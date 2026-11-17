ADVERTISEMENT

Gică Hagi a decis să nu mai apeleze la serviciile lui Ianis Stoica pentru meciul , programat marți, 17 noiembrie, de la 21:45. Atacantul legitimat a fost utilizat 20 de minute în partida cu Polonia, 2-1, în care nu a reușit să-și câștige duelurile cu adversarii direcți.

Ianis Stoica, scos din lot pentru Bosnia – România

Gică Hagi a luat o decizie neașteptată înaintea ultimei partide a României din această acțiune a Ligii Națiunilor. Selecționerul a renunțat la Ianis Stoica, singurul fotbalist disponibil care nu a prins lista de 23 pentru meciul din deplasare cu Bosnia. În locul atacantului de la

Estrella Amadora a fost preferat Rareș Ilie. Jocul trecut, cu Polonia, 2-1, mijlocașul ofensiv de la la Mantova nu a prins lotul.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul în vârstă de 23 de ani fusese convocat în premieră la echipa națională de seniori și debutase în confruntarea cu Polonia, câștigată de „tricolori” cu 2-1, pe Arena Națională. Introdus în minutul 73, în locul lui Dennis Man, Ianis Stoica a întâmpinat unele dificultăți, absolut normale la debut, pentru primul meci la prima reprezentativă. A oferit puține acțiuni în plan ofensiv, iar în duelurile cu adversarii a avut câștig de cauză în doar 43%.

Ianis Stoica, doar 6 acțiuni reușite din 14 în România – Polonia

Potrivit raportului Wyscout, Ianis Stoica a fost implicat în 14 acțiuni pe parcursul minutelor jucate împotriva Poloniei. Dintre acestea, doar 6 au fost reușite, ceea ce înseamnă un procentaj de 43%. În cele 20 de minute petrecute pe teren, atacantul a expediat un singur șut, care nu a prins spațiul porții. În plus, nu a reușit niciun dribling și nu a trimis vreo centrare.

ADVERTISEMENT

Nici la faza de construcție nu a avut o contribuție importantă. Ianis Stoica a încercat doar patru pase, dintre care trei și-au găsit destinatarul, având o precizie de 75%. Nu a oferit nicio pasă-cheie și nu a trimis nicio pasă către treimea ofensivă, conform clasificării Wyscout.

ADVERTISEMENT

Într-un moment în care România încerca să gestioneze avantajul de pe tabelă, atacantul nu a reușit să se remarce prin acțiuni individuale sau prin combinații cu jucătorii ofensivi. Cum a fost cazul lui Daniel Bîrligea, care a fost introdus de Hagi în minutul 67 și a oferit o pasă decisivă și a fost autorul mai multor acțiuni care au destabilizat apărarea polonezilor.

ADVERTISEMENT

A pierdut mai mult de jumătate dintre duelurile cu polonezii

Un alt capitol la care Ianis Stoica a întâmpinat dificultăți a fost cel al duelurilor individuale. Fotbalistul a fost implicat în șapte astfel de confruntări și a câștigat numai trei, având un procentaj de 43%. În duelurile ofensive, situația a fost și mai complicată. Ianis Stoica a câștigat o singură confruntare din trei, adică 33%. De asemenea, a pierdut ambele dueluri defensive în care a fost implicat.

Raportul arată că adversarul cu care s-a confruntat cel mai des a fost Arkadiusz Pyrka, împotriva căruia a câștigat două dueluri și a pierdut unul. În confruntările cu Kacper Potulski și Sebastian Szymański nu a contat. Nu a avut câștig de cauză în vreun duel.

ADVERTISEMENT

Există și câteva aspecte pozitive la debutul lui Ianis Stoica la echipa națională. A câștigat ambele dueluri pentru mingile libere în care a fost implicat, a reușit o intercepție și a obținut un fault.

Echipa trimisă de Hagi pentru Bosnia – România

„Regele” are o singură dilemă în alcătuirea primului „11” pentru meciul cu Bosnia. Aceea cu ce jucător de la Universitatea Craiova va începe: Alexandru Cicâldău sau Vladimir Screciu. În rest, din informațiile obținute de FANATIK,

Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Cicâldău (Screciu), R. Marin, Dragomir – Hagi – Bîrligea, Man

Cifrele lui Ianis Stoica în România – Polonia 2-1