Sport

De ce îl ura tatăl lui Gigi Becali pe dictatorul Nicolae Ceaușescu: ”Mă face să fiu egal cu Costică, cu Mitică”

Gigi Becali a dezvăluit, recent, de ce nu îl suporta deloc tatăl său pe dictatorul Nicolae Ceaușescu. Măsurile luate de liderul comunist care îi provocau furia lui Atanase Becali.
Adrian Baciu
29.03.2026 | 09:45
SPECIAL FANATIK
Gigi Becali dezvăluie de ce era furios tatăl său când îl vedea pe Nicolae Ceaușescu: ”Scuipa televizorul!” Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali și-a arătat în dese rânduri, în aparițiile sale publice, aversiunea față de regimul comunist. Omul de afaceri a afirmat de mai multe ori că respinge ideologia epocii de tristă amintire, pe care o consideră responsabilă pentru abuzuri și distrugerea valorilor tradiționale autohtone. Tatăl patronului de la FCSB ura la rândul său acest regim și pe dictatorul Nicolae Ceaușescu.

Care era visul lui Atanase Becali

Atanase Becali, tatăl actualului conducător al campioanei României la fotbal s-a stins din viață în anul 1989. Pe atunci, patronul celor de la FCSB avea 31 de ani. Acestuia din urmă i-a rămas o sumă de bani uriașă pentru acea perioadă, undeva la 150.000 de dolari. Se spune că de aici a început ascensiunea omului de afaceri în fotbalul românesc și în societate.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, cel care a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți români prin prisma fotbalului, politicii și a faptelor sale, a dezvăluit, recent, niște episoade pe care le trăia alături de părintele său. Mai exact, acesta explică de ce Tase, așa cum era cunoscut în comunitatea din Pipera părintele său, nu îi înghițea deloc pe comuniști.

În primul rând, Gigi Becali dezvăluie care fusese visul tatălui rău. Din păcate, dorința nu i s-a mai îndeplinit. A fost la doar două săptămâni distanță. ”Visul lui tata era să trăiască cu o zi mai mult decât Ceaușescu, ca să se îmbete el și să moară de băutură și de bucurie. A murit cu două săptămâni înaintea lui, săracul… Îți dai seama? ‘Burghezie mare sau mică e burghezie‘”, a spus Becali, la Digisport.

ADVERTISEMENT
Cum reacționa tatăl lui Gigi Becali când îl vedea pe Nicolae Ceaușescu la televizor: ”Mă faci egal cu Costică?”

Nicolae Ceaușescu, dictatorul țării, avea mult de ”suferit” atunci când ieșea în ”calea” lui Atanase Becali. Actualul conducător al campioanei României la fotbal explică faptul că părintele său era revoltat de faptul că fostul lider comunist, prin politicile sale, voia ca toată lumea să fie egală și săracă, în timp ce el voia să fie burghez.

ADVERTISEMENT
”(…) Și tata voia să fie burghez… Când îl vedea scuipa televizorul și îl închidea. ‘Bă, nenorocitule, cum să fii tu, cu țară săracă…?’. Nenenorocitul ăsta de bâlbâit mă face să fiu egal cu Mitică, Costică. Cum să fac eu nuntă la fel ca ăla?”, a mai spus Becali conform sursei citate anterior.

ADVERTISEMENT

De ce a plâns Gigi Becali în direct la TV când și-a amintit de un moment cu tatăl său

În urmă cu exact un an, în martie 2025, tot la o emisiune de sport, omul de afaceri și-a adus aminte de un moment alături de tatăl. Date fiind aceste amintiri, instant i-au dat lacrimile în direct în timp ce povestea. ”În față am un dinte spart de tata, fără să vrea. Mi-a dat un pumn o dată. Cea mai valoroasă amintire a mea a rămas o agresiune. Îți dai seama? Dintele mă face să mă întorc în urmă și să-mi închipui fizionomia lui.

După s-a tăvălit pe jos și a zis că nu mai vrea să mai trăiască pentru că l-a lovit pe băiatul lui. Iar eu m-am tăvălit lângă el și i-am zis că îl iubesc. Mai rău făcea. Vezi ce înseamnă dragoste. Uite, acum plâng când îmi aduc aminte. Acum copiii dacă îi cerți puțin se supără imediat”, a declarat Gigi Becali, anul trecut, tot la Digisport.

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
