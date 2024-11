De ce insistă Ianis Hagi să rămână la Rangers?! Sfatul lui Adrian Mutu pentru fiul „Regelui: „E umilit de club”

. , iar viitorul său la formația din Scoția nu sună deloc bine.

Horia Ivanovici și Adrian Mutu au dezbătut situația lui Ianis Hagi în direct la cea mai nouă emisiune marca FANATIK, anume „Don Mutu”. Atât moderatorul, cât și fostul fotbalist se întreabă de ce „Prințul” alege să rămână în continuare la Rangers.

„Briliantul” a mărturisit că nu știe de ce Ianis Hagi nu a plecat încă de la Rangers. Adrian Mutu e de părere că Ianis Hagi ar trebui să-și caute o altă echipă de club, unde să aibă minute în picioare.

„(n.r De ce Ianis insistă să rămână la Glasgow?) Nu știu, asta e problema lui Ianis. Nu am vorbit cu el, cu Gică nici atât. Într-adevăr, este o situație neplăcută. Trebuie întrebat el de ce insistă să rămână.

(n.r Tu rămâneai?) Eu cred că nimănui nu îi convine să nu joace. Indiferent de câți bani ai câștiga, am văzut jucători, și eu fac parte din categoria asta, dacă nu am cel puțin șansă, pentru că el de multe ori nu are șansa să se antreneze cu echipa mare, normal că mi-aș dori să schimb locul.

(n.r Mi s-a părut în anumite momente că s-a vrut a fi umilit Ianis Hagi) Când intri în dizgrația unui club, pentru că astfel de lucruri se întâmplă, când clubul te plătește, dar nu te lasă să îți faci treaba. De ce? Pentru că mizează pe dorința ta de a juca, iar asta vor toți jucătorii, ca mai apoi să iei o decizie de a pleca, bineînțeles, care este favorabil financiară clubului”, a spus Adrian Mutu la noua emisiune „Don Mutu”.

„Ianis Hagi nu este lăsat șă-și facă treaba! Este umilit de club!”

Adrian Mutu a continuat discuția cu Horia Ivanovici și a precizat că Ianis Hagi este umilit de club în prezent, prin faptul că nu este lăsat să joace, fiind de multe ori „uitat” pe banca de rezerve de către antrenor. „Briliantul” e de părere că Hagi Jr. va lua o decizie vis-a-vis de un transfer în această iarnă.

„Ianis Hagi este plătit, dar nu este lăsat să-și facă treaba, asta înseamnă că este umilit de club prin faptul că îl cheamă, îi dă o șansă, a avut și ghinion cu acel cartonaș roșu, dar a jucat decent, ca mai apoi să îl trimiți iar la echipa a doua.

(n.r în momentele astea te gândești să pleci) Normal că va lua o decizie. Sigur în iarnă va lua o decizie, pentru că este o situație complicată. Eu dacă aș putea să îi ofer un sfat, acela ar fi că el trebuie să joace. Să plece, să-și rezolve problemele acolo, să joace undeva, pentru că a mai fost împrumut. Situația actuală îi dăunează”, a completat Adrian Mutu.

Ianis Hagi a evoluat doar în 2 partide în acest sezon pentru prima echipă a lui Rangers, iar cumulat a fost pe teren doar preț de 51 de minute. Cota sa de piață este într-un picaj, „Prințul” ajungând să valoreze 1,8 milioane de euro, comparativ cu cota de 7 milioane de euro din urmă cu 2 ani, de dinainte de accidentare.

Adrian Mutu i-a oferit un sfat lui Ianis Hagi în privința rămânerii la Rangers