De ce i se cere demisia lui Mihai Stoica doar pe rețele sociale, nu și la stadion! Ştefan Beldie analizează o ciudăţenie absolută a suporterului FCSB

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Te provoc să intri pe YouTube și să urmărești comentariile din dreptul oricărei înregistrări a unei emisiuni la care participă FANATIK sau Prima Sport. Invariabil, vei găsi un amestec vârtos de ironii, înjurături și cereri de demisie din partea unora care par, în mod evident, fani steliști. Desigur, în discuții se amestecă și fani ai rivalelor FCSB, dar aceștia se remarcă mai ales prin cinica urare „țineți-l în continuare!”. Paradoxul este că absolut nimic din ceea ce se întâmplă online nu se regăsește și la stadion, la meciurile FCSB, nici măcar atunci când echipa lui Becali pierde într-o manieră neașteptată în Europa sau în SuperLiga. Cum este posibil asta?

Postări pe cale de dispariție – comentariile care să-l susțină pe Mihai Stoica

O teorie des vehiculată în legătură cu cultura hate-ului și a trollingului din lumea rețelelor sociale spune că majoritatea manifestărilor de furie online sunt alimentate de doar câțiva veșnici nemulțumiți, dar vocali. Și că tocmai vocalitatea acestora duce la impresia că cei puțini sunt, de fapt, mulți.

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De asemenea, acești oameni sunt adesea catalogați informal drept indivizi „inferiori”, care nu au făcut și nu fac nimic în viață, motiv pentru care își varsă frustrările asupra vedetelor luminoase din spațiul public.

Ambele idei au o parte de adevăr. Asta înseamnă că, uneori, un număr infim de oameni pot, prin gălăgia pe care o fac, să dea impresia că o masă uriașă de oameni contestă ceea ce se contestă. De asemenea, printre respectivii se pot afla și indivizi „fără niciun căpătâi”, cum ar spune Dumitru Dragomir.

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Totuși, nu ți-am spus întâmplător să urmărești comentariile din dreptul oricărei înregistrări recente a unei apariții publice a lui Mihai Stoica… Numărul celor care îl contestă, raportat la numărul total al celor care comentează, este uriaș. Nu e vorba despre câțiva indivizi care postează niște comentarii inspirat-răutăcioase, pe care algoritmul le ridică la suprafață. Este un val real de contestări la adresa lui Mihai Stoica, alimentat de o varietate de indivizi care manifestă sentimente ce variază de la ură turbată la hate constructiv argumentat.

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Dificultatea majoră este însă să găsești chiar și un singur comentariu de susținere pentru șeful pe linie sportivă a FCSB. În plus, mulți dintre respectivii indivizi, aparent de nebăgat în seamă, se exprimă articulat, vehiculează idei care stau în picioare și par cu adevărat interesați de soarta echipei de suflet prin tot ceea ce postează, nu de „bulizarea” lui Mihai Stoica.

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Cum contestă Mihai Stoica greutatea reacțiilor negative la adresa sa de pe rețelele sociale

Recent, Dan Udrea l-a întrebat pe Mihai Stoica, la Prima Sport, ce părere are despre valul de contestări la adresa sa din mediul online/social media. Iar Stoica a făcut instantaneu ceva foarte abil: a dus genul respectiv de contestări într-un derizoriu sinonim cu inexistența.

„Unde mă contestă? Ai auzit tu pe stadion vreo scandare?” Udrea a insistat asupra ideii că în social media se trăiește o parte din viața modernă, dar Stoica a închis subiectul prin argumentul că ceea ce se întâmplă acolo nu contează. Că, dacă ar conta, s-ar auzi în realitate, pe stadion.

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Stoica se mulează astfel atât pe realitatea stadionului, unde nu este contestat, cât și pe percepțiile unei părți a publicului: pe net sunt tot felul de indivizi dubioși care spun toate prostiile pământului. Prin urmare, părerile lor chiar nu ar avea valoare. Ceea ce, repet, este măcar parțial adevărat: printre cei care au ceva de spus online se află și genul respectiv de oameni.

Doar că, așa cum am explicat, nu sunt doar ei. Cred că, de pe vremea aparițiilor lui Iulian Miu ca expert la Prima Sport, nu am mai văzut un asemenea val de contestări la adresa cuiva. Și-n cazul Miu era vorba și despre faptul că acesta susține proiectul CSA Steaua, de aici venind și agresivitatea multor steliști care țin cu FCSB.

De ce la stadion e liniște în relație cu Mihai Stoica? Posibil să fie vorba de protecție marca Becali

În cazul cluburilor care au în mod real o tradiție a galeriei, aceasta este cea care are pozițiile dure la adresa oricui produce un prejudiciu real sau imaginar clubului.

După cum ai putut observa însă din momentul revenirii Peluzei Nord alături de echipă, indiferent cât de dezastruoase au fost implicările patronului în viața FCSB, galeria condusă de Gheorghe Mustață nu a avut reacții. Sub pretextul sănătos și corect că rolul lor primordial este să susțină echipa, liderii suporterilor l-au menajat total pe Becali, deși era evident că o parte dintre deciziile acestuia sabotau succesul clubului.

Nicăieri în fotbalul cât de cât civilizat nu vezi o galerie mare atât de tăcută în raport cu un patron implicat agresiv și de o manieră publică în stabilirea formulei inițiale de joc și a schimbărilor ulterioare.

Prin urmare, e ușor de luat în calcul ideea că Becali are un acord cu liderii galeriei, dincolo de ceea ce filosofia ultras ar considera acceptabil. Tocmai am spus că Becali i-a cumpărat? Nu mi-aș permite să afirm ceea ce vehiculează, sub formă de acuzații, diverși din același mediu online. Am spus doar că interacțiunea dintre părți este total neobișnuită și inexplicabilă din punctul meu de vedere.

Iar un efect al acestei relații cred că este extinderea unei posibile protecții și asupra lui Mihai Stoica, până la urmă omul cel mai apropiat de patron. Evident, pe tema problemelor de la academia clubului patronat de Gigi Becali poate contrazice ceea ce spun. Doar că eu mă refer la o situație generală și la contrastul incredibil dintre lumea virtuală și realitatea stadionului.

Cealaltă variantă ar fi ca toți liderii influenți ai galeriei să aibă total opusă celor care îl acuză pe Stoica online, ceea ce nici măcar eu nu cred în timp ce scriu exact aceste cuvinte.

Ce face Mihai Stoica bine și unde greșește în relația cu fanii FCSB care îl contestă

În opinia mea, Mihai Stoica a ales aproape instinctual una dintre căile onorabile de supraviețuire în aceste condiții. Mai exact, contestă importanța contestărilor din mediul online tocmai prin argumentul că originea lor este una „nesănătoasă”.

De ce spun că este una dintre căile onorabile? Pentru că, cel mai probabil, acționează conform unor convingeri reale pe care le are, dincolo de interesul de a le invoca pentru a respinge criticile. Adică, cine îi urmărește aparițiile în emisiuni cu fidelitatea exagerată cu care i le urmăresc eu poate constata că are o aplecare clasică spre un anumit tip de conservatorism.

De aici apar și timidele sau abilele sale ironii la adresa exceselor woke-ismului și a corectitudinii politice aberante. Prin urmare, speculez că Stoica ar putea să vadă manifestările din mediul online drept un efect nociv al modernismului, o cale prin care cei prea slabi ca să-ți spună în față ceea ce cred (pe stadion) ajung să te certe pe Facebook, Instagram, TikTok sau YouTube (care este, în realitate, o rețea socială).

Unde greșește? Dincolo de faptul că subestimează interesat numărul celor care îl contestă, după părerea mea, își devalorizează propriul succes. Mai exact, prin vehicularea continuă a unor argumente palpabile – de exemplu, ce au obținut echipele conduse de el în Europa – îi face inclusiv pe cei care nu au ales definitiv o tabără să îl perceapă drept exagerat de lăudăros, arogant, veșnic preocupat să-și apere poziția etc.

Paradoxul aici este că Stoica nu bate câmpii atunci când se laudă cu ceea ce se laudă. De pildă, nu bate câmpii când transformă „tripla” cu PAOK-ul lui Răzvan Lucescu într-un titlu de glorie. Doar că pierde din vedere o realitate palpabilă a lumii online: un an înseamnă o eternitate în ochii celor care se entuziasmează sau se revoltă mai ales în legătură cu prezentul. Care prezent înseamnă și probleme reale în campionatul intern. De aici și nenumăratele ironii din categoria „A zis de PAOK și de data asta?” sau „L-a lăudat pe Miculescu că a câștigat dueluri?”.