De ce îl susține Israelul pe George Simion și nu-l dorește pe Nicușor Dan președinte. Legăturile neștiute cu Benjamin Netanyahu

Motivul pentru care Israelul îl vrea pe George Simion președintele României este încă necunoscut. Contextul geo-politic face ca ambii candidați la cea mai înaltă funcție a statului român să fie luați în vizor din cauza declarațiilor făcute atât în cadrul dezbaterilor politice, cât și în afara lor. În timp ce românii se împart aproape în mod egal în ceea ce privește intenția de vot, state importante ale lumii au transmis clar pe cine susțin. În timp ce, în America, George Simion este văzut drept un candidat care încalcă regulile democrației, iar reprezentanți ai administrației Trump transmit că nu ar fi deloc o alegere bună pentru România, un important aliat al UE și NATO, Israelul este de părere că, de fapt, candidatul Nicușor Dan reprezintă un pericol, iar liderul AUR este „un adevărat prieten”.

Declarațiile controversate care au decis pe cine susține Israelul la prezidențialele din România

Ca să înțelegem mai bine de ce Israelul vine cu afirmații controversate, FANATIK a analizat declarațiile făcute atât de cei doi candidați, cât și de premierul Benjamin Netanyahu.

Se știe deja că Nicușor Dan și George Simion au opinii diferite pe multe subiecte de interes național și internațional. O diferență foarte mare există atunci când se impune discuția despre Israel și Netanyahu, temă devenită, ca din neant, subiect în campania electorală din România. În cadrul unei dezbateri organizată de Euronews, cei doi candidați la președinția României au fost întrebați dacă l-ar primi pe Vladimir Putin la București sau dacă ar cere să fie arestat, pe numele său existând un mandat de arestare, emis de Curtea Penală Internațională, fiind acuzat de crime de război.

Nicușor Dan a răspuns: „Lucrul acesta nu se va întâmpla niciodată. Relaţiile diplomatice internaţionale nu se fac în felul acesta. Nu se va întâmpla niciodată ca preşedintele Putin să vină în România atât timp cât există un mandat de arestare”. George Simion, însă, a făcut o afirmație care a stârnit rumoare: „Sigur că Vladimir Putin trebuie să fie arestat pentru crime de război, dar mă despart de contracandidatul meu când el afirmă că şi premierul israelian Benjamin Netanyahu ar trebui arestat şi nu are ce căuta în România”, fiind atenționat de public că Elena Lasconi a fost candidatul care a afirmat că premierul Israelului ar trebui arestat dacă ar călca pe teritoriul țării noastre. Liderul AUR s-a schimbat ulterior: „Vă rog să mă scuzaţi, îi confund”.

Pozițiile celor doi candidați față de Benjamin Netanyahu

Întrebat de contracandidatul său cum va aborda relația strategică cu Israelul, Nicușor Dan și-a menținut poziția, reiterând ideea că Netanyahu nu are ce căuta în România câtă vreme are mandat de arestare internațional. George Simion a continuat și el susținerea ideii că primul ministru al statului israelian ar trebui primit în țara noastră, așa cum , dar și de alte state.

Potrivit , George Simion a efectuat și el câteva vizite private în țara condusă de Netanyahu, prima având loc în martie 2023. Interesant de menționat este faptul că, până în vara lui 2023, Israelul nu a vrut să fie asociat cu partidul AUR, condus de George Simion, ba chiar a și evitat orice contact cu această formațiune. Motivul a fost faptul că AUR era considerat un partid de extremiști, antisemiți, care neagă Holocaustul. Ulterior, partidul și-a prezentat poziția față de această temă de larg interes, ba chiar George Simion s-a întâlnit cu fostul ambasador israelian în România, Reuven Azar, dar și cu șeful Consiliului Regional Samaria, Yossi Dragan. Ulterior, Simion a făcut o declarație în care vorbea despre cum va lupta împotriva antisemitismului și cât de mult sprijină dreptul istoric de a construi și de a trăi în Iudeea și Samaria.

Tot în 2023 a început și un scandal referitor la refuzul lui Nicușor Dan de a autoriza continuarea construcției Muzeului Holocaustului, acuzații aduse de Michael Berenbaum, profesor de studii iudaice la American Jewish University. Atunci primarul a susținut că dorește ca elemente de construcție valoroase ale imobilului Banloc-Goodrich să nu aibă de suferit, însă profesorul a replicat că nu este vorba despre o clădire istorică, iar proiectul, care beneficiază de fonduri din PNRR, poate fi pierdut din cauza refuzului primarului de a da autorizația.

Mesajul de susținere pentru Simion

Premierul Israelului, țară până nu demult implicată într-un război crâncen, are pe numele său un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, asemenea lui Vladimir Putin. În urma acestor acțiuni și declarații ale candidaților români, ultimele fiind făcute în cadrul dezbaterii mai sus amintite, premierul Benjamin Netanyahu a transmis, prin medicul său personal cu origini românești Herman Berkovits, faptul că atât el, cât și mulți alții, sunt mulțumiți de poziția liderului AUR.

„Am discutat cu premierul israelian Benjamin Nentanyahu despre alegerile din România, despre care tot timpul îi transmit cum decurg. Am stat de vorba în seara asta, a avut timp, e un om foarte ocupat, şi i-am povestit exact cum au avut loc alegerile, domnii care au câștigat alegerile, cum au decurs, diferența, tot ce s-a întâmplat în România, fiindcă domnul Netanyahu știe cât de importante sunt pentru mine aceste legături și totdeauna mă sprijină. I-am povestit și de discuția ce a avut loc între cei doi domni, i-am povestit că un domn a zis că dacă vine domnul Netanyahu în România, va fi închis sau nu i se va da voie să vină în România şi celălalt domn, domnul Simon, a zis ca îl va primi cu bucurie.

Asta am înțeles şi eu, am primit multe mesaje, am mulți prieteni acolo, i-am trimis domnului Netanyahu. Mi-a zis sa transmit mesajul lui: el, Israelul şi susținătorii lui, care sunt foarte mulți, sunt mulțumiți de mesajul public pe care domnul George Simion l-a transmis în legătură cu probabilitatea vizitei premierului Netanyahu în România. Eu vreau sa precizez că Israelul şi nici domnul Netanyahu nu se implică în aceste alegeri din România. Sperăm că legăturile dintre Israel și România vor continua ca şi până acum, legături colosale şi foarte bune”, este mesajul transmis de medicul israelian cu origini române.

Liderii israelieni îl acuză pe Nicușor Dan de „busolă morală ruptă”

Mai mult, nici declarațiile lui Nicușor Dan nu au rămas fără răspuns. Liderii israelieni l-au taxat dur pe primarul general al Capitalei din cauza declarațiilor sale referitoare la arestarea lui Netanyahu dacă ar veni în România. Cu toate acestea, candidatul nu a spus, explicit, că premierul ar fi arestat dacă ar veni aici, ci doar că nu ar fi posibilă o astfel de vizită. Mai mulți miniștrii ai guvernului israelian, inclusiv ministrul Culturii și Sportului, ministrul pentru Negev, Galileea și Reziliența Națională, ministrul Protecției Mediului și ministrul Afacerilor Diasporei și Luptei împotriva Antisemitismului au transmis un mesaj de condamnare față de Nicușor Dan.

Yitzhak Wasserlauf, ministrul pentru Negev, Galileea și Reziliența Națională, a spus: „Un lider al unei țări europene civilizate ar trebui să fie alături de Israel, care a fost atacat de barbarii Hamas – similar atrocităților comise de naziști în timpul Holocaustului. Afirmația că prim-ministrul israelian ar fi arestat este complet ruptă de realitate. România și Israelul împărtășesc valori comune: progres, libertate și o poziție comună împotriva terorismului”, urmat de Idit Silman, ministrul Protecției Mediului: „Acesta este un moment de declin moral. Antisemitismul străvechi în inima continentului liber. Îl felicit pe George Simion pentru că a stat curajos alături de Israel și a reamintit lumii cine sunt adevărații săi aliați”.

Miki Zohar, ministrul Culturii și Sportului a declarat, la rândul său, că: „Cei care cer arestarea prim-ministrului Israelului nu înțeleg clar amenințarea islamului radical. Președintele României trebuie să fie un adevărat prieten al Israelului, având în vedere relația pozitivă de lungă durată dintre cele două țări”, iar Amichai Chikli, ministrul Afacerilor Diasporei și Luptei împotriva Antisemitismului a afirmat că: „Declarațiile lui Nicușor Dan sunt tulburătoare și reflectă o busolă morală ruptă. Sper ca România să aleagă un președinte care să poată distinge între bine și rău și care să promoveze relațiile dintre cele două națiuni”.

Printre vocile care au lăudat sprijinul lui Simion față de Israel se numără și Yossi Dagan, șeful Consiliului Regional Samaria, cu care liderul AUR s-a și întâlnit personal, care a spus: „Este de așteptat ca națiunile civilizate – cu siguranță prieteni precum România și Israel – să fie alături una de cealaltă în timp de război și să nu se înjunghie pe la spate”, urmat de Danny Danon, reprezentantul permanent al Israelului la ONU: „George Simion este un adevărat prieten al Israelului care a stat alături de țară chiar și în momente dificile”.

Israelul și-a prezentat reala poziție în alegerile din România

După ce au avut loc aceste discuții în Israel, generate de declarațiile celor doi candidați la președinția statului român, dar și de presupusul mesaj de susținere al lui Netanyahu pentru George Simion, medicul premierului a revenit cu o replică, spunând că Israelul este neutru în ceea ce privește scrutinul din țara noastră.

„Indiferent de cine va ieși președinte, relația dintre România și Israel se va întări. Nu contează cine va câștiga alegerile prezidențiale. Subliniez: Israelul nu se bagă în alegerile din România, dar un lucru este cert: indiferent de cine va ieși președintele României, relațiile dintre Israel și România vor fi de succes, ca până acum”, a zis Dr. Herman Berkovits pentru DC News.

Ca să sprijine aceste declarații, că relațiile dintre Israel și România vor rămâne la fel de strânse, indiferent de președintele care va fi ales, medicul a vorbit despre întâlnirea recentă avută între premierul Netanyahu și Cristian Diaconescu. Acesta este consilier prezidențial al lui Ilie Bolojan, președintele interimar al României, care îl susține pe Nicușor Dan și chiar ar urma să devină premier, dacă acesta va câștiga alegerile. În cadrul discuției s-au abordat teme precum securitate, economie și apărare, nefiind cazul de vreun dialog pe teme politice sau electorale.

George Simion, susținut de Viktor Orban, prieten apropiat al lui Netanyahu

Notabil este și faptul că , pe care îl consideră un model, dar din țara căruia nu a adunat foarte multe voturi în primul tur al alegerilor. În urma afirmațiilor făcute despre Ungaria la dezbaterea candidaților, Orban a susținut că, deși nu îl privesc alegerile din România, „domnul Simion a declarat: „Acum este timpul unei Europe a naţiunilor, unei Europe creştine, în care vom lupta pentru dreptul nostru la a fi cetăţeni europeni”. Această afirmație nu a fost rostită în Ungaria, ci în România vecină și suntem de acord cu ea.Împărtășim un destin istoric cu poporul român.

Alegerile din România nu sunt treaba noastră, însă, din acest loc simbolic, din inima Bazinului Carpatic, le transmitem poporului român și viitorului președinte următorul mesaj: Ungaria susține unitatea, nu diviziunea. Nu vom sprijini nicio formă de izolare politică împotriva României sau a liderilor săi. Românii pot conta pe unguri în lupta lor pentru creștinătate și suveranitate!”.

Premierul Ungariei l-a și primit, în aprilie 2025, pe omologul său israelian la Budapesta, Benjamin Netanyahu, în ciuda mandatului Curții Penale Internaționale (CPI). La scurt timp de la ajungerea sa în țara vecină, Ungaria s-a retras din CPI, chiar dacă Netanyahu este acuzat, din noiembrie 2024, de crime împotriva umanității în Fâșia Gaza și crime de război.

Ungaria a semnat Statutul de la Roma în 1999, care stă, ca tratat fondator, la baza CPI. L-a ratificat în 2001, în primii ani de mandat ai lui Orban, și nu a validat convenția asociată, invocând motive de constituționalitate. Astfel, deși Curtea a declarat pentru AFP că Ungaria este obligată legal și are responsabilitatea să respecte prevederile CPI, reprezentanții de la Budapesta au transmis că nu sunt obligați să respecte deciziile Curții Internaționale de Justiție.

Scrisoare deschisă către Benjamin Netanyahu: este rugat să renunțe la susținerea pentru Simion

În replică la faptul că Benjamin Netanyahu și Israelul l-ar vrea pe George Simion președintele României, o supraviețuitoare a Holocaustului și diplomat din Israel, Colette Avital, i-a transmis o scrisoare deschisă premierului. Aceasta îi cere politicianului Israelian să nu îl sprijine pe liderul AUR, acest lucru fiind „o ofensă adusă memoriei tatălui meu, o insultă și o lipsă de respect față de amintirea sutelor de mii de evrei uciși de legionari. Este o lovitură directă împotriva comunității evreilor din România – o comunitate mică, loială, prietenoasă și susținătoare a Israelului. Este un act neevreiesc, imoral și care va păta și mai tare numele Israelului în lume. Cred că încă nu este prea târziu să vă retrageți public din această susținere nedemnă și periculoasă”.

Ca o concluzie a poziției Israelului față de alegerile din România și candidații la președinție, potrivit Jerusalem Post, care citează un reprezentant al unei organizații evreiești din București care a dorit să rămână anonim, „Aceste alegeri sunt clar între susținătorii lui Trump și susținătorii UE în România. Simion s-a ținut de cuvântul dat fostului ambasador israelian, însă în partidul lui încă mai există elemente problematice. Pe de altă parte, Dan nu poate fi considerat un prieten. De exemplu, în calitate de primar al Bucureștiului, a blocat planurile de construire a unui muzeu dedicat istoriei evreilor din România”.

Rămâne de văzut, la scrutinul din 18 mai 2025, care candidat a reușit să adune simpatiile statelor aliate și cum se va schimba viitorul României ca urmare a instalării noului președinte la Cotroceni.