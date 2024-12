De ce Elena Gheorghe a pus nume de origine franceză celor doi copii: ”Am avut o legătură specială”

Frumoasa cântăreață Elena Gheorghe a acordat un interviu în care a explicat de ce a pus de origine franceză celor doi copii. Artista a mărturisit că a avut întotdeauna o legătură specială cu un Sfânt pomenit în luna decembrie.

Elena Gheorghe, adevărul despre prenumele alese pentru copiii săi

Elena Gheorghe are doi copii frumoși cu care se mândrește în pictorialele pe care le realizează pentru reviste sau pentru rețelele sociale. Blondina are un băiat pe nume Nicholas și o fată ce a primit la naștere două prenume, Amelie Nicole.

Toate numele sunt de origine franceză, deși părinții au naționalitate română. De curând jurata de la Vedeta familiei a dezvăluit care este motivul pentru care a făcut aceste alegeri, dar și care sunt conexiunile legate de cei doi .

„Nicholas s-a născut pe 10 decembrie, iar noi tot timpul am avut o legătură specială cu Sfântul Nicolae, așa că de aici am pornit. Când Amelie era în burtică, Nicho ne-a zis că pe sora lui ar vrea s-o cheme Nicole, ca să își poată face ziua împreună (zâmbește).

Amelie mi-a venit într-o zi în minte, așa pur și simplu, după luni de căutări, ne-a plăcut numele și așa i-a rămas: Amelie Nicole”, a declarat Elena Gheorghe într-un interviu pentru revista .

Îndrăgita artistă a mai dezvăluit și cum își educă cei doi copii, alături de partenerul de viață, Cornel. Vedeta se ghidează după valorile cu care a fost crescută la rândul său, printre care se numără iubire, credință, respect și comunicare.

Nicholas și Amelie se înțeleg foarte bine, în ciuda faptului că există o diferență măricică între ei. Din fericire, băiatul se pune mereu la mintea surorii sale, între cei doi existând o relație frumoasă, cu multă iubire.

Ce spune Elena Gheorghe despre copiii săi

„Când au interese comune, devin o echipă imbatabilă, sunt amuzanți și drăgălași, câteodată e greu să-i oprim din râs, din alergat, din joacă. Atunci când pleacă împreună, Nicho e protector și responsabil.

Are grijă de Amelie, iar ea se mândrește cu fratele ei, căruia îi soarbe fiecare cuvânt”, a completat Elena Gheorghe, mai arată sursa menționată. Cântăreața subliniază că micuții au firi puternice, dar delicate în același timp.

Cu această ocazie vedeta a dezvăluit că Amelie este artistă pentru că îi place foarte mult să cânte încă de la primele ale dimineții. În plus, micuța de 7 ani desenează tot ce vede și își exprimă dragostea prin operele sale.

Pe de altă parte, Nicholas are propriile tabieturi și prieteni având în vedere că deja are 13 ani. Elena Gheorghe îl descrie drept un copil rezervat, calm, ușor introvertit și profund. Poate purta discuții mature cu el, băiatul fiind pasionat de jojutsu și pian, instrument la care cântă.