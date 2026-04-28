De ce e mai periculos să conduci vara decât iarna în România. Titi Aur dezvăluie care este capcana sezonului cald: ”Atunci apar cele mai multe accidente”

Un raport carVertical arată că șoferii români sunt mult mai iresponsabili pe perioada verii, astfel că accidentele sunt mult mai frecvente decât pe perioada iernii. FANATIK a discutat cu expertul în siguranța traficului, Titi Aur, care ne-a explicat modul în care se modifică stilul de condus și comportamentul șoferilor din trafic pe perioada concediilor. De asemenea, a atras atenția asupra unei categorii de motocicliști care provoacă adevărate tragedii.

Vara, sezonul accidentelor rutiere în România

Un studiu realizat de carVertical arată că șoferii români sunt mult mai iresponsabili în trafic pe timpul verii, în comparație cu perioada de iarnă. În țara noastră, cele mai mari rate de înregistrări de daune au fost observate în lunile iulie (9%), martie (8,9%) și mai (8,9%). În același timp, majoritatea coliziunilor petrecute iarna, cauzate de depășirea vitezei ori vizibilitatea redusă, sunt minore. Atunci, șoferii tind să fie mai precauți.

„Aceste vârfuri pot fi influențate de creșterea traficului din timpul primăverii și verii. Pe măsură ce temperaturile cresc, șoferii tind să se simtă mai încrezători în abilitățile lor, dar au de-a face cu un trafic mai intens, ceea ce crește riscul producerii de accidente”, explică Matas Buzelis, expert auto de la carVertical.

Titi Aur, despre perioada cu cele mai multe accidente rutiere

FANATIK a discutat cu Titi Aur, expert în siguranța traficului, despre faptul că vara, pe șoselele din România, se produc mult mai multe accidente rutiere decât în perioada iernii. Acesta a afirmat faptul că, într-adevăr, iarna oamenii sunt puțin mai prudenți din cauza condițiilor meteo mai nefavorabile, însă în momentul în care afară se încălzește iar șoselele sunt uscate, românii calcă pedala de accelerație mai mult decât trebuie.

„Plecăm de la aceeași discuție, lipsa educației, lipsa înțelegerii fenomenului de siguranță rutieră, în general. Și apar mai mulți factori psihologici care duc la această statistică. Aderența bună, lipsa de precipitații, adică iarnă mai avem gheață, mai avem zăpadă, mai avem ceață și atunci șoferul este un pic mai speriat, un pic mai atent. Vara, când vremea e bună în general, ziua e lungă, ai vizibilitatea, aderența bună, capeți încredere, crezi că nu ți se poate întâmpla nimic, crești viteza, se merge cu viteză mare, iar în lunile iulie și august mai vin și perioadele concediilor, adică lumea circulă mult și cei care nu circulă mult de obicei, pentru că sunt șoferii profesioniști, în sensul că sunt cei care circulă mult în general, nu neapărat că au permis de profesioniști, ci circulă mult în natura serviciului.

Dar vara circulă mult și cei care circulă în general mai puțin, că pleacă în concediu, că pleacă în diferite locuri și traficul este mai aglomerat, încrederea este mare și atunci cele mai grave accidente și multe, dar și cele mai grave, nu se întâmplă când e gheață, zăpadă, polei, ci se întâmplă când e vremea bună mult timp și mai ales combinată cu apariția unei ploi sau aderențe scăzute, atunci apar cele mai multe accidente, pentru că toată lumea merge cu viteză, cu încredere și brusc se trezesc în condiții mai speciale de aderență mică”, a explicat Titi Aur.

Motocicliștii cunoscuți ca „donatori de organe”, un pericol real pe șoselele din România

În același timp, expertul recunoaște că, odată cu sezonul cald, apar tot mai mulți motocicliști. Din observațiile sale, fenomenul moto a luat amploare în țara noastră și aceștia măresc numărul de victime din . Cu toate acestea, Titi Aur subliniază că există două tipuri de motocicliști: cei disciplinați, pentru care motorul este un hobby, și cei teribiliști, cunoscuți și ca „donatori de organe”. Tot el susține că „suntem tentați să punem toți motocicliștii în aceeași categorie, dar nu e deloc adevărat”

„Tot ce ține fenomenul moto a crescut foarte mult în România, nu că exagerat, foarte mult, adică ne apropiem de țările cu tradiție, pentru că în perioada comunistă, sau chiar imediat după Revoluție, nu prea vedeai motociclete pe stradă în România, erau foarte puține, foarte rare.

Acum avem două categorii de motocicliști. O categorie foarte mare, care înseamnă motocicliști disciplinați, care înțeleg pericolul și care fac, să zic, deplasarea cu motocicleta din hobby, din plăcere. Ei au mașini, au posibilități financiare, dar le place să meargă cu motorul. Și o categorie mult mai mică, dar mult mai vizibilă, acei teribiliști cu motociclete, care au eșapamente cu zgomot mare, care merg cu viteză, care se strecoară, să le spunem, donatorii de organe, pentru că ăia sunt cei care-și asumă riscul foarte mare”, ne-a explicat Titi Aur.

Ce ar trebui făcut pentru a scădea numărul accidentelor, cel puțin în perioada verii

Titi Aur trage un semnal de alarmă și susține că este nevoie de educație, în primul rând, care să înceapă încă din școala generală. „Noi nu știm să circulăm pe stradă nici în calitate de pietoni, nici de bicicliști, nici de trotinetiști, nici de motocicliști, nici de conducători auto, nici măcar de pasageri”.

Întrebat ce schimbări ar face pentru ca această să scadă, expertul susține dorește să se pună mai mult accent pe prevenție, apoi pe conducere defensivă, mai ales în școala de șoferi, acolo unde nu ești învățat decât lucruri tehnice și nu chestiuni ce îți pot salva viața într-un moment neașteptat.

„Aș schimba educația. Educația însemnând de la școală generală, liceu. La școala de șoferi aș adăuga partea de anticipare, prevenție, conducere defensivă, pentru că în școala de șoferi acum se face doar partea tehnică, adică cum să pleci de pe loc, cum să bagi în vitează, cum să semnalizezi, dar partea de anticipare, prevenție, nu se face deloc. Este sau nu în programă, oricum nu se face. Și aș introduce, după școala de șoferi, tot felul de forme de pregătire, de readucere aminte, cursuri de conducere defensivă, protecția muncii făcută la toți cei care utilizează automobilul pentru deplasare, indiferent că e profesionist, că e neprofesionist, că e angajat, dar și campanii bine gândite, în sensul că se transmiți în piață tot felul de lucruri”, a mai subliniat Titi Aur pentru FANATIK.