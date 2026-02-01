Sport

De ce i s-a spus ”Groapa din Ștefan cel Mare” stadionului Dinamo. De unde provine, de fapt, denumirea

De unde vine, de fapt, denumirea de ”Groapa din Ștefan cel Mare”, așa cum este cunoscut în lumea fotbalului intern stadionul celor de la Dinamo București.
Adrian Baciu
01.02.2026 | 08:15
EXCLUSIV FANATIK
Originea numelui de ”Groapa din Ștefan cel Mare” pe care a avut-o stadionul lui Dinamo. Sursa foto: colaj Fanatik
De-a lungul timpului, arenei celor de la Dinamo i s-a spus în lumea fotbalului drept ”Groapa din Ștefan cel Mare”. Nu sunt mulți aceia care cunosc originea și însemnătatea acestui nume. Ce legende s-au creat cu acest nume.

De unde vine numele de ”Groapa din Ștefan cel Mare”, cum este cunoscut stadionul lui Dinamo

Cine intră-n Groapă / fără 5 nu scapă!” Era un slogan de legendă al fanilor echipei de fotbal Dinamo București. Acesta făcea referire la stadionul din Ștefan cel Mare, poreclit ”Groapa”. Fanii fotbalului știu că această expresie simboliza frica adversarilor de a primi multe goluri în meciurile din deplasare cu alb-roșii.

În primă fază, sloganul se referea la ”3 goluri”. Acesta a evoluat la ”5 goluri” în perioada cuplului de atacanți N & D (Claudiu Niculescu și Ionel Dănciulescu). Despre originea acestei denumiri ”Groapa din Ștefan cel Mare” a stadionului Dinamo a vorbit și Andrei Vochin la ediția din weekendul trecut a emisiunii ”Oldies But Goldies” de la FANATIK.

”De unde vine termenul ăsta de groapă? Atunci când s-a început construcția Parcului Sportiv Dinamo, acolo, în zona respectivă, era o mare groapă de nisip, nisip care alimenta o fabrică de cărămizi. Acolo era o zonă unde se făceau cărămizi pentru construcțiile care aveau să umple Bucureștiul în vremea respectivă.

Așa cum spuneam, tot ce vedeți pe Ștefan cel Mare astăzi, pe Barbu Văcărescu încolo, cel puțin blocurile alea de pe străzile cu nume de compozitori, așa, au fost făcute imediat după al Doilea Război Mondial de comuniști. Alea au fost cam printre primele blocuri făcute.

(n.r. De ce zicea Groapa stadionului că a fost o groapă de nisip?) Era o groapă de nisip, exact, era o groapă de nisip și nisipul era folosit la fabricarea de cărămizi în zona respectivă. Și de-aia a rămas în Groapă. Și după aia, pentru că Dinamo juca foarte bine în multe perioade din timp, s-a născut acel slogan ‘Cine intră-n în Groapă / fără 3 nu scapă‘”, a spus Vochin.

Ce planuri au avut în trecut șefii lui Dinamo privind noua arenă. Machete cu stadioane de 30.000 și chiar 65.000 de locuri

În acest moment, planul este ca Dinamo București să aibă, în viitor, o arenă modernă de circa 25.000 de locuri. În trecut, conducătorii din fosta ”Groapă” au ieșit public cu machete peste machete. Unele erau fantasmagorice și vorbeau de stadioane cu capacități de zeci de mii de locuri. Chiar de 65 de mii, la un moment dat, prin anii 90.

”(…) chestia cu noul stadion. Că eu până n-o să-l văd, n-o să… încă am o reținere așa. Iarăși, ca tânăr ziarist, am asistat la vreo câteva zeci de machete care ne-au fost prezentate ziariștilor de la stadion (…) Spuneam că am văzut o grămadă de machete care nu s-au finalizat. Prima dintre ele a fost o machetă pentru un stadion de 65.000 de locuri, acel loc imediat după Revoluție.

Ăsta era proiectul de stadion ultramodern. Așa am fost anunțați. După care, după această machetă, a venit domnul (Vasile) Ianul care era președintele clubului și ne-a făcut o grămadă de invitații și am văzut vreo două, trei machete de ceva. Era ieșit din comun. După care am văzut o machetă de un stadion de 30.000 de locuri pe care îl dorea să-l facă domnul Nicolae Badea în 1999, când a venit acolo.

Apoi în 2004 primarul Adriean Videanu, recunoscut ca un mare dinamovist și iubitor de fotbal și practicant chiar de fotbal, ne-a arătat o machetă iarăși pentru refacerea stadionului, iar ultima dintre ele pe care am văzut-o, eram la federație (FRF) și care chiar trebuia să se facă, dacă nu se făceau lucrurile la ei în ogradă acolo, pentru Campionatul European din 2020. Stadioanele care trebuiau a fi făcute erau Ghencea, Dinamo și Giulești. Astea erau cele trei stadioane. Am văzut atâtea machete până nu văd în mărime naturală. Nu cred”, a mai rememorat Andrei Vochin.

Ce presupune proiectul noului stadion al lui Dinamo

Lunga suferință a fanilor și a echipei Dinamo pare că a luat sfârșit. Actele pentru construirea noului stadion Dinamo ar fi fost semnate deja. Asta înseamnă că lucrările sunt așteptate să înceapă în curând, se speră în 2026. Deocamdată, demolarea vechii arene este în toi.

Viitorul Complex Dinamo, care ar trebui să fie ridicat în ”Ștefan cel Mare”, va cuprinde un stadion de 25.000 de locuri, spații de cazare și de mâncare pentru sportivi, săli de antrenament pentru diverse discipline sportive, centru de recuperare și spațiul expozițional.

Se speră că arena lui Dinamo va fi gata până în 2028. Noul stadion ar urma să coste aproximativ 117.000.000 de euro. Acesta va avea, printre altele: propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri, spații încăpătoare pentru echipe, o boxă generoasă pentru presă, 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant și spații pentru spectatorii cu dizabilități. În plus, tribunele vor fi integral acoperite, iar locurile vor avea o bună vizibilitate către teren.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
