Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el”

Gigi Becali a povestit cum a ajuns să fie aproape de a-l transfera și pe Lindon Emerllahu de la CFR Cluj, la pachet cu Louis Munteanu, pentru 4,5 milioane de euro.
Mihai Alecu
07.11.2025 | 22:45
De ce i la cerut Gigi Becali lui Varga si pe Emerllahu la FCSB Nelutu avea nevoie de 5 milioane si atunci miazisMemedeel
EXCLUSIV FANATIK
Cine i l-a recomandat lui Becali pe Emerllahu
ADVERTISEMENT

Patronul FCSB a fost foarte aproape să dea lovitura pe piața transferurilor și să cumpere doi dintre cei mai buni jucători pe care îi are rivala CFR Cluj.

Gigi Becali a dezvăluit tot. Cum a ajuns să fie interesat de transferul lui Emerllahu la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că Ioan Varga avea nevoie de 5 milioane de euro pentru o afacere, iar MM Stoica a recomandat ca FCSB să-l cumpere, alături de Louis Munteanu, și pe Lindon Emerllahu, mijlocașul central din Kosovo, care are 22 de ani.

ADVERTISEMENT

„El avea nevoie de 5 milioane de euro, Neluțu Varga. Așa, ca să ajungă la banii ăștia, mai băga 1 jucător. Avea nevoie pentru o afacere. Erau 4,5 milioane de euro de la mine. Probabil că mai avea el, cine știe cât băga.

L-am prins într-un moment în care nu-l interesa, voia pentru afacerea aia. L-am întrebat pe MM Stoica ce e mai e pe la CFR Cluj, că eu habar nu am. Și a mai fost ceva. Când am auzit comentatorii la un meci că ziceau numai Emerllahu, Emerllahu. Eu nu știu fotbal, lucrez după ureche”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Mihai Stoica, mare fan al lui Lindon Emerllahu

Mihai Stoica a recunoscut că-l apreciază pe jucătorul celor de la CFR Cluj și că el a propus să fie luat de către FCSB în afacerea care îl includea și pe Louis Munteanu.

ADVERTISEMENT
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea,...
Digisport.ro
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România

„Eu am spus de Emerllahu, da. Nouă ne pleacă Edjouma în iarnă. Avem nevoie de un mijlocaș central, polivalent, de un număr 8. Mie îmi place foarte mult Emerllahu, mi se pare un jucător cu foarte bune calități. Un fotbalist care aleargă foarte mult, care apare la finalizare, care are ultima pasă.

Nu vă luați după finalizarea de la meciul cu Dinamo. E și un fotbalist cu vârstă bună, nu a împlinit încă 23 de ani. Mi se pare un mijlocaș complet. 

ADVERTISEMENT

Cred că pachetul e oarecum atractiv pentru Ioan Varga, nu neapărat un jucător anume să fie vândut. Sunt foarte multe piste pe care le urmărit în acest moment. Fundaș central, mijlocaș central și fundaș stânga, pentru că trebuie să-l dublăm și pe Risto Radunovic. Mai are contract, cred că se va lăsa de la noi. Dar mai are de jucat ani buni”, a spus și Mihai Stoica.

Gigi Becali, show total la FANATIK SUPERLIGA

Marius Șumudică a avut doi „clienți” la FCSB după 1-3 la Basel. „Eu...
Fanatik
Marius Șumudică a avut doi „clienți” la FCSB după 1-3 la Basel. „Eu l-am lăudat mereu la Gigi, dar… Plus greșeli impardonabile”. Exclusiv
Gigi Becali l-a scos din echipă după 1-3 la Basel. „Gata, la revedere!”....
Fanatik
Gigi Becali l-a scos din echipă după 1-3 la Basel. „Gata, la revedere!”. Ce prim 11 va avea FCSB la Hermannstadt. Exclusiv
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu tatăl lui Louis Munteanu, care-i spunea că...
Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit discuția cu tatăl lui Louis Munteanu, care-i spunea că are tricoul lui Lăcătuș. „Hai, nea Gigi, mai pune ceva și pentru ăla mic al meu. Pentru fratele lui Louis!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Candidat surpriză pentru Primăria Capitalei. Fostul finanțator din fotbal și-a anunțat intrarea în...
iamsport.ro
Candidat surpriză pentru Primăria Capitalei. Fostul finanțator din fotbal și-a anunțat intrarea în cursa electorală
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!