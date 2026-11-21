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România a încheiat grupa de Liga Naţiunilor pe ultimul loc, odată cu eșecul din ultima etapă cu Bosnia & Herțegovina, scor 1-2. La această ultimă înfrângere a elevilor lui Gică Hagi (61 de ani) a „contribuit” din plin și Andrei Rațiu (28 de ani). Fundașul lui Rayo nu este, din păcate, la prima evoluție modestă. O legendă din fotbalul românesc a încercat să explice aceste episoade numeroase în care Rațiu gafează la națională.

Sorin Cârțu, după greșelile numeroase ale lui Rațiu: „E un caz aparte”

Fie prin comportamentul lor, fie prin evoluțiile avute pe teren, jucătorii de la prima reprezentativă în care ne puneam cele mai mari speranțe în această ediție de Liga Națiunilor – faza grupelor – au dezamăgi crunt. Din această categorie face parte și Andrei Rațiu. Românul, un fotbalist de clasă din La Liga, un campionat de top al Europei, se transformă total când joacă sub „tricolor”.

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Dintr-un jucător de zeci de milioane de euro, care ține la respect fotbaliști uriași, . Cu Polonia, în acel eșec istoric, 0-6, a fost „jalon” în fața lui Nicola Zalewski. Apoi, în ultimul meci din grupă, cel de la Zenica, cu Bosnia, fundașul nostru le-a făcut cadou gazdelor golul de 1-1. Avea să fie momentul din care a început căderea elevilor lui Gică Hagi.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, o legendă a fotbalului din România, Sorin Cârțu (71 de ani), a analizat prestația lui Andrei Rațiu contra Bosniei. În opinia oficialului din Bănie, apărătorul lui Gică Hagi este un „caz aparte” atunci când joacă pentru țara sa. „În meciul cu Bosnia a fost o primă repriză pe care am avut-o sub control. După care s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Rațiu. El este un caz aparte. Are o nonșalanță și o chestie de superioritate. Probabil își spune: ‘Dom’le, unde joc eu? În Spania? Aceste meciuri la echipa națională în care joc contra Bosniei sau contra altor echipe nu sunt atât de grele’”, remarcă „Sorinaccio”.

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În opinia lui Cârțu, fundașul nostru dreapta nu a respectat regulile elementare ale fotbalului în faza din minutul 44 de la Zenica, când a comis acea gafă colosală. „Cum zice și cartea, și teoria, când ești în treimea proprie sau în careul propriu nu trebuie să faci nu știu ce preluări, nu știu ce driblinguri. Acolo joci simplu. La el acolo, la faza aia (n.r. din minutul 44 de la Zenica), singura modalitate era să trimită balonul în corner și gata. Intram cu 1-0 la pauză. A fost o chestie care într-un fel a schimbat atitudinea noastră de-a lungul partidei”.

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Cum s-ar putea explica episoadele frecvente în care Andrei Rațiu gafează la națională? „Se crede superior că joacă în Spania!”

la națională pot avea la origine și o superioritate a jucătorului, în contextul în care vine dintr-un campionat de top, mai spune Cârțu. „(n.r. Ai impresia că Rațiu joacă așa cu o superioritate când vine la națională?) Da, putem spune că se crede superior că joacă în Spania. Pentru că el face niște greșeli din prea multă siguranță pe care o are pe el. Mai sunt situații de-astea. Atâta timp cât tu ești un jucător care ai jucat contra lui Vinicius și l-ai dominat când joci cu Realul, poate și de aici pleacă o siguranță a lui”.

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Președintele celor de la Universitatea Craiova mai adaugă faptul că Rațiu nici nu este un fundaș dreapta clasic. Oferă aici exemple din La Liga, de la meciurile lui Rayo Vallecano, când românul are unele poziționări mult mai ofensive decât îi prevede fișa postului. „El nici nu este un fundaș dreapta clasic. V-ați uitat la el când joacă în Spania? Ați văzut pe unde primește în dezvoltarea jocului, pe unde se duce și primește mingea în zona atacantului central sau în zona mijlocașului. Îl prinde faza defensivă tot în poziții avansate, de e acoperit de alt fotbalist. Sunt multe faze. Poate și din cauza asta ajunge să nu-și mai îndeplinească reperele acestea care sunt ale fundașului”.