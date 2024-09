De ce Halep a fost suspendată, iar liderul mondial Sinner, nu? Mitică, replică uluitoare: „Taci și-nghiți!”

Dumitru Dragomir a comentat cazul de dopaj în care a fost implicat liderul ATP Jannik Sinner. Fostul șef de la Liga Profesionistă de Fotbal nu a fost surprins să afle că

Dumitru Dragomir compară cazul de dopaj al lui Sinner cu cel al Simonei Halep: „E româncă! Nu ne bagă nimeni în seamă”

„Oracolul de la Bălceți” n-a rămas surprins de faptul că Jannik Sinner a fost n urma apelului la TAS, românca a primit o suspendare de 9 luni, în timp ce italianul a fost găsit nevinovat.

„Ori uitați ori vă faceți că uitați. Noi suntem în România, ce v-am spus? Dacă Halep nu era româncă nu lua o lună de suspendare. Dacă era americancă? Nu lua o zi! O și premiau.

Nu îl suspenzi, bă, vezi de treabă. Asta cu dopajul e o tâmpenie. Iei un medicament pentru răceală și e dopaj. Păi sunteți sănătoși la cap? Matei ăla de la Sepsi a luat un medicament de răceală.

Păi dacă iei un medicament, te duci în farmacie și ceri un medicament și a treia zi îți face testul, bineînțeles că ieși pozitiv.

E româncă, mă! Nu ne bagă nimeni în seamă! Suntem nimeni pe pământul ăsta! D-asta trebuie să luptăm să facem o strânsură că dacă ai bani pe toată fața pământului nu contează că ești român. Dacă n-ai bani, nu ești băgat în seamă.

Uite-l pe Țiriac. De ce e respectat în toată lumea? Că are bani. Are avionul lui. Nu are nevoie de nimeni”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Max Profețiile lui Mitică”, show care e live pe FANATIK.RO, în fiecare luni, de la ora 13:30.

„Au vrut să o termine, că e româncă!”

Dumitru Dragomir a marjat foarte mult pe ideea că Simona Halep nu a fost iertată din cauza faptului că e româncă. Deși la TAS a primit 9 luni de suspendare pentru că s-a dopat cu Roxadustat, dubla câștigătoare de Grand Slam a stat departe de terenul de tenis aproximativ 1 an și 7 luni.

„(n.r. – Ce ar trebui să facă Halep?) Să muncească și să revină. Că încă e tânără. Nu ai ce să faci. Adoptam tactica mersului pe blat. Ce să faci? Taci și înghiți. De când e omenia 90% nedreptate și 10% dreptate. După timpul faraonilor.

(n.r. – Au vrut să o termine?) Bineînțeles, că e româncă!”, a conchis fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.

