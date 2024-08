De ce e bine să ne fie foame dimineața când ne trezim. Mulți cred că această senzație nu e normală, dar adevărul e altul

Se spune că micul dejun este cea mai importantă masă din zi. Dacă te trezești cu senzația de foame la prima oră a dimineții, acesta este un semnal transmis de organism. Dacă este bun sau rău, vei afla în rândurile de mai jos.

Care sunt alimentele pe care ar trebui să le eviți dimineața

Fără doar și poate, organismul are nevoie de energie pentru a face față sarcinilor de-a lungul zilei. Prima doză de energie și-o ia de la prima masă și anume, de la micul dejun.

Nu este suficient doar să mănânci, ci important este și ce mănânci. Nu orice aliment este bun a fi consumat la prima oră a dimineții. Pentru , trebuie să știi ce anume să introduci în dietă și de ce anume să te ferești.

De obicei, alimentele care conțin zahăr oferă energie organismului, însă, nu sunt singurele. Consumate în exces, alimente bogate în zahăr duc la creșterea valorilor de grăsimi în sânge.

La micul dejun este important să oferi organismului proteine, carbohidrați de calitate și grăsimi. Evitând alimentele bogate în zahăr, te asiguri că îți protejezi atât ficatul, cât și pancreasul.

Ce înseamnă dacă te trezești dimineața cu senzație de foame

Dacă te numeri printre persoanele cărora le este foame imediat după ce s-au trezit, acesta este un semn bun. Medicii susțin că este dovada faptului că ai mâncat corect cu o zi înainte.

”Foamea matinală ne arată că am mâncat corect cu o zi înainte. Dacă am mâncat, însă, târziu, am un stomac încărcat. Dacă e plin dimineața, normal, nu îmi este foame.”, a declarat dr. Antonela Burlacu, medic primar diabet și boli de nutriție, potrivit

Medicii susțin că este esențial ca , mai ales în cantități mari. Acesta distruge legăturile dinte creier, ficat și pancreas și creează dezechilibru în organism.

Totuși, dacă nu respecți această regulă, trebuie să știi ce se întâmplă în organismul tău. Pe cât de bine te poți simți pe moment consumând zahăr, pe atât de nocive pot fi efectele lui pe termen lung.

Potrivit medicilor, un mic dejun nepotrivit poate duce la apariția multor afecțiuni. Cele mai comune sunt dezechilibrele din sistemul endocrin și sistemul nervos.

”Noi credem că nu se întâmplă nimic, ei, am mâncat o chiflă sau am mâncat o prăjitură, nu pățesc nimic, dar eu dau peste cap acest sistem endocrin și sistemul nervos cu hipotalamusul, şi nu se mai reglează.”, a declarat prof. univ. dr. Laura Iliescu, potrivit sursei menționate.

Dacă vrei să te hrănești corespunzător încă de la primele orele ale dimineții, trebuie să eviți mici plăceri nevinovate. Clasicele croissante sau biscuiți pot duce la inflamarea ficatului.