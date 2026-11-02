De ce îl urăște, de fapt, Walter Zenga pe Cristi Chivu. Ștefan Beldie dezvăluie motivele pentru care fostul antrenor al FCSB este invidios „până la frustrare” pe tehnicianul român al lui Inter

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Imediat ce a pierdut derby-ul cu Milan, dar la capătul unei serii-record în ceea ce privește punctele acumulate într-un debut de campionat de Inter, . Strict raportat la meci, pe bună dreptate.

De ce îl urăște, de fapt, Walter Zenga pe Cristi Chivu. Editorial Ștefan Beldie

Nu este prima critică a lui Zenga, Chivu putându-se lăuda că a fost în atenția gloriei lui Inter de când a preluat mandatul. Pe rând, Zenga s-a îndoit, sub diverse forme, că Chivu va face față la Inter – îl critică dur la începutul sezonului trecut, când consideră că echipa joacă doar din moștenirea lui Inzaghi și că-i un antrenor timid din perspectiva schimbărilor pe care le-a făcut în lot. Astfel, e nevoie de o serie de nu mai puțin de 5 victorii pentru ca Zenga să-și schimbe discursul și să se prezinte presei italiene drept un intim cunoscător al lui Chivu.

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Adrian Mutu o spune direct: „Zenga e frustrat și invidios pentru că Chivu antrenează Inter”

În paralel însă, , că îl invidiază pe Chivu tocmai pentru că ocupă scaunul la care italianul singur a recunoscut că a visat toată viața sa: „Zenga a mâncat o pâine aici, la noi, mulți ani de zile și s-a apucat să vorbească. Noi am vorbit cu respect despre el. Zenga nu a avut niciodată posibilitatea asta de a antrena și îl demontează pe Chivu prin interviuri […] Zenga are o frustrare. Nu a antrenat-o niciodată pe Inter, deși el a fost o legendă acolo”.

Reacția lui Mutu este în contextul declarațiilor lui Zenga de după ce Inter a pierdut derby-ul cu Juventus (3-4), moment realmente dificil pentru echipa lui Chivu. La finalul sezonului trecut, Zenga recunoaște, printre felicitările adresate lui Chivu pentru câștigarea campionatului, că a avut mari rezerve legate de capacitățile românului – „Când a început campionatul, mă gândeam că și un loc 4 ar fi fost bun”.

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Ce ar putea să-i stârnească invidia lui Zenga în relație cu Chivu

Zenga a fost disperat să o antreneze pe Inter. În 2008, după plecarea lui Mancini, s-a autopropus într-o manieră pe care mulți o credeam românească: „Am dat 22 de ani din viața mea pentru Inter și aș fi extrem de bucuros să fiu antrenor. Măcar interimar”.

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Măcar interimar… Apoi, au existat măcar două momente în care a fost luat în calcul în mod real de Moratti, dar de fiecare dată au fost aleși alții – Leonardo (2010) și Stramaccioni (2012). În 2012, Zenga a fost sunat de Moratti, dar filosofia patronului era să nu plătească pentru aducerea de antrenori. Zenga era în Dubai, la Al-Nasr, așa că a fost preferat Stramaccioni.

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Ce au în comun Stramaccioni și Chivu? Ambii au performat la tineretul lui Inter înainte să ajungă la echipa mare. Românul a trebuit să confirme suplimentar prin salvarea Parmei de la retrogradare. Astfel, poate tocmai numirea unui antrenor cu profilul lui Chivu l-a răscolit pe Zenga, care și-a adus aminte de ratarea din 2012 în fața lui Stramaccioni.

Walter Zenga a revoluționat antrenoratul românesc fără să fi primit vreodată recunoaștere pentru asta

E foarte ușor să-l asociezi pe Zenga în primul rând cu performanțele europene obținute cu Steaua, mai ales cu victoria incredibilă obținută în fața Valenciei. Personal, îl mai asociez cu un merit uriaș care nu-i este însă recunoscut – Zenga a fost cel mai influent antrenor străin care a venit după 1990 în România. Ideea lui Iorgulescu de a aduce un italian la FC Național a însemnat prima punere sub semnul întrebării a ideilor sovietice din antrenoratul local. Zenga a fost primul antrenor care a renunțat la clasicul cantonament de iarnă la munte, primul care a renunțat la alergări de anduranță și la ședințe prelungite de antrenament în favoarea unor ședințe mai scurte, dar de o intensitate ieșită din comun.

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Apoi, Zenga este cel care a venit cu idei aparent năstrușnice, dar esențiale în sărăcia tactică a anilor respectivi – trecea o sfoară printre fundași ca aceștia să înțeleagă că fiecare mișcare a lor trebuie coordonată cu cea a coechipierilor de linie. În mod direct sau indirect, 3 dintre cei mai importanți antrenori ai României – Cosmin Olăroiu, Dan Petrescu și Răzvan Lucescu – au fost influențați de italian. Sigur, rămâne ca vreunul dintre ei să și recunoască asta.

Dar tot Walter Zenga a fost și primul secund din cariera de „principal” a lui Becali

Conform lui Valeriu Răchită, cel care se laudă că a fost , Zenga s-a adaptat rapid la cerințele patronului său. Fostul fundaș al Stelei a mărturisit la Fanatik Super Liga că a trăit o dezamăgire când un nume uriaș precum Zenga s-a comportat ca un nume mărunt din antrenoratul românesc: „Vivi, vreau să te bag, dar nu mă lasă Gigi”.

Răchită susține că Zenga lucrase toată săptămâna la antrenamente cu el în echipa titularilor, dar a cedat instant când Becali și-a exprimat dorința de a nu-l vedea în teren. Adevărul este că Zenga va avea mereu dreptul să vorbească despre orice se întâmplă la Inter pentru că este un drept pe care și l-a câștigat ca jucător.

Ca antrenor însă, italianul poate rămâne doar cu speranțele enunțate în 2011: „Mai devreme sau mai târziu va veni și momentul meu”. Absolut orice este posibil în lumea aceasta, dar acum este totuși momentul lui Chivu.