De ce îi era frică, Dan Petrescu nu a scăpat. Trei fotbaliști de la CFR Cluj au COVID-19

CFR Cluj are probleme mari de efectiv înaintea partidei cu UTA Arad. Chiar în ziua meciului, Dan Petrescu a aflat că trei fotbaliști ai campioanei au fost depistați pozitiv cu COVID-19.

Ciprian Deac, Ovidiu Hoban și ultimul transfer, Syam Ben Youssef, sunt numele fotbaliștilor care au testele pozitive pentru noul coronavirus.

Duminică, 22 noiembrie, de la ora 20:00, CFR Cluj are meci în Gruia, cu UTA Arad, în etapa a zecea din Liga 1.

CFR Cluj, probleme mari de lot. Trei fotbaliști au coronavirus

Deac, Hoban și Ben Youssef au fost deja izolați. Primii doi vor repeta testul marți, înaintea partidei cu AS Roma din Europa League, care este programată joi, 26 noiembrie.

Pentru jocul din din Liga 1, Dan Petrescu a primit și vești bune. „Buruscul” are la dispoziție trei fundași centrali pe care poate să îi utilizeze contra arădenilor. Andrei Burcă a revenit după ce s-a vindecat de COVID-19 și ar putea face pereche în defensivă în această seară cu Denis Ciobotariu sau cu Ivica Zunic.

Croatul este noua achiziție a campioanei României și tocmai a primit cartea verde, fiind apt de joc pentru meciul cu UTA. În lot au revenit și Alexandru Chipciu și Jakub Vojtus. Ambii au fost depistați cu noul coronavirus înainte de pauza pentru meciurile naționalelor.

Chipciu și Vojtus sunt vindecați și pot acum să evolueze în cele două meciuri pe care CFR Cluj le are în următoarele cinci zile, cu UTA Arad și cu AS Roma.

Problemele de efectiv i-au dat fiori lui Dan Petrescu

Înainte ca Deac, Hoban și Ben Youssef să afle că au COVID-19, pe lista indisponibililor la CFR Cluj erau deja Cestor, Vinicius și Omrani.

„Eu mă rog să am jucători la meciul cu Roma, în tur nu am avut. Mă rog să avem, am doar 14 jucători de câmp pe lista UEFA, în tur au fost 15. Nici nu vreau să mă gândesc la vreo accidentare sau vreun test COVID-19 de marți, atunci nu cred că ne vom prezenta, nu vom avea jucători destui ca să ne prezentăm”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă de dinaintea partidei cu UTA.

Meciul de Europa League dintre CFR Cluj și AS Roma este programat joi, 26 octombrie, de la ora 22:00.