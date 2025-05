De ce e important pentru fotbalul românesc ca CFR Cluj să câștige Cupa României? Cristi Balaj: „Pe lângă FCSB, avem cele mai mari șanse să ajungem în grupele cupelor europene!”

CFR Cluj și FC Hermannstadt se vor duela în finala Cupei României miercuri, 14 aprilie, meciul fiind programat de la ora 20:30. Președintele „feroviarilor”, Cristi Balaj, a prefațat partida.

Cristi Balaj: „Pe lângă FCSB, avem cele mai mari șanse să ajungem în grupele cupelor europene!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a anunțat că e important pentru fotbalul românesc ca deoarece șansele feroviarilor de a intra într-o cupă europeană sunt mai mari, aceștia mizând pe coeficient. Totodată, președintele clubului din Gruia a transmis că doar Tachtsidis e indisponibil, iar jucătorii pregătiți de Dan Petrescu s-au cazat deja la hotelul lui George Țucudean de la Arad. .

ADVERTISEMENT

„Au început emoțiile, dar mâine vor fi emoțiile mai mari. Este un trofeu pe care ni-l dorim. Dacă luăm Cupa, mergem în UEFA Europa League. Ar fi bine și pentru fotbalul românesc! Șansele cele mai mari ca să intre într-o grupă europeană le au FCSB și CFR Cluj, atât timp cât pornesc ca și capi de serie la tragerea la sorți. Pentru fotbalul românesc ar fi important.

E un trofeu pe care ni l-am propus să-l câștigăm de la începutul campionatului. A fost unul din cele două obiective, pe primul l-am ratat și a rămas doar acesta, obiectiv ce poate salva sezonul acesta.

ADVERTISEMENT

Atunci când începi campionatul cu 7-8 poziții în care ai schimbat jucătorii, poți să spui acest lucru, că e un sezon bun. Este foarte greu, aveți oameni de fotbal în studio și știu ce înseamnă să faci schimbări majore într-un lot.

„Este un meci deschis oricărui rezultat! Starea de spirit va face diferența”

Meciul de mâine este foarte greu. Avem un adversar care nu a schimbat mare lucru în 2 ani și jumătate. Au rămas cu același antrenor, un antrenor excelent. Au creat acea omogenitate, relații de joc care se stabilesc în urma partidelor oficiale. Au foarte multe meciuri în Cupă, în campionat și nu întâmplător sunt pe primul loc în play-out.

ADVERTISEMENT

E o echipă bună, nu au nimic de pierdut. Ei nu au cum să joace în cupele europene. Își doresc să câștige trofeul, de asta au și protejat și ei anumiți jucători în ultima etapă, au jucat doar 45 de minute. Din acest punct de vedere, este un mesaj indubitabil că și ei vor să câștige trofeul.

ADVERTISEMENT

Sper să fie un meci frumos, fără greșeli de arbitraj. Doar atitudinea și starea de spirit vor face diferența. Într-o finală șansele sunt egale, iar echipa care știe să motiveze sau să fie cea mai motivată va câștiga. Este un meci deschis oricărui rezultat.

Tachtsidis, care nu a revenit și are problema veche musculară, va fi indisponibil. Mai sunt niște mici semne de întrebare, dar antrenorul este în dificultate. Are și o stare de oboseală acumulată a jucătorilor. Ne-am dorit să ajungem în această finală și nu există niciun motiv, nicio scuză, condițiile sunt excelente. Jucătorii vor ajunge azi la Arad cu avionul, s-a închiriat un charter. Cât costă, atâta costă. Nu a contat nimic, am vrut să asigurăm condiții cât mai bune. Echipa stă la hotelul lui Țucudean, iar condițiile sunt foarte bune”, a declarat Cristi Balaj.