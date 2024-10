De ce explodează prețurile la munte de Revelion, de fapt. Motivul pentru care hotelierii din România pun tarife enorme

În fiecare an, prețurile explodează la munte de Revelion. Astfel, puține persoane își mai permit un sejur în această perioadă. Care e motivul pentru care hotelierii din România pun astfel de tarife piperate?

De ce explodează prețurile la munte de Revelion

Mulți români . Prețurile deja au început să fie mai ridicate, în special în stațiunile montane. Iar cine așteaptă până în ultimul moment e posibil ori să nu mai prindă loc, ori să se trezească cu niște tarife imense.

De ce explodează prețurile la munte de Revelion, dar și de Crăciun? Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, a vorbit despre acest subiect. Potrivit acestuia, rezervările sunt în toi chiar în acest moment.

Și se pare că într-adevăr, toate locațiile de cazare ajung să fie pline în această perioadă, în mai multe zone din țară. Iar acesta este și motivul pentru care patronii nu se gândesc de două ori în momentul în care stabilesc tarifele.

De ce explodează prețurile la munte de Revelion, dar și de Crăciun? Pentru că cererea este una enormă. Numai din București vin zeci de mii de oameni în stațiunile montane. Unele persoane nu se uită la bani, având în vedere că este vorba despre despre un eveniment sărbătorit o singură dată pe an.

”Pun tarife foarte mari pentru că le vând”

Iar la rândul său, Alin Burcea spune că dacă ar avea un hotel sau o pensiune în unele zone, probabil ar vinde foarte scump. , drept urmare, hotelierii știu întotdeauna asta.

”Au început rezervările pentru Crăciun și Revelion. Numai Bucureștiul are 3 milioane și ceva de locuitori. Valea Prahovei are, să zicem, 60.000 de locuri pentru Revelion. Se vând sau nu? Evident că da! Am văzut comentarii referitoare la tarifele foarte mari de cazare din Poiana Brașov.

Toată lumea comentează, dar hotelierii ăia nu-s nebuni! Ei pun tarife foarte mari pentru că le vând. Raportul cerere ofertă! Se vând toate și în Maramureș, Bucovina. E Revelionul o dată pe an!

Normal că și eu, dacă aș avea o pensiune sau un hotel în Bucovina, aș vinde scump, că doar nu-s nebun să vând ieftin un Revelion când știu că sunt cinci pe loc. Știți ce zic?” a explicat Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, în emisiunea ”Totul despre bani”, conform .