De ce îl urăște Garry Kasparov pe Vladimir Putin. Momentul care a schimbat totul: „M-am înșelat în privința lui”

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Când s-a transformat Vladimir Putin în dictatorul sângeros de azi? O întrebare la care foarte puțini au răspunsul. Cel care a . De șase ori campion mondial, Kasparov a fost primul care a avertizat în privința apucăturilor dictatoriale ale lui Putin. A avertizat Vestul în urmă cu 25 de ani și a dat sfaturile care ar fi putut evita războiul din prezent.

De ce îl urăște Garry Kasparov pe Vladimir Putin. Marele Maestru la șah a recunoscut că a fost și el păcălit de Putin în prima parte a carierei politice

Totuși, puțină lume știe că Putin l-a păcălit chiar și pe Kasparov în primă fază. O recunoștea chiar Marele Maestru într-un articol pe care l-a publicat în Wall Street Journal pe 9 ianuarie 2001, intitulat: „M-am înșelat în privința lui Putin”. Atunci a fost prima dată când Garry Kasparov lua o poziție extrem de dură în fața lui Putin. Și devenea primul uriaș contestatar al celui care avea să refacă mașinăria de război a Rusiei.

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Dar aceste prime critici veneau după doi ani în care Vladimir Putin a condus Rusia. Mai exact, Vladimir Putin a fost numit prim-ministru în august 1999. Iar pe 31 decembrie același an prelua practic oficial conducerea țării, după demisia neașteptată a președintelui Boris Yeltsin. De la interimar, avea să devină ales oficial ca președinte în martie 2000.

Kasparov, în 2001: „Am sperat că Putin se va comporta ca un lider politic tânăr, pragmatc, care va lupta pentru democrație și eliminarea corupției. M-am înșelat”

„Am sperat că Vladimir Putin se va comporta ca un lider politic tânăr, pragmatic, care va lupta pentru democrație și eliminarea corupției în Rusia. Dar de fapt eu am gândit ceea ce îmi doream. Pentru că nu s-a întâmplat deloc asta, iar eu m-am înșelat în privința lui Putin. Trecutul lui în KGB a ieșit repede la suprafață și tot ce vrea este să își consolideze o dictatură prin eliminarea televiziunilor independente și prin refacerea aparatului centralizat de conducere”, scria Garry Kasparov în Wall Street Journal în 2001.

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Prima mare întrebare ar fi ce s-a întâmplat între 31 decembrie 1999 și ianuarie 2001 pentru a-l face pe Garry Kasparov să-și reconsidere poziția într-o asemenea manieră. Ei bine, primul caz major care a provocat revolta lui Kasparov a fost cel al televiziunii NTV. Era în acea perioadă singura televiziune cu acționariat privat din Rusia. Iar show-ul Kukly, de satiră politică, îl ironiza adesea pe Putin.

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Primul moment în care Garry Kasparov și-a dat seama că Vladimir Putin se transformă în dictator: scandalul NTV la începutul anilor 2000

În 2000, Vladimir Gusinski, fondatorul NTV, a fost acuzat că ar fi fraudat statul rus cu 10 milioane de euro. Spania a refuzat să îl extrădeze și în cele din urmă avea să decidă că acuzațiile venite din Rusia sunt false. În schimb, însă, NTV avea să fie preluat de Gazprom, companie care se afla sub administrarea statului rus.

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În 2005, Garry Kasparov anunță că se retrage din șahul profesionist, deși era încă numărul 1 FIDE la acel moment. Principalul său motiv, așa cum avea să anunțe, era acela de a lupta împotriva lui Vladimir Putin. În același an avea să înființeze Frontul Civic Unit, o mișcare politică de opoziție care urmărea restaurarea democrației electorale și a statului de drept în Rusia.

Garry Kasparov a renunțat la cariera de șahist în 2005 pentru a forma o opoziție împotriva lui Putin. Avea să fie arestat în 2007

2006 – a creat coaliția O altă Rusie și a participat la „Marșul celor ce nu sunt de acord”, la Moscova. Prima mișcare masivă de protest împotriva lui Putin.

– a creat coaliția O altă Rusie și a participat la „Marșul celor ce nu sunt de acord”, la Moscova. Prima mișcare masivă de protest împotriva lui Putin. 2007 – „Marșul celor care nu sunt de acord”, cu Garry Kasparov printre figurile principale, se extinde în mai multe orașe din Rusia. Desemnat candidat al opoziției pentru alegerile din 2008, își retrage în cele din urmă candidatura. A petrecut 5 zile în arest după ce a fost reținut în timpul unui marș de protest.

– „Marșul celor care nu sunt de acord”, cu Garry Kasparov printre figurile principale, se extinde în mai multe orașe din Rusia. Desemnat candidat al opoziției pentru alegerile din 2008, își retrage în cele din urmă candidatura. A petrecut 5 zile în arest după ce a fost reținut în timpul unui marș de protest. 2008 – a înființat mișcarea democratică Solidaritate, din care fac parte mai mulți opozanți ai Kremlinului.

– a înființat mișcarea democratică Solidaritate, din care fac parte mai mulți opozanți ai Kremlinului. 2009 – continuă să participe la protestele împotriva lui Putin în mai multe orașe din Rusia

– continuă să participe la protestele împotriva lui Putin în mai multe orașe din Rusia 2010 – este printre inițiatorii campaniei online „Putin must go!”, care cere înlăturarea lui Putin de la conducerea Rusiei.

2011 – contestă alegerile de la finalul lui 2010, care au adus majoritatea absolută pentru „Rusia Unită”, partidul lui Putin.

Garry Kasparov, arestat din nou la Moscova în 2012, în timpul procesului trupei Pussy Riot

2012 – este din nou arestat la Moscova, în timpul protestelor desfășurate în fața Tribunalului din Moscova, la procesul trupei Pussy Riot.

– este din nou arestat la Moscova, în timpul protestelor desfășurate în fața Tribunalului din Moscova, la procesul trupei Pussy Riot. 2013 – părăsește Rusia și se stabilește în SUA, invocând că este persecutat de regimul de la Kremlin, iar Putin i-ar putea interzice să mai părăsească țara.

– părăsește Rusia și se stabilește în SUA, invocând că este persecutat de regimul de la Kremlin, iar Putin i-ar putea interzice să mai părăsească țara. 2014 – condamnă anexarea Crimeei de către Rusia și acțiunile militare din Donbas.

Kasparov a anticipat planurile de război ale lui Putin în volumul „Winter is coming”

2015 – Publică volumul Winter is coming, în care anticipează exact planurile militare ale lui Vladimir Putin și cere Occidentului să ia măsuri de urgență.

– Publică volumul Winter is coming, în care anticipează exact planurile militare ale lui Vladimir Putin și cere Occidentului să ia măsuri de urgență. 2016 – a fondat Free Russia Forum, o platformă de întâlnire pentru activiștii care se opun lui Vladimir Putin.

– a fondat Free Russia Forum, o platformă de întâlnire pentru activiștii care se opun lui Vladimir Putin. 2017 – participă la mai multe întâlniri ale Free Russia Forum.

– participă la mai multe întâlniri ale Free Russia Forum. 2018 – continuă să avertizeze despre pericolul iminent al unui război declanșat de Putin.

– continuă să avertizeze despre pericolul iminent al unui război declanșat de Putin. 2019 – vine la București pentru prima ediție a Superbet Rapid & Blitz și vorbește și în România despre pericolul reprezentat de Vladimir Putin.

– vine la București pentru prima ediție a Superbet Rapid & Blitz și vorbește și în România despre pericolul reprezentat de Vladimir Putin. 2020 – continuă să ceară Vestului să ia măsuri urgente împotriva regimului Putin.

– continuă să ceară Vestului să ia măsuri urgente împotriva regimului Putin. 2021 – cere sprijin din partea Vestului pentru opozanții lui Putin, în special cei rămași în Rusia, cum este cazul lui Aleksei Navalnîi

– cere sprijin din partea Vestului pentru opozanții lui Putin, în special cei rămași în Rusia, cum este cazul lui Aleksei Navalnîi 2022 – cofondator al Comitetului Anti-Război al Rusiei, după invazia rusă în Ucraina. Kremlinul îl include pe „lista agenților străini”.

Garry Kasparov, interviuri eveniment pentru FANATIK despre pericolul pe care Vladimir Putin îl reprezintă pentru lumea liberă, inclusiv pentru România