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, într-o partidă în care vedetele Aymen Boutoutaou și Denis Drăguș s-au întrecut în driblinguri. Până acum, fotbaliștii de acest gen nu au avut viață lungă la clubul patronat de Gigi Becali.

Boutoutaou și Drăguș, gemenii driblingului de la FCSB

Bara lui Karlo Muhar din minutul 6 anunța că FCSB a venit pe modul blitzkrieg la Mioveni. Numai că, și al noului său staff, format din Costin Curelea și Mihai Pintilii, a avut unele probleme în aplicare.

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Pentru prima dată în acest sezon, Aymen Boutoutaou a evoluat din primul minut ca extremă stângă, poziția sa de bază, după cum a mărturisit Mihai Stoica, omul care l-a convins să vină în România, în spațiul public. Până acum, francezul a fost catapultat în spatele vârfului, unde a înregistrat evoluții aspru criticate de Gigi Becali. În ciuda faptului că a avut numeroase momente când și-a depășit adversarii cu ruperile sale de ritm.

Însă, prestația cu FC Argeș va avea același deznodământ în ochii lui Gigi Becali. Încă din primele minute, mijlocașul a arătat că se complică inutil. Vrea să dribleze fiecare fir de gazon, de mai multe ori dacă s-ar putea. De asta e și nevoit să faulteze. Pierde mingea, iar primul instinct este să-și răscumpere greșeala. Ceea ce l-a costat un cartonaș galben pe finalul primei reprize.

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Aceleași tentative de driblinguri au continuat pe întreg parcursul primului act. Chiar și când are mai mulți coechipieri liberi sau când primește „balonul” la mijlocul terenului, tot la dribling apelează prima dată. După cele 16 meciuri din SuperLiga a devenit o certitudine că nu este doar prima sa opțiune, este singura! Nu ia în calcul un alt element, să paseze, să temporizeze jocul sau să schimbe direcția. E un fotbalist direct proiectat din favela în care s-au format Neymar, Ronaldo Nazario sau Adriano.

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De același „viciu” suferă și Denis Drăguș. În primele 45 de minute, atacantul a fost izolat între Garutti și Sadriu. Nu a fost capabil să câștige vreun duel fizic sau aerian. De multe ori nici nu și-a dat voie, pentru că este atât de îndrăgostit de minge încât, de cele mai multe ori, dă senzația că mai are nevoie de una doar pentru el. În minutul 41 a fentat un adversar în colțul careului, a rămas într-o poziție ideală de a șuta, dar nu s-a putut abține din a mai face un dribling. A pierdut mingea și a gesticulat nervos pe marginea terenului.

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Cu Aymen Boutoutaou și Denis Drăguș, FCSB este în minus cu doi oameni pe faza defensivă. Responsabili pentru a le acoperi sarcinile când FC Argeș atacă sunt Muhar, Joao Paulo și Risto Radunovic.

Posturile schimbate, același rezultat

Startul reprizei secunde la FCSB a venit cu niște schimbări tactice. Denis Drăguș a trecut în flancul stâng al atacului, în timp ce Aymen Boutoutaou a fost repoziționat în centru. Francezul a considerat că este momentul oportun să scoate din arsenal călcâiele și mingile strecurate pe la spate. Îți dă senzația că este ca un magician la început de carieră care face erori la fiecare număr. Evident că nereușitele au fost taxata de Gigi Becali și Laurențiu Reghecampf. Mai ales că patronul de la FCSB este sensibil la călcâie și exterioare, mai ales, din perioada lui Budescu și Alibec la clubul roș-albastru. În minutul 54 a fost înlocuit cu Alexandru Stoian.

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Cât despre Drăguș, a făcut orice altceva în rolul de extremă stângă în afară de a centra pentru David Miculescu, atacantul de careu. Prima soluție este, evident, să caute un spațiu pentru a șuta la colțul lung. De menționat că în actul secund, cu Stoian și Miculescu a combinat mai bine și a fost mai activ. Are o forță de pătrundere peste orice fotbalist din SuperLiga. Numai că alege să o folosească constant, la fiecare fază a jocului.

Boutoutaou și Drăguș, vedete la oricare alt club din SuperLiga

Probabil, într-un alt mediu, Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou ar fi fost starurile echipei. Doar că la un FCSB patronat de Gigi Becali condițiile și pretențiile sunt diferite. Omul de afaceri este sedus de fotbaliștii puternici, care protejează mingea și își demonstrează forța în duelurile aeriene. Ceea ce Drăguș și Boutoutaou nu fac.

În cei 25 de ani, Gigi Becali nu a avut milă de jucătorii înzestrați tehnic. Daymo Moreno, Elton, Andrei Ionescu sau Hamroun nu au avut viață lungă la FCSB. Chiar dacă, inițial, au fost anunțați ca mari achiziții.