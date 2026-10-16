De ce egalul Craiovei cu Getafe este de fapt o victorie. Ce l-a impresionat pe Ștefan Beldie în meciul cu spaniolii

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Remiza Craiovei cu Getafe (1-1) nu este doar o confirmare a faptului că oltenii au șanse reale să prindă primăvara europeană, ci și o excelentă ocazie de-a respira aerul încrederii fotbalistice după o serie de eșecuri pestilențiale pentru echipele românești în Europa. OK, Getafe nu este vreun uriaș al Spaniei, dar, în comparație cu Auda sau Ararat, fosta echipă a lui Craioveanu și Contra reprezintă un adversar în compania căruia egalul onorează. Și nu doar onorează, dar și alimentează cu încredere o echipă care, în ciuda faptului că este singura reprezentantă a României rămasă în Europa, aproape că n-a bătut pe nimeni în acest sezon european pe care l-a pornit din postura de campioană a României.

Universitatea Craiova a arătat cu Getafe că n-ar trebui să se teamă de Egnatia și Inter Club d’Escaldes

Poate să sune ciudat… Cum să te temi de astfel de echipe? Totuși, tot acest parcurs care a dus-o pe Craiova din preliminariile Ligii Campionilor în această fază a Conference League era marea problemă a oltenilor. Când te chinui cu echipe evident slabe sau , automat că nivelul tău de încredere scade vertiginos. Nu atât de mult încât să nu se simtă favoriți în fața celor doi adversari slab cotați, dar suficient cât să aibă temeri.

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Or tocmai un meci bun și un rezultat pe măsură cu un adversar provenit dintr-un super fotbal, așa cum este Getafe, au rolul de-a le reconfirma oltenilor ce pot să facă. Egalul acesta nu le câștigă următoarele două meciuri, dar le reamintește că nu au doar tricouri de fotbaliști, ci chiar sunt fotbaliști.

Jocul cu Getafe a arătat și cine sunt fotbaliștii din lotul Craiovei care au limite evidente

Încrederea despre care vorbesc este însă doar o componentă a succesului în fotbal. De multe ori, covârșitor de importantă, dar nu poate înlocui valoarea fotbalistică.

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Care valoare fotbalistică a părut una limitată în cazul unora dintre fotbaliștii lui Coelho. Nu mă refer aici la . Mă refer la fotbaliști care au părut sub meci în unele momente, fără să aibă o problemă de formă – ex. Lameira și chiar Teles. Adversarul a fost cel care a fost, poți crede că aproape toți fotbaliștii care obișnuiesc să ia fața în campionatul nostru au dificultăți majore când dau peste adversari cu calitate fotbalistică și fizică peste medie, așa cum sunt toți jucătorii lui Getafe, oricât de „netitulari” ar fi unii dintre ei.

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Dar se vede. Se vede când unii jucători sunt buni doar pentru competiția internă și când se află prea departe de nivelul pe care-l întâlnești în Europa adevărată, adică cea de dincolo de preliminarii. Genul acesta de meciuri le spune clar oltenilor ce așteptări pot avea de la acest tip de jucători și pot acționa în cunoștință de cauză atunci când își fac planurile de viitor.

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Cel mai important element din jocul Craiovei în fața lui Getafe

Dacă ar fi să spun un singur lucru care m-a impresionat în meciul cu spaniolii, un element care să aibă o simbolistică bogată în ceea ce privește nivelul Craiovei măcar din perspectiva intenției, atunci aș menționa ceva aparent banal – faptul că oltenii s-au apărat sus într-o mare parte din meci.

Acest tip de alegere tactică și acest tip de atitudine nu sunt ceva obișnuit în reflexele de joc ale echipelor românești în Europa. Mai mult, chiar și atunci când antrenorii le cer fotbaliștilor noștri să nu se retragă, să stea sus, să-ncerce să blocheze adversarii departe de poartă, nu prea reușim asta. Cedăm sub presiunea adversarului, mai ales când îl percepem pe adversar ca fiind superior valoric.

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Craiova n-a făcut asta. S-a apărat sus, chiar dacă Stevanovic nu are viteza accidentatului Rus, și a avut multe momente de calm în ciuda dinamicii în joc a spaniolilor.

De ce contează asta? Pentru că atunci când pui în practică ceea ce știi doar teoretic c-ar fi de dorit să faci, îți confirmi că poți. Îți dovedești că poți. Iar asta transformă jucătorii. Astfel, când Pancu spune că oltenii vor fi și mai puternici după ce vor termina cu prezența în Europa, nu se referă doar la faptul că va scădea numărul de meciuri care le mănâncă resursele fizice, ci și la faptul că jucătorii campioanei vor fi mai buni decât la intrarea în competiție.