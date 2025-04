De ce e bine să-ți bagi picioarele în apă cu sare, o dată pe săptămână. Beneficiile remediului natural

Foarte mulți oameni apelează la ponturi simple pe care le pot face în propria casă. Experții explică de ce este bine să-ți bagi picioarele în apă cu , o dată pe săptămână. Beneficiile remediului natural sunt multiple și de mare ajutor.

Cum funcționează trucul în care bagi picioarele în apă cu sare

Sarea are proprietăți importante pentru sănătate și poate fi integrată în diverse trucuri. Unul dintre acestea spune să-ți bagi picioarele într-un lighean cu acest ingredient minune și cu o cantitate suficientă de apă.

ADVERTISEMENT

Procesul trebuie să aibă loc o dată la 7 zile, pentru rezultate neașteptate. Una dintre proprietățile pe care le are această soluție constă în îmbunătățirea semnificativă a sănătății picioarelor. Durerea cauzată de neuropatia diabetică periferică (DPN) este ameliorată.

Boala reprezintă o complicație frecventă a diabetului. Doctorii spun că este caracterizată prin deteriorarea nervilor ce provoacă durere și amorțeală în extremități. Persoanele care își bagă picioarele în apă cu sare simt o ușurare reală la nivelul membrelor inferioare.

ADVERTISEMENT

Potrivit , soluția este bună pentru a reduce edemul la femeile însărcinate. Problema este una comună în timpul sarcinii, umflăturile fiind îndepărtate. De asemenea, remediul natural îmbunătățește circulația periferică și reduce oboseala.

În plus, trucul are rolul de a combate infecțiile fungice și mirosul neplăcut. Sarea are proprietăți antimicrobiene, motiv pentru care contribuie la o igienă mai bună a picioarelor, indiferent de perioadele din an.

ADVERTISEMENT

Băile cu sare, ideale pentru exfolierea pielii

Cercetările efectuate în ultima perioadă demonstrează faptul că băile cu sare sunt perfecte pentru exfolierea pielii. Cei care își bagă picioarele în apă cu sare simt în scurtă vreme cum li se îmbunătățește aspectul picioarelor.

ADVERTISEMENT

Unul dintre beneficiile acestui este îndepărtarea celulelor moarte. Mai mult decât atât, această practică lasă pielea mai moale și mai catifelată. Totodată, previne formarea bătăturilor și a pielii îngroșate.

Tot ce trebuie să faci după ce ai înmuiat picioarele vreme de 15-20 de minute este să le usuci bine. Pielea are nevoie de o hidratare după această baie. E foarte important să se aplice o cremă hidratantă, care să acționeze peste noapte.