protest, alături de Diana Șoșoacă

”Eu am respectat și voi respecta normele, de fiecare dată. Dar când văd cum un fost prim-ministru stă în birou, cu trabucul, cu alți oameni lângă, fără niciun fel de distanțare socială, nu am cum să nu am impresia că ne iau la mișto. Dar când văd că cifrele pandemiei sunt `din pix`, când văd că doar unii respectă regulile, este normal să mă revolt”, .

Doar că, pare-se, respectarea normelor nu mai este o prioritate pentru Dan Bittman, artistul fiind, în weekend-ul trecut, alături de Diana Șoșoacă, la protestul pe care senatorul independent la organizat împotriva restricțiilor. Iar acolo, Dan Bittman a ”uitat” de lege și de obligativitatea de a purta mască.

“Arafat a ieșit pe posturile TV și anunță că cei care au venit la protest vor primi amenzile prin poștă”, răcnea : “Abia aștept! Am bani de dat!”.