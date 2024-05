De ce doarme câinele sub patul tău. Motivul s-ar putea să te surprindă

De ce doarme câinele sub patul tău? Poate patrupedul tău are un astfel de obicei, dar nu știi cum să îl interpretezi. Te gândeai că se simte rău sau poate că vrea să te protejeze? Iată care e explicația.

De ce doarme câinele sub patul tău

. Fie că ai câine sau pisică, poate ai câteva semne de întrebare cu privire la comportamentul acestora. Ce vor să ne transmită necuvântătoarele, de fapt?

, ori alții dorm la ușă, iată că sunt și patrupezi care aleg să doarmă sub pat. Și probabil îți este greu să îi obișnuiești să își schimbe locul.

Care e motivul și de ce doarme câinele sub patul tău? Specialiștii spun că există mai multe explicații. Evident, contează temperatura din casă, dar și alți factori externi, pe care doar stăpânul îi cunoaște.

Conform , un motiv pentru care animalul tău de companie doarme sub patul tău este că își dorește un sentiment de confort și de securitate. În momentul în care un câine caută spații mici și închise, are nevoie de siguranță.

Câinele poate să se simtă suprasolicitat

Dacă este cald în casă, posibil ca patrupedul tău să aibă nevoie de un mediu ceva mai răcoros. Astfel, nu e de mirare de ce alege să se pună fix sub patul tău. Acolo se poate retrage în liniște și de asemenea, temperatura e ceva mai scăzută.

Există însă și explicații ceva mai neplăcute. De ce doarme câinele sub patul tău? Animalul tău de companie se poate confrunta cu stări de anxietate sau de rău. Astfel, pentru a face față stresului alege să se refugieze într-un spațiu sigur pentru el, ceva mai retras.

Totodată, legătura cu stăpânul este și ea importantă. E posibil ca patrupedul tău să vrea să îți simtă mirosul constant și să fie lângă tine. Iar dacă nu are voie în pat, cel mai probabil va alege să stea sub el, doar ca să te simtă aproape.

În cazul în care casa devine mai aglomerată, e posibil de asemenea ca un câine să se ascundă sub pat. La un moment dat, animalele de companie pot să devină suprasolicitate din cauza zgomotului sau a interacțiunii sociale.

În acest mod, ascunzându-se sub pat pot să se calmeze mai ușor. Totodată, dacă ai adoptat un câine, iar acesta are unele obiceiuri pe care nu le cunoști, statul sub pat poate fi unul dintre ele. Există animale care pur și simplu se simt mai confortabil în spații ceva mai închise, singure.