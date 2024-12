De ce este greu să programezi o înmormântare în America. Nick Rădoi: „Este imposibil de făcut cum vrem noi”

În urmă cu doar câteva ore, Nick Rădoi și-a pierdut tatăl. Totul este mult mai complicat pentru celebrul milionar, deoarece se află, încă, pe patul de spital. Acesta a suferit a șasea intervenție după ce a fost diagnosticat cu cancer. Lucrurile sunt și mai dificile, Nick confruntându-se cu o nouă problemă. Și anume, nu poate să programeze înmormântarea celui care i-a dat viață. Motivul este strigător la cer.

De ce este greu să programezi o înmormântare în America

. Omul de afaceri a fost diagnosticat cu cancer în vara anului trecut. Din acel moment, viaţa i-a dat lovitură după lovitură. Recent, aceasta a fost operat pentru că boala incurabilă recidivase.

Despre problemele de sănătate, milionarul român, declara în urmă cu puțin timp, pentru FANATIK că l-au schimbat și l-au învățat ce înseamnă, de fapt, viața.

„Boala mă face să văd diferit viața. Sănătatea m-a făcut să înțeleg multe lucruri. Ce este mai important în viață, dar mai ales pentru mine. Am fost un om sănătos, un om care nu a fost niciodată bolnav. Niciodată poate nu mi-am dat seama că restul e nimic, dacă ai sănătate, ai totul. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că mi-a descoperit boala asta.

Chiar dacă e dureros. Am trecut prin patru operații, dar sunt un om puternic. Am fost diagnosticat cu cancer la colon. De un an de zile mă zbat cu acestă problemă. Sunt ok acum, dar fac teste tot timpul”, declarat Nick Rădoi, luna trecută.

Nick Rădoi: „Plecarea în veșnicie a tatălui meu este dureroasă”

În urmă cu doar câteva ore, Nick Rădoi a făcut anunțul, chiar pe pagina lui de socializare. Acesta a postat următorul mesaj: „Plecarea în veșnicie a tatălui meu este dureroasă. De aceea, doresc să-i spun câteva cuvinte. Mă bucur că frații mei au fost lângă el în ultimele clipe, dar și lângă mama mea. Eu, din păcate, am fost în spital.

Tatal meu a luptat, a fost un om inimos, harnic, destoinic, întreprinzător. Un apărător pasionat al libertății religioase și al credincioșilor persecutați. A luptat în România pentru libertate, fără nicio frică, până când comuniștii ne-au dat afară din țară. Cu forța pot să zic, că până a închis ochii, convorbirile și discuțiile lui erau legate de libertatea pe care și-a dorit-o pentru România. Putea sta de vorbă ore întregi despre politică.

A fost și un tată și soț iubitor! Este un exemplu pentru noi, cei trei frați: Nick, Peter și Bill. Am învățat de la el cum să muncim, cum să fim devotați și independenți. Cum să facem totul cu mâna noastră. A fost un om pe care nu puteai să-l oprești din muncă. Nu avem decât lucruri bune de învățat de la el. Fie că vorbim de devotamentul față de familie, fie de curajul de a inspire pe alții”.

Milionarul român, Nick Rădoi: „În America programările se fac cam greu”

Se știe că milionarul român trăiește în America de peste 30 de ani, acolo unde avea alături toată familia. În Los Angeles, California, mai exact, Nick îi avea atât pe părinții lui, cât și pe copii și pe nepoți.

Din păcate, după pierderea celui care i-a dat viață, . Acesta nu își poate înmormânta tatăl, deoarece programarea este foarte greu de făcut în America, mai cu seamă din cauza sărbătorilor de iarnă.

„Înmormântarea va fi în două săptămâni. Aici în America, programările se fac cam greu. Va fi în Los Angeles, California, mai exact. Nu știm data, încă. Din cauza sărbătorilor, programarea este foarte greu de făcut cum vrem noi. Mai ales că eu sunt încă în spital. Îl vom ține la frigider până când va fi înmormântarea propriu-zisă.”, a declarat Nick Rădoi, în premieră pentru FANATIK.