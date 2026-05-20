News

De ce e lumea nemulțumită de Nicușor Dan la doar un an de când a ajuns președintele României: „Mandat sub asediu”

Nicușor Dan îi nemulțumește pe români după doar un an de mandat. Ce se ascundă în spatele erodării încrederii în șeful statului? Un politolog explică rezultatele noului sondaj INSCOP
Dan Suta
20.05.2026 | 17:35
De ce e lumea nemultumita de Nicusor Dan la doar un an de cand a ajuns presedintele Romaniei Mandat sub asediu
SPECIAL FANATIK
Încrederea în președintele Nicușor Dan, dezamăgitoare după un an de stat la Cotroceni. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

La doar un an de la instalarea la Cotroceni, președintele Nicușor Dan se confruntă cu o erodare accelerată a încrederii populației, într-un climat destul de tensionat și o Românie mai polarizată ca oricând. Conform noilor date ale unui sondaj INSCOP, aproape 70% dintre români sunt nemulțumiți de activitatea șefului statului, un procent destul de îngrijorător pentru un lider care în câteva zile împlinește 12 luni de când a fost învestit în cea mai înaltă funcție din țară.

Lumea, nemulțumită de Nicușor Dan după doar un an de mandat prezidențial. Explicațiile pentru cel mai recent sondaj INSCOP

În mod paradoxal, aceeași cercetare sociologică realizată în intervalul 11-14 mai 2026 indică faptul că aproape jumătate dintre români îl văd pe președinte ca pe un factor de mediere între partide și liderii politici în criza declanșată după căderea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Cu alte cuvinte, Nicușor Dan e perceput ca o figură moderatoare, dar și ca un lider care nu reușește să producă schimbările pentru care mulți l-au votat în mai anul trecut.

ADVERTISEMENT

Profesorul universitar și politologul Cristian Pîrvulescu explică, într-o scurtă analiză făcută pentru FANATIK, că nemulțumirea masivă față de președinte nu poate fi redusă doar la ideea unor greșeli personale sau strategice. „Nu aș vorbi despre greșeli în sensul clasic. Cele 70% de nemulțumire nu măsoară un eșec personal al lui Nicușor Dan, ci o țară fracturată, în plin război hibrid, cu instituții erodate”, spune politologul.

Politologul Cristian Pîrvulescu dă vina pe criza fiscală gestionată de Bolojan: costul politic a ajuns, inevitabil, și la Cotroceni

În opinia lui Pîrvulescu, actualul președinte a ajuns la Cotroceni într-un moment cât nu se putea mai nepotrivit pentru ca un politician să își mențină capitalul de încredere care i-a fost girat de electorat. Datele sociologice arată că încrederea în guvern a coborât la 18%, iar în Parlamentul României la 12%, cifre care descriu o ruptură majoră între cetățeni și politicieni.

ADVERTISEMENT
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Digi24.ro
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor

„Președintele a moștenit o criză fiscală pe care premierul a gestionat-o prin austeritate, iar costul politic s-a transferat inevitabil și asupra Cotrocenilor. Între timp a fost atacat simultan din toate părțile”, mai explică Pîrvulescu. Sondajul INSCOP arată că nemulțumirea este alimentată în special în zona electoratului AUR, unde ostilitatea față de președinte atinge cote uriașe.

ADVERTISEMENT
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile...
Digisport.ro
Pe viață! Antrenorul de 42 de ani și-a aflat pedeapsa pentru faptele abominabile din vestiarul echipei feminine

Cum poate recupera Nicușor Dan procentele pierdute

Pentru mulți dintre cei care l-au votat, imaginea unui președinte tehnocrat, rezervat și preocupat mai degrabă de echilibre instituționale decât de spectacol politic începe să devină insuficientă într-o perioadă în care societatea cere reacții rapide și mesaje ferme.

ADVERTISEMENT

Aici apare una dintre cele mai mari probleme ale mandatului său. În încercarea de a rămâne neutru și echilibrat, Nicușor Dan riscă să fie perceput drept absent sau lipsit de autoritate într-un moment în care scena publică este dominată de conflicte și radicalizare.

Cristian Pîrvulescu consideră însă că tocmai această neutralitate reprezintă și una dintre explicațiile pentru care aproape jumătate dintre români îl văd drept un factor de echilibru.  „Faptul că 49% dintre români îl văd totuși ca pe un factor de temperare a tensiunilor e capitalul său politic de bază. Ca să recâștige teren, trebuie să transforme criza guvernamentală într-o demonstrație de arbitraj instituțional pentru a găsi susținere pentru un guvern funcțional, pro-occidental, cât mai repede votat. Pentru asta discursul trebuie transferat dinspre „administrarea tăierilor” spre președinte ca garant al stabilității și direcției europene”, ne-a spus Pîrvulescu.

ADVERTISEMENT

Primul an de mandat, unul de „supraviețuire instituțională”

Sondajul mai arată clar că polarizarea este deja extremă. Dacă electoratele PSD, PNL și USR apreciază într-o anumită măsură eforturile de mediere ale lui Nicușor Dan, votanții AUR îl consideră într-o proporție covârșitoare responsabil pentru amplificarea conflictelor politice. În același timp, comparația cu premierul Ilie Bolojan devine inevitabilă. Deși și șeful Guvernului are procente ridicate de nemulțumire, acesta păstrează un bazin solid de susținere în rândul electoratului liberal și al mediului urban mare. În cazul lui Nicușor Dan, percepția este mai difuză și mai greu de consolidat politic.

Până în acest moment, mandatul lui Nicușor Dan poate fi definit mai degrabă ca o supraviețuire instituțională decât ca o încercare de producere a unor reforme majore ori realizarea unor proiecte politice spectaculoase. „L-aș caracteriza ca pe un mandat de supraviețuire instituțională sub asediu, nu de transformare. Un președinte care încearcă să rămână neutru într-un sistem care nu mai tolerează neutralitatea. După un an, prestația președintelui este proba că instabilitatea politică românească e structurală, nu conjuncturală”, a încheiat Pîrvulescu, pentru FANATIK.

Caz revoltător în Buzău: femeia răpită și bătută de fostul concubin ceruse prelungirea...
Fanatik
Caz revoltător în Buzău: femeia răpită și bătută de fostul concubin ceruse prelungirea ordinului de protecție, însă instanța i-o respinsese. ”Legea este foarte clară”
Sondaj INSCOP: A acționat Nicușor Dan ca un mediator în conflictele politice? Ce...
Fanatik
Sondaj INSCOP: A acționat Nicușor Dan ca un mediator în conflictele politice? Ce părere au românii despre activitatea premierului Bolojan. „Polarizarea este diferită”
Cel mai mare atac ucrainean din ultimul an, analizat de un expert. Moscova...
Fanatik
Cel mai mare atac ucrainean din ultimul an, analizat de un expert. Moscova a fost vizată de peste 500 de drone. „Rușii abia acum simt războiul”
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Adrian Bumbescu a suferit un AVC! Momente teribile pentru legenda Stelei
iamsport.ro
Adrian Bumbescu a suferit un AVC! Momente teribile pentru legenda Stelei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!