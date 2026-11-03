De ce există valul de HATE la adresa lui Cristi Chivu în Italia! “Nimeni n-a avut încredere în el”

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Cristi Chivu se confruntă cu un val de critici în Italia, după rezultatele slabe înregistrate de echipa sa în ultimele meciuri. Mihai Stoica a explicat, în exclusivitate la „MM la FANATIK”, de ce antrenorul român este contestat, deși a reușit anterior să câștige campionatul. Oficialul FCSB a vorbit despre presiunea uriașă a rezultatelor, accidentările din lot și așteptările suporterilor, dar și despre interesul altor tehnicieni pentru postul ocupat de Chivu.

Mihai Stoica explică de ce Cristi Chivu este contestat în Italia

Cristi Chivu traversează o perioadă complicată pe banca echipei sale, iar rezultatele recente au amplificat criticile din presa italiană și din rândul suporterilor. , mai ales în condițiile în care așteptările erau foarte mari după câștigarea titlului.

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Mihai Stoica a analizat situația antrenorului român și a subliniat că presiunea este cu atât mai mare cu cât în momentul numirii. Oficialul FCSB consideră că succesul categoric din sezonul precedent a ridicat ștacheta, iar acum fiecare pas greșit este judecat mult mai aspru.

„Acum, în weekend, n-a pierdut numai un meci, a fost eșec acasă cu Brugge, în Champions, apoi încă un meci contra Milanului. E una dintre cele mai mari rivalități la ei și când câștigi campionatul se uită că pierzi un derby, dar acum pe primul loc e Lazio, echipă părăsită de suporteri la meciurile de acasă. Chivu, în momentul în care a fost numit, nimeni n-a avut încredere în el. A câștigat campionatul într-o manieră categorică, iar acum nu mai e așa. Toată lumea se aștepta să domine sezonul autoritar”, a spus Mihai Stoica, la „MM la FANATIK”.

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Accidentările complică situația lui Cristi Chivu! „Lumea poate ignoră detaliile astea”

Mihai Stoica a atras atenția că rezultatele nu pot fi analizate separat de problemele de lot. Oficialul roș-albaștrilor a amintit investițiile importante făcute în transferuri, dar și faptul că mai mulți fotbaliști sunt indisponibili. În opinia sa, absențele unor jucători importanți, inclusiv cea a lui Lautaro Martinez, au afectat capacitatea echipei de a se ridica la nivelul așteptărilor. Stoica consideră că aceste circumstanțe sunt trecute prea ușor cu vederea atunci când sunt evaluate rezultatele antrenorului român.

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„Au plătit sume mari pentru jucători, doar că Stones este accidentat, Curtins-Jones la fel. Era greu să aduci un jucător care să-l scoată din echipă pe Lautaro Martinez. Și el e accidentat, iar lumea poate ignoră detaliile astea, dar nu e așa. E pe o poziție râvnită de tehnicienii italieni și de câțiva care sunt în afara granițelor Italiei. Dar eu cred că poate să ducă”, a completat Mihai Stoica.