De ce Hagi a jucat titular cu Eissat în locul lui Bancu. Ce s-a întâmplat înainte de România – Polonia. Exclusiv

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Gică Hagi a surprins la meciul România – Polonia! Selecționerul a decis să-l titularizeze pe Lisav Eissat în locul lui Nicușor Bancu, una dintre piesele de bază ale naționalei. FANATIK a anunțat în exclusivitate mutarea pregătită de Hagi și a aflat motivele din spatele deciziei.

Lisav Eissat, titular în România – Polonia! FANATIK a anunțat în exclusivitate mutarea pregătită de Gică Hagi

, programată sâmbătă pe Arena Națională. După patru înfrângeri consecutive în Nations League, selecționerul încearcă să găsească formula prin care tricolorii să obțină primele puncte. Una dintre cele mai importante modificări este apariția lui Lisav Eissat în flancul stâng al defensivei, în locul lui Nicușor Bancu.

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Selecționerul a pregătit mai multe modificări față de partida de la Varșovia, iar în primul „11” se regăsește și Vlad Dragomir, care va evolua în fața lui Eissat. De asemenea, Florinel Coman va fi titularizat în centrul atacului. Deși este extremă de meserie, „Regele” consideră că fotbalistul poate da randament și în centru.

România: Hindrich – Rațiu, Drăgușin, Coubiș, Bancu – Cicâldău, Băluță, Dragomir – Hagi – Man, Coman.

De ce nu joacă Nicușor Bancu în România – Polonia! Care au fost motivele deciziei lui Hagi

Din informațiile obținute de FANATIK, principalul motiv pentru care Nicușor Bancu a fost lăsat pe banca de rezerve este oboseala acumulată la Universitatea Craiova. Căpitanul oltenilor a avut un program extrem de încărcat în ultimele săptămâni, cu meciuri disputate aproape la fiecare trei-patru zile. Stafful naționalei a considerat că fundașul are nevoie de odihnă.

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De altfel, Bancu a fost menajat încă de miercuri, când nu s-a antrenat și nici nu a participat la jocul-școală organizat de tricolori. Decizia a fost luată tocmai pentru a evita suprasolicitarea fotbalistului. În acel moment, fundașul Universității Craiova era în continuare luat în calcul pentru titularizare, însă situația s-a schimbat în zilele următoare. La antrenamentul de vineri, Lisav Eissat a fost folosit în echipa de start, iar în dimineața meciului, după analiza finală, Hagi a decis să meargă pe mâna sa.

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Gică Hagi a schimbat toată partea stângă după dezastrul de la Varșovia! Ce l-a nemulțumit pe selecționer

Oboseala lui Bancu nu a fost însă singurul argument care a cântărit în decizia selecționerului. Potrivit informațiilor FANATIK, Gică Hagi a fost nemulțumit de modul în care a funcționat partea stângă a României în meciul pierdut cu 0-6 la Varșovia. În acea confruntare, tricolorii au început cu Virgil Ghiță în centrul defensivei, Nicușor Bancu pe postul de fundaș stânga și Valentin Mihăilă într-o poziție mai avansată. Selecționerul a considerat că această zonă a terenului a fost una dintre principalele probleme ale echipei.

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Lisav Eissat a fost ales în locul lui Bancu, Vlad Dragomir a intrat în zona ocupată de Mihăilă, iar Virgil Ghiță a fost, la rândul său, înlocuit în centrul apărării. În cazul lui Nicușor Bancu, decizia a fost luată în primul rând pentru a-l menaja, nu exclusiv din considerente tactice. Fundașul Craiovei ar fi rămas prima opțiune a selecționerului dacă nu ar fi acumulat atât de multă oboseală în ultima perioadă.