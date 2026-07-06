De ce i-a fost anulată, de fapt, suspendarea lui Balogun, după intervenția lui Donald Trump. Mitică Dragomir a făcut dezvăluirea momentului

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Un scandal de proporții a izbucnit în plin Campionat Mondial. Cu puține ore înainte de meciul SUA – Belgia, din optimile de finală, FIFA i-a șters cartonașul roșu golgheterului gazdelor, Folarin Balogun (25 de ani). Astfel, vârful lui AS Monaco poate evolua în meciul contra ”Dracilor roșii”, deși a fost eliminat cu Bosnia, în șaisprezecimi. În stilul său caracteristic, Mitică Dragomir explică decizia luată de forul mondial și spune că ”totul e regulamentar”.

Cum comentează Mitică Dragomir scandalul momentului la Cupa Mondială. De ce i-a fost anulată suspendarea lui Balogun

În minutul 64 al meciului SUA – Bosnia din șaisprezecimile de finală de la Campionatul Mondial, vedeta gazdelor, Balogun, l-a lovit dur pe adversarul său Tarik Muharemovic, după un duel aerian. În primă fază, arbitrul a permis continuarea jocului. Apoi, după o verificare VAR, ”centralul” a revenit și l-a eliminat pe atacantul american. Naționala lui Mauricio Pochettino (54 de ani) ar fi plecat astfel cu un uriaș dezavantaj în meciul din ”optimi” cu Belgia

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O decizie surprinzătoare a venit însă cu nici 48 de ore până la meciul americanilor. Presa internațională scrie că președintele american Donald Trump, 80 de ani, ar fi reușit să influențeze forul mondial și pe președintele acestuia, Gianni Infantino, pentru ca pedeapsa conaționalului Folarin Balogun să fie anulată. Mai exact, FIFA a revizuit decizia și a transformat-o într-un cu ”suspendare”. Marți dimineața, la Seattle, starul naționalei SUA poate începe titular. Cu alte cuvinte, FIFA a transformat suspendarea într-o perioadă de probațiune de 12 luni.

Acest subiect de interes mondial nu avea cum să lipsească din emisiunea ”Profețiile lui Mitică”. Fostul șef al LPF surprinde și nu consideră situația ca fiind una revoltătoare. Mai mult, Dragomir nici nu consideră evenimentul drept un scandal. Acesta spune că .

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”FIFA poate regulamentar (n.r. să șteargă un cartonaș roșu). Comisia de Disciplină a FIFA poate să șteargă așa ceva. Nu este niciun scandal. Scandal cât casa este Croația cu Portugalia (n.r. controversele legate de golul anulat al croaților). Aici e regulamentar, pe ceilalți (n.r. pe croați) i-a pârlit. E regulamentar. Degeaba vorbește lumea. Comisia de Disciplină a FIFA poate să ia decizia asta. (n.r. Se poate așa ceva, dacă jucătorul a lua roșu pe bune?) Comisia analizează, iar în urma unei contestații se poate lua măsura”, spune Mitică.

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Profeția lui Mitică Dragomir înainte de SUA – Belgia, din optimile Cupei Mondiale

În contextul scandalurilor de la Croația – Portugalia și cel care îl are în prim-plan pe Balogun, Mitică Dragomir a ținut să sublinieze faptul că FIFA și UEFA au puteri nelimitate. ”Mafie mai mare pe pământ decât FIFA și UEFA există. Mafie legalizată. E stat în stat, nu se leagă nimeni de ei. (…) În viața asta numai puterea are dreptate. Dulăul. Dulăul are dreptate. Cățeii, nu”, afirmă Dragomir.

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”Oracolul din Bălcești” mai face o previziune și anticipează un ”măcel” al arbitrului în optimea de finală SUA – Belgia, de marți, de la Seattle: ”Asta nu e nimic (n.r. cu Balogun). Să vezi ce arbitru le dă cu belgienii. Aș paria pe SUA cu ochii închiși. Nici nu îi lasă arbitrul să câștige. Este obligatoriu să ajungă în sferturi (…) Eu aș pune toată averea mea pe SUA”, spune Dragomir.

Dragomir nu se teme pentru poziția lui Infantino: ”El e Papa al fotbalului”

a adus noi contre UEFA vs FIFA. Forul condus de Giani Infantino este arătat cu degetul de europeni. UEFA a precizat, luni, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că decizia FIFA de suspendare a cartonașului roșu primit de americanul Folarin Balogun ”a depăşit linia roşie”.

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În emisiunea ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a spus că Infantino nu are nicio problemă, întrucât el este ”Papa al fotbalului” mondial în acest moment. ”Nu are nicio temere. El e Papa al fotbalului. Dacă se supără FIFA dă amendă și celor de la UEFA. UEFA este afiliată la FIFA”, a spus Mitică.