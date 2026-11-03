Sport

De ce există valul de HATE la adresa lui Cristi Chivu în Italia! “Nimeni n-a avut încredere în el”

Tibi Cocora
03.11.2026 | 18:00
De ce exista valul de HATE la adresa lui Cristi Chivu in Italia Nimeni na avut incredere in el
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Stoica explică de ce Cristi Chivu este criticat în Italia, după înfrângerile lui Inter cu Brugge și AC Milan. Foto: Colaj Fanatik.
Mihai Stoica explică de ce Cristi Chivu este criticat în Italia, după înfrângerile lui Inter cu Brugge și AC Milan. Ce spune despre viitorul românului.
ADVERTISEMENT

Cristi Chivu se confruntă cu un val de critici în Italia, după rezultatele slabe înregistrate de echipa sa în ultimele meciuri. Mihai Stoica a explicat, în exclusivitate la „MM la FANATIK”, de ce antrenorul român este contestat, deși a reușit anterior să câștige campionatul. Oficialul FCSB a vorbit despre presiunea uriașă a rezultatelor, accidentările din lot și așteptările suporterilor, dar și despre interesul altor tehnicieni pentru postul ocupat de Chivu.

Mihai Stoica explică de ce Cristi Chivu este contestat în Italia

Cristi Chivu traversează o perioadă complicată pe banca echipei sale, iar rezultatele recente au amplificat criticile din presa italiană și din rândul suporterilor. Înfrângerea suferită în Liga Campionilor cu Brugge și cea din derby-ul cu AC Milan au provocat nemulțumiri, mai ales în condițiile în care așteptările erau foarte mari după câștigarea titlului.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a analizat situația antrenorului român și a subliniat că presiunea este cu atât mai mare cu cât Chivu nu s-a bucurat de încrederea tuturor în momentul numirii. Oficialul FCSB consideră că succesul categoric din sezonul precedent a ridicat ștacheta, iar acum fiecare pas greșit este judecat mult mai aspru.

„Acum, în weekend, n-a pierdut numai un meci, a fost eșec acasă cu Brugge, în Champions, apoi încă un meci contra Milanului. E una dintre cele mai mari rivalități la ei și când câștigi campionatul se uită că pierzi un derby, dar acum pe primul loc e Lazio, echipă părăsită de suporteri la meciurile de acasă. Chivu, în momentul în care a fost numit, nimeni n-a avut încredere în el. A câștigat campionatul într-o manieră categorică, iar acum nu mai e așa. Toată lumea se aștepta să domine sezonul autoritar”, a spus Mihai Stoica, la „MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”
Digi24.ro
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc... ”

Accidentările complică situația lui Cristi Chivu! „Lumea poate ignoră detaliile astea”

Mihai Stoica a atras atenția că rezultatele nu pot fi analizate separat de problemele de lot. Oficialul roș-albaștrilor a amintit investițiile importante făcute în transferuri, dar și faptul că mai mulți fotbaliști sunt indisponibili. În opinia sa, absențele unor jucători importanți, inclusiv cea a lui Lautaro Martinez, au afectat capacitatea echipei de a se ridica la nivelul așteptărilor. Stoica consideră că aceste circumstanțe sunt trecute prea ușor cu vederea atunci când sunt evaluate rezultatele antrenorului român.

ADVERTISEMENT
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea:...
Digisport.ro
Un nou divorț de răsunet! Miliardarul român fugit din țară a primit vestea: "Îi doresc multă fericire!"

„Au plătit sume mari pentru jucători, doar că Stones este accidentat, Curtins-Jones la fel. Era greu să aduci un jucător care să-l scoată din echipă pe Lautaro Martinez. Și el e accidentat, iar lumea poate ignoră detaliile astea, dar nu e așa. E pe o poziție râvnită de tehnicienii italieni și de câțiva care sunt în afara granițelor Italiei. Dar eu cred că poate să ducă”, a completat Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT
Galerie foto. Cristi Chivu, față în față cu trecutul! Revine pe stadionul unde...
Fanatik
Galerie foto. Cristi Chivu, față în față cu trecutul! Revine pe stadionul unde Zlatan Ibrahimovic i-a adus un trofeu uriaș!
O nouă ofertă pentru Dan Petrescu! Decizia antrenorului. Exclusiv
Fanatik
O nouă ofertă pentru Dan Petrescu! Decizia antrenorului. Exclusiv
Fiul unui fost jucător de la FCSB a pus giganții pe jar! 11...
Fanatik
Fiul unui fost jucător de la FCSB a pus giganții pe jar! 11 cluburi galonate se luptă pentru semnătura sa
Tags:
Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
Parteneri
Arbitrul care a dezavantajat-o pe FCSB și-a prezentat scuzele: 'Vă rog, spuneți-i lui...
iamsport.ro
Arbitrul care a dezavantajat-o pe FCSB și-a prezentat scuzele: 'Vă rog, spuneți-i lui Gigi Becali să mă ierte, am greșit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!