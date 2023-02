De ce e bine să ții aluatul la frigider. Trucul pe care îl știe orice patiser

Dacă dorești să faci o pâine ca la carte, trebuie să cunoști foarte bine frământarea aluatului. Acesta are nevoie de mișcări atente, astfel încât să iasă cât mai moale și pufos, iar cei dragi să-și mai dorească o porție. De asemenea, de-a lungul timpului s-a constatat că este bine să-l ții la frigider.

De ce să pui aluatul la frigider. Trucul prin care pâinea va ieși pufoasă

Posibil să-ți treacă prin minte faptul că aluatul va îngheța sau se va întări dacă îl pui în frigider. Însă, nu este nici pe departe așa. Patiserii iscusiți cunosc un truc foarte util.

ADVERTISEMENT

Aluatul va fi impecabil dacă îl stropești cu făină, îl învelești în folie alimentară și apoi îl dai la frigider pentru un interval orar de 15-20 de minute. După acest timp, aluatul se scoate, se îndepărtează cu grijă folia alimentară și se frământă în scopul dorit.

Tipul de făină, important pentru un aluat bun

Ca aluatul să fie bun are nevoie și de o făină corespunzătoare. . De exemplu, pentru pâinea de casă este potrivit 1050, pentru produse de patiserie 450, iar pentru cozonaci și creme de prăjituri 000.

ADVERTISEMENT

Gina Bradea, maestru în arta culinară, spune și să cernem făina înainte de a o transforma în aluat. Impuritățile pot exista chiar și atunci când o cumperi la pachet, dintr-un magazin. Pentru cozonac este nevoie de o cernere de 2-3 ori.

”Pentru inceput, este bine sa stim ce tipuri de faina sunt bune pentru aluatul dospit, pentru ca pe piata sunt multe tipuri de faina (…) Cerneti faina inainte de folosire: poate avea diverse impuritati dar si pentru aerisire, o faina cernuta inainte va creste mult mai frumos.

ADVERTISEMENT

Daca vreti sa faceti cozonac, panettone sau un alt aluat greu, cerneti faina de 2-3 ori, sa se aeriseasca bine. Ideal e cu 1 zi inainte. In felul acesta se va usca mai bine. Bunicile noastre puneau faina sus, pe soba cu 2-3 zile inainte de-a face cozonac si o cerneau de cateva ori”,

Tot aceasta recomandă ca ingredientele pe care le utilizăm pentru aluat să fie la temperatura camerei, iar apa sau laptele să fie călduțe. De altfel, înainte de frământare este ideală și o maia, care se face foarte simplu: din apă călduță, zahăr, făină și drojdie.

ADVERTISEMENT

”Toate ingredientele care se folosesc la aluat trebuie sa fie la temperatura camerei, iar lichidul (apa, lapte) trebuie sa fie usor caldut. Ideal este sa se faca inainte o maia din: apa calduta (sau lapte) putin zahar, faina si drojdie. In mod normal drojdia uscata nu are nevoie de maia, doar se amesteca in faina” , a mai transmis Gina Bradea.