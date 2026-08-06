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De ce Gigi Becali a plătit 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou și nu dă bani pe Drăguș? Strategia patronului FCSB. Exclusiv

Gigi Becali a explicat, la FANATIK, de ce a plătit peste 1,3 milioane pentru Aymen Boutoutaou, dar nu dă o astfel de sumă pentru Denis Drăguș. Care este cheia acestei strategii a patronului FCSB.
Adrian Baciu
06.08.2026 | 09:00
De ce Gigi Becali a platit 13 milioane de euro pe Boutoutaou si nu da bani pe Dragus Strategia patronului FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
De ce nu oferă Gigi Becali 1,3 milioane de euro pe Drăguș cum a dat pe Boutoutaou. Sursa foto: colaj Fanatik
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Gigi Becali (68 de ani) a acceptat să achite sume importante de bani pentru a întări echipa antrenată de Marius Baciu (51 de ani). Cel mai important transfer realizat este cel al lui Aymen Boutoutaou (25 de ani), pentru care s-au achitat circa 1,3 milioane de euro. FCSB îl mai dorește și pe vârful Denis Drăguș (27 de ani). De ce nu este dispus Becali să achite o sumă așa de mare și pentru internaționalul român. Patronul roș-albaștrilor a explicat care e strategia.

De ce nu dă Gigi Becali 1,3 milioane de euro pe Drăguș cum a dat pe Boutoutaou

Telenovela „Denis Drăguș la FCSB” este departe de a se fi încheiat. Atacantul român aflat sunt contract cu turcii de la Trabzonspor încă nu știe ce îi va rezerva viitorul sezon. Drăguș mai are o înțelegere până în 2028 cu gruparea din Țara Semilunei, însă nu mai intră în planurile turcilor. Trabzon dorește să se despartă de român. Acesta din urmă nu ar vrea să plece fără a-și primi parte din banii datorați pe anii rămași din contract.

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FCSB a intrat pe fir și a anunțat public, prin vocea patronului, că îl dorește pe atacant. Pe de altă parte, Gigi Becali nu este dispus să achite o sumă de bani către Trabzonspor, așa cum a făcut către Sochaux, în cazul algerianului Aymen Boutoutaou. Marți, la FANATIK SUPERLIGA, Becali a ținut să explice clar de unde această „dublă măsură”.

Patronul liderului din SuperLiga explică faptul că diferența se face la salariu. Becali ar oferi și pentru Drăguș peste 1,3 milioane de euro, însă în cazul românului salariul cerut de acesta ar fi unul incomparabil cu cel al algerianului. „(n.r. De ce pe Boutoutaou ați acceptat să dați 1,3 milioane și pe Drăguș poate să dați mai puțin, deși era o certitudine?).

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Păi, stați puțin. Dau și pe Drăguș atâta dacă are salariul lui Boutoutaou. (n.r. Cât are salariu Boutoutaou?) Are 15.000 – 20.000 salariu. Am investit în Boutoutaou cât are ăla (n.r. Drăguș) salariu pe un an. Nu e de comparat. Pe Boutoutaou l-am cumpărat, e al meu. Celălalt vrea salariu atât și nu e al meu”, a explicat Becali.

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Cât l-ar costa pe Gigi Becali un eventual transfer al lui Denis Drăguș la FCSB

Gigi Becali s-a dus și mai departe cu explicația în cele două cazuri, Boutoutaou vs Drăguș, și a explicat cât l-ar costa, de fapt, să îl aducă pe jucătorul român la FCSB. „Gândiți-vă că îl iei pe Drăguș și el vrea peste 1 milion de euro salariu pe an. Apoi, dacă îl semnezi pe trei ani îi dai 3 milioane de euro numai salariu.

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Și mai dai pe el 1 milion la transfer, dar el costă, de fapt, 4 milioane. Dar nu e numai asta. Mai costă și taxele 1 milion de euro în trei ani. Așadar, ajungi la 5 milioane”, mai punctează patronul FCSB. Becali a mai spus că, pentru a crește, fotbalul românesc va trebui să facă treptat pasul de la salarii de 15.000 – 20.000 de euro la unele de 35.000 – 45.000. „Un jucător din străinătate nu îți vine pe mai puțin de 45.000 de euro. Dai 1 milion pe el, dar nu vine. Eu o să ridic ștacheta, că nu am cum. Mi-am dat seama că nu se poate altfel”.

De ce Gigi a plătit 1,3 milioane de euro pe Boutoutaou și nu dă bani pe Drăguș? Strategia patronului FCSB. Exclusiv

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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