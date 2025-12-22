Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce FCSB nu e interesată de transferul lui Nicolae Stanciu? „Gigi Becali a spus-o clar”. Exclusiv

Nicolae Stanciu nu reprezintă o țintă de transfer pentru FCSB în această iarnă! Motivul a fost explicat chiar de Mihai Stoica
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.12.2025 | 12:55
De ce FCSB nu e interesata de transferul lui Nicolae Stanciu Gigi Becali a spuso clar Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce a spus Mihai Stoica despre varianta Nicolae Stanciu la FCSB. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Mihai Stoica a explicat foarte clar motivul pentru care cei de la FCSB nu sunt interesați în acest moment să îl readucă pe Nicolae Stanciu la echipă.

De ce nu îl vrea FCSB înapoi pe Nicolae Stanciu. Mihai Stoica a explicat totul

Concret, este vorba despre faptul că echipa roș-albastră dispune în prezent de mai mulți fotbaliști de calitate care pot să acopere zona de teren în care acționează în mod obișnuit și căpitanul naționalei României.

„Discuția asta nu are niciun sens, din moment ce Gigi a spus clar că nu îl interesează Stanciu. A spus că nu ne interesează Stanciu. Eu țin mult la el, este un jucător excepțional, dar noi nu putem să jucăm jucători să ne supraîncărcăm pe poziții unde avem deja fotbaliști.

Chiar ieri îmi spunea Gigi. Îi plăcuse un jucător și a zis să îl luăm. Și i-am zis că este aceeași poziție cu Olaru, Cisotti, Tănase, chiar și Octavian Popescu. Trebuie să joace unul pe poziția aia.

Noi număr 10 avem Olaru, Tănase, Cisotti, Octavian Popescu? Cisotti e altceva decât număr 10? Că joacă pe toate pozițiile e altceva, dar el e număr 10. Nu o să spuneți că e extremă sau număr 6, nu. E o diferență sensibilă între număr 8 și număr 10, dar nu putem să luăm jucători… Cred că Nicușor Stanciu oriunde ar merge ar face diferența.

Nu înțeleg de ce nu joacă acolo. Știu că a avut o accidentare, dar știu ei mai bine ce au de făcut la Genoa”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA. 

Nicolae Stanciu la Rapid? Ce a transmis Victor Angelescu

Reacția oficialului de la FCSB în acest sens s-a produs în contextul în care, anterior, în cadrul aceleiași emisiuni, Victor Angelescu a spus următoarele lucruri despre posibilul împrumut al lui Stanciu la Rapid în această iarnă:

„Eu cred că nu, dar probabil cea mai mică șansă din lume există. Doar că nu există șanse reale ca Stanciu să ajungă la Rapid în iarnă, cel puțin din ce știu eu. Și salariul lui, și faptul că nu cred că el își dorește în acest moment să revină în țară, multe lucruri. Așa că nu cred că sunt șanse reale”. 

Mihai Stoica, anunț despre transferul lui Nicolae Stanciu la FCSB

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
