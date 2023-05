De ce e bine să mergi cu farurile aprinse la mașină pe timp de zi. Trucul pe care toți șoferii trebuie să-l știe

Titi Aur, expert în conducere defensivă, ne explică ce e bine să mergem cu farurile aprinse la mașină pe timp de zi. Trucul pe care toți șoferii trebuie să-l știe atunci când se află în trafic.

De ce e bine să mergi cu farurile aprinse la mașină pe timp de zi

Deși legea o impune, la mașină pe timp de zi. Specialiștii din domeniul auto spun că o mașină cu farurile aprinse este observată cu 3 secunde înaintea unei mașini cu faruri stinse pe timp de zi.

”Cu cât sunt mai multe faruri aprinse, ochiul șoferului nu se mai uită după mașină sau culoarea mașinii din anii ’70, ’80, adică după culorile roșu, galben sau verde, pentru că ne-am obișnuit toți să urmărim farurile, fără să ne dăm seama”, spune fostul pilot de raliuri, Titi Aur, pentru .

Expertul în condus defensiv dezvăluie un truc pe care orice șofer trebuie să-l aibă în vedere în momentul în care se întâlnește în trafic cu o coloană de mașini. ”Dacă vine o coloană de mașini din față și una dintre mașini sau două mașini succesive nu au farurile aprinse, ai senzația că poți să depășești.

Mai mult, dacă o mașină are farurile stinse, tu ca șofer ai senzația că mașina respectivă este la distanță mai mare decât o mașină care are farurile aprinse. Ne-am obișnuit să fim mai atenți atunci când vine o mașină care are farurile aprinse”, a mai spus Titi Aur.

Noul Cod Rutier: Faza scurtă, obligatorie noaptea și ziua pe toate drumurile publice din afara localităților

Același expert spune că este important ca farurile să fie aprinse pe absolut orice drum național. Noi, la cursurile de conducere defensivă transmitem această informație: cât de util este să aprinzi farurile, pentru că atât în oraș, cât și pe drumul județean se întâmplă același lucru.

O mașină cu farurile aprinse este observată cu 3 secunde înaintea unei mașini care are farurile stinse. Aici vorbim pe timp de zi, că noaptea este evident de ce trebuie să avem farurile aprinse”, a precizat Titi Aur.

De altfel, la mijlocul lunii mai, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care stabileşte de a folosi, în timpul zilei, pe toate categoriile de drumuri publice, luminile de întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă.

”În circulaţia pe toate categoriile de drumuri publice conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă”, prevede proiectul.

În prezent, legea în vigoare prevede obligaţia folosirii în timpul zilei a luminilor de întâlnire sau a luminilor pentru circulaţia diurnă doar pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E). Întrucât Camera Deputaţilor este for decizional, legea merge la promulgare.