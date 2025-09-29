Cadoul lui Gigi Becali pentru Neluțu Varga, în ziua meciului U Cluj – CFR Cluj: „Îi dau 4,5 milioane!”

din etapa a 11-a a SuperLigii a devenit și mai special pentru Neluțu Varga. Asta pentru că este ziua de naștere a patronului de la CFR Cluj.

Neluțu Varga își serbează ziua de naștere în ziua meciului U Cluj – CFR Cluj. Mesajul lui Horia Ivanovici pentru patronul lui CFR Cluj

, luni, 29 septembrie, de la ora 21:00, fix în ziua în care Neluțu Varga își serbează ziua de naștere. Cu această ocazie, Horia Ivanovici a avut un mesaj pentru patronul din Gruia, pe care îl consideră unul dintre oamenii care ține în viață fotbalul românesc.

„Derby-ul Clujului este chiar de ziua lui Neluțu Varga. Azi e ziua lui Neluțu Varga. Îi spunem și noi la mulți ani, să fie sănătos. Este unul dintre cei cărora fotbalul românesc îi datorează mare recunoștință. Zeci de milioane de euro băgate de acest tip inimos. Pentru el nu au contat banii, nu a dus banii la familie. A pus mereu fotbalul pe primul plan.

Pentru că este fotbal în România și este un fotbal de la an la an mai sus i se datorează și nebunului ăstuia frumos care este Neluțu Varga. Neluțu Varga este frumosul nebun al marilor orașe. Fotbalul românesc îi datorează o scoatere de pălărie fără zecile de milioane investite și pierdute. Se spune că a ajuns la bani foarte mulți investiți. La vreo 50-60 de milioane. În mod sigur fotbalul românesc nu ar fi arătat la fel, în mod sigur CFR Cluj n-ar fi fost o echipă atât de puternică, cu atât de multe campionate, care a devenit mândria Ardealului.

E genul de patron care își dă cămașa de pe el și când nu are. La mulți ani, ‘Tati’”, a declarat Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cadoul lui Gigi Becali de ziua lui Neluțu Varga: „Îi dau 4,5 milioane de euro”

Gigi Becali a avut și el un mesaj pentru Neluțu Varga. Patronul de la FCSB i-a reamintit omologului de la CFR Cluj că îi oferă un cadou, cu ocazia zilei sale de naștere: 4,5 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu.

„Să-l sun acum să-i spun la mulți ani. ‘Tati’, ce facem, ‘Tati’? Îți dau și eu un cadou la iarnă. Îți dau 4,5 milioane de euro pe Louis. Să vedem, poate fac cu ‘Tati’ o înțelegere de acum. Trebuie să-l ajut pe ‘Tati’ dacă are nevoie”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cine este Neluțu Varga și câți bani a investi la CFR Cluj

Neluțu Varga este artizanul celor cinci titluri consecutive cucerite de CFR Cluj, între sezoanele 2017-2018 și 2021-2022. Pentru acest succes, omul de afaceri a trebuit să scoată din buzunar multe milioane de euro.

Salariile exorbitante, Louis Munteanu câștigând 450.000 de euro pe sezon, și jucătorii cu renume care au ajuns la CFR Cluj, Kourt Zouma, Yevhen Konoplyanka și Islam Slimani, au făcut ca clubul să aibă o datorie de peste 50 de milioane de euro la Varga.

Între timp, pe lângă afacerile în construcții, omul cu banii de la vicecampioana României s-a implicat activ în afacerile cu aur. Imaginile cu Neluțu Varga când sorta lingourile de aur au făcut înconjurul internetului în ultimele luni.