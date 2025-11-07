De ce i l-a cerut Gigi Becali lui Varga și pe Emerllahu la FCSB? „Neluțu avea nevoie de 5 milioane și atunci mi-a zis Meme de el”

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB a fost foarte aproape să dea lovitura pe piața transferurilor și să cumpere doi dintre cei mai buni jucători pe care îi are rivala CFR Cluj.

Gigi Becali a dezvăluit tot. Cum a ajuns să fie interesat de transferul lui Emerllahu la FCSB

Gigi Becali a dezvăluit că Ioan Varga avea nevoie de 5 milioane de euro pentru o afacere, iar MM Stoica a recomandat ca FCSB să-l cumpere, alături de Louis Munteanu, și pe Lindon Emerllahu, mijlocașul central din Kosovo, care are 22 de ani.

„El avea nevoie de 5 milioane de euro, Neluțu Varga. Așa, ca să ajungă la banii ăștia, mai băga 1 jucător. Avea nevoie pentru o afacere. Erau 4,5 milioane de euro de la mine. Probabil că mai avea el, cine știe cât băga.

L-am prins într-un moment în care nu-l interesa, voia pentru afacerea aia. L-am întrebat pe MM Stoica ce e mai e pe la CFR Cluj, că eu habar nu am. Și a mai fost ceva. Când am auzit comentatorii la un meci că ziceau numai Emerllahu, Emerllahu. Eu nu știu fotbal, lucrez după ureche”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica, mare fan al lui Lindon Emerllahu

că-l apreciază pe jucătorul celor de la CFR Cluj și că el a propus să fie luat de către FCSB în afacerea care .

„Eu am spus de Emerllahu, da. Nouă ne pleacă Edjouma în iarnă. Avem nevoie de un mijlocaș central, polivalent, de un număr 8. Mie îmi place foarte mult Emerllahu, mi se pare un jucător cu foarte bune calități. Un fotbalist care aleargă foarte mult, care apare la finalizare, care are ultima pasă.

Nu vă luați după finalizarea de la meciul cu Dinamo. E și un fotbalist cu vârstă bună, nu a împlinit încă 23 de ani. Mi se pare un mijlocaș complet.

Cred că pachetul e oarecum atractiv pentru Ioan Varga, nu neapărat un jucător anume să fie vândut. Sunt foarte multe piste pe care le urmărit în acest moment. Fundaș central, mijlocaș central și fundaș stânga, pentru că trebuie să-l dublăm și pe Risto Radunovic. Mai are contract, cred că se va lăsa de la noi. Dar mai are de jucat ani buni”, a spus și Mihai Stoica.