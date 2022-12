De ce este celebrat Crăciunul pe 25 decembrie? Teoriile despre data nașterii lui Iisus Hristos

Data nașterii lui Iisus Hristos nu este cunoscută cu certitudine, iar cercetătorii s-au întrebat de ce a fost aleasă data de 25 decembrie pentru a celebra Crăciunul.

De ce este celebrat Crăciunul pe 25 decembrie

Există două teorii majore cu privire la motivul pentru care Crăciunul este sărbătorit pe 25 decembrie.

Una, numită uneori ipoteza “istoriei religiei”, sugerează că Crăciunul a suplinit una sau mai multe sărbători păgâne. Cealaltă teorie, adesea numită ipoteza “calculului”, sugerează că primii creștini au folosit o formă de calcul pentru a ajunge la 25 decembrie ca fiind .

De fapt, ambele teorii pot fi adevărate. “Cele două ipoteze nu se exclud reciproc”, a declarat pentru Philipp Nothaft, cercetător de la All Souls College al Universității din Oxford, ale cărui cercetări se ocupă de istoria astronomiei și a cronologiei. Nothaft a făcut cercetări și a scris despre data Crăciunului.

Nu se știe exact când și de ce unii creștini au început să sărbătorească .

Înregistrările antice indică faptul că în Imperiul Roman se ținea o sărbătoare dedicată lui Sol Invictus, un zeu al soarelui, pe 25 decembrie, ceea ce indică posibilitatea ca Crăciunul să o fi înlocuit. De asemenea, la mijlocul lunii decembrie exista un festival păgân numit Saturnalia, care se desfășura pe parcursul mai multor zile.

Cu toate acestea, există câteva probleme cu această așa-numită teorie a istoriei religiei. Este posibil ca creștinii să fi sărbătorit ziua de naștere a lui Iisus pe 25 decembrie înainte ca sărbătoarea Sol Invictus să fi fost creată, a scris Paul Bradshaw, profesor emerit de teologie la Universitatea Notre Dame, într-un articol publicat în cartea .

Nothaft a fost de acord. “Multe depind de momentul în care 25 decembrie a devenit ocazia unei sărbători romane asociate cu [Sol Invictus]”, a spus el. “Cei mai mulți cercetători ar fi probabil de acord că este puțin probabil ca acest lucru să fie mai devreme de anul 274 d.Hr., anul în care [împăratul] Aurelian a dedicat un nou templu lui Sol Invictus la Roma.”

“Știm prea puțin despre această sărbătoare pentru a face declarații certe”, a adăugat Nothaft. Există, de asemenea, întrebarea dacă sărbătoarea a fost suficient de importantă pentru primii creștini pentru a plasa nașterea lui Iisus în acea zi.

O explicație astronomică

25 decembrie este, de asemenea, “data la care observatorii din emisfera nordică sunt capabili să detecteze pentru prima dată mișcarea spre nord a soarelui” după solstițiul de iarnă, a scris David Allen, fost astronom la Observatorul Anglo-Australian, într-un articol publicat în 1992 în .

Detectarea acestei mișcări poate explica de ce festivalul a fost organizat la această dată, a notat Allen.

Cealaltă teorie, ipoteza calculului, se bazează pe ideea că primii creștini au calculat ziua de naștere a lui Iisus adăugând nouă luni la o zi pe care o considerau a fi ziua conceperii lui Iisus.

O posibilitate este că unii dintre primii creștini credeau că ziua crucificării lui Iisus a avut loc pe 25 martie și au adăugat nouă luni pentru a ajunge la 25 decembrie. Acest lucru înseamnă că primii creștini au considerat data crucificării lui Iisus ca fiind data concepției, a notat Bradshaw.

Una dintre dovezile acestei ipoteze este o inscripție din secolul al III-lea de pe o statuie care oferă calcule pentru momentul în care ar trebui sărbătorit Paștele și care are o inscripție pe ea care notează că Iisus a fost răstignit pe 25 martie în anul 29, a scris Bradshaw în articolul său. Cercetătorii tind să creadă că Iisus, care a murit la vârsta de 33 de ani, s-a născut în jurul anului 4 î.Hr.

O problemă cu ipoteza calculului este că nu este clar de ce creștinii timpurii ar asocia data de 25 martie ca dată atât a crucificării lui Iisus, cât și a concepției, a scris Bradshaw.

“Există incertitudine în jurul ambelor teorii, dar cred că ipoteza calculului are un ușor avantaj”, a declarat Bradshaw.

Este posibil ca ambele teorii să fie corecte, a spus Nothaft. “Sunt înclinat să accept că tradiția de a data nașterea lui Hristos la 25 decembrie are rădăcini care datează cel puțin de la începutul secolului al III-lea”, a spus el. “Dacă este așa, o versiune a ipotezei calculului, împreună cu simbolismul solar creștin, oferă cea mai bună explicație a originii acestei tradiții.”

Teoriile despre data nașterii lui Iisus Hristos

Nașterea lui Iisus Hristos este marcată de milioane de oameni din întreaga lume prin celebrarea Crăciunului pe 25 decembrie. Cu toate acestea, cei mai mulți cercetători sunt de acord că nu s-a născut în acea zi și nici măcar în anul 1 d.Hr.

Cercetătorii au speculat că Biserica Romano-Catolică a ales data de 25 decembrie pentru că se leagă de solstițiul de iarnă și de Saturnalia, un festival dedicat zeității romane Saturn. Cu toate acestea, nimeni nu știe cu adevărat cu exactitate când s-a născut Iisus.

Moartea regelui Irod

Unii cercetători cred că Iisus s-a născut între anii 6 î.Hr. și 4 î.Hr., bazându-se parțial pe povestea biblică a regelui Irod cel Mare. În încercarea de a-l ucide pe Iisus, regele ar fi ordonat moartea tuturor copiilor de sex masculin cu vârsta sub 2 ani care locuiau în apropierea Betleemului, eveniment cunoscut sub numele de Masacrul inocenților.

Acest lucru a avut loc cu puțin timp înainte de dispariția lui Irod însuși, o dată care este încă disputată. Cu toate acestea, majoritatea cercetătorilor iau în considerare data folosită de istoricii romani, care credeau că Irod a murit în anul 4 î.Hr.

Alți istorici nu sunt de acord cu privire la anul real al morții lui Irod, iar mulți au susținut că infanticidul în masă nu este altceva decât o legendă.

În cartea sa , cercetătorul biblic și autorul Reza Aslan a scris că masacrul lui Irod a fost “un eveniment pentru care nu există nici măcar o fărâmă de dovadă care să îl coroboreze în nicio cronică sau istorie a vremii, fie ea evreiască, creștină sau romană”.

Steaua din Betleem

Alți cercetători au încercat să coreleze Steaua din Betleem, care se presupune că a anunțat nașterea lui Iisus, cu evenimente astronomice reale pentru a stabili anul nașterii sale.

De exemplu, într-un articol publicat în 1991 în Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, astronomul Colin Humphreys a propus ipoteza că fabuloasa stea a fost de fapt o cometă cu mișcare lentă, pe care observatorii chinezi au înregistrat-o în anul 5 î.Hr. Cu toate acestea, teoria lui Humphreys a fost demitizată de atunci.

Luna nașterii lui Iisus a fost, de asemenea, un subiect de dezbatere, o teorie sugerând că Steaua de la Betleem ar fi fost Venus și Jupiter care s-au unit pentru a forma o lumină strălucitoare pe cer, un eveniment rar care a avut loc în luna iunie a anului 2 î.Hr. O altă posibilitate este o conjuncție similară între Saturn și Jupiter, care a avut loc în octombrie a anului 7 î.Hr.

S-a speculat, de asemenea, că Iisus a fost un copil născut în primăvară. Ignacio L. Götz în cartea sa “Jesus the Jew: Reality, Politics, and Myth-A Personal Encounter” sugerează că Iisus s-ar fi putut naște “la sfârșitul primăverii anului, deoarece sarcinile începeau toamna, după ce recoltele erau gata și existau suficienți bani pentru un ospăț de nuntă”.