De ce întârzie, de fapt, deciziile VAR în SuperLiga! Cristi Balaj dezvăluie problema CCA: „Defecțiuni ale antenelor 5G!”. Exclusiv

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Noul sistem VAR a fost implementat în SuperLiga României odată cu debutul noului sezon, iar în primele patru etape a produs deja foarte multe întârzieri. Fotbaliștii au așteptat pe teren până la 7 minute pentru o decizie din partea arbitrilor, iar un meci chiar a fost decalat cu 11 minute din cauza problemelor tehnice. Cristi Balaj a explicat pentru FANATIK de unde provin aceste probleme.

Întârzieri uriașe din cauza noului sistem VAR! Probleme la 8 meciuri din SuperLiga României

Problemele cu noul sistem VAR au apărut încă din prima etapă și persistă chiar și acum, la o lună distanță. În prezent, în SuperLiga se dispută etapa cu numărul 4, însă în loc ca timpul de așteptare să se diminueze, tocmai s-a înregistrat un record negativ în partida dintre Petrolul și Oțelul Galați.

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Prima problemă majoră a apărut în meciul U Cluj – Farul 2-1. Alibek Aliev deschidea scorul în minutul 2, însă reușita sa era anulată pentru fault în atac, iar decizia a venit patru minute mai târziu. Tot U Cluj, în meciul cu FC Botoșani, a așteptat aproximativ 3 minute pentru ca golul de 2-1 al lui Mendy să fie validat. În Dinamo – U Craiova 5-1, Alex Pop a înscris în minutul 59, însă reușita sa a fost anulată inițial pentru ofsaid. Ulterior, după 4 minute de analiză, golul său a fost validat. În aceeași partidă, Istvan Kovacs a mai petrecut alte 3 minute în fața monitorului, când a schimbat decizia de penalty pentru Dinamo în roșu pentru Badelj și lovitură liberă în favoarea „câinilor”.

O altă partidă cu timp record pentru analiza VAR a fost Oțelul – Dinamo 1-1, unde golul lui Soro a fost validat după 5 minute de analiză a unui posibil ofsaid. Același lucru s-a întâmplat și la Corvinul – Sepsi 1-1, doar că acolo reușita a fost anulată pentru ofsaid, tot după 5 minute de analiză. De asemenea, în partida Dinamo – FC Voluntari 4-0, , însă Papp a provocat un penalty, care a fost analizat timp de 7 minute până să fie validat. Bineînțeles, după atâta timp de așteptare, Zima a apărat execuția lui Pedro Nuno. O altă partidă care a suferit din cauza VAR-ului a fost Farul – Csikszereda, meci ce a fost decalat cu 11 minute din cauza problemelor tehnice.

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Cum a explicat Cristi Balaj toate problemele cu noul sistem VAR

Dacă adunăm toate aceste momente, ajungem la aproximativ 50 de minute de întârziere din cauza noului sistem VAR în primele 4 etape, ținând cont că runda a patra încă nu s-a încheiat. Cristi Balaj este de părere că aceasta este o chestiune de timp până noua tehnologie va fi implementată corespunzător:

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„Este un sistem nou, care are nevoie de o perioadă de timp pentru implementare și apar situații neprevăzute. Din păcate, se întâmplă foarte des să pice comunicarea. Acesta este motivul pentru care și ieri, la Farul, s-a întârziat începerea meciului cu 11 minute. Am înțeles că sunt probleme cu antenele 5G în toată Europa. Probabil că cei de la CCA vor avea un comunicat în acest sens și vor veni cu clarificări”, a explicat Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, în exclusivitate pentru FANATIK.

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FRF, comunicat amplu despre problemele noului sistem VAR

În urma întârzierilor din primele etape, Federația Română de Fotbal a venit în spațiul public cu un comunicat în care a explicat că va fi nevoie de timp pentru ca noul sistem să funcționeze optim. În plus, arbitrii, și probabil la fel și echipele din SuperLiga României, preferă corectitudinea în detrimentul vitezei. Bineînțeles că niște decizii luate mai rapid nu ar deranja pe nimeni, însă FRF cere timp pentru ca întreaga tehnologie să fie pusă la punct.

„Întregul proces de implementare este tratat cu maximum de transparență, având ca scop principal creșterea corectitudinii în deciziile luate pe teren. În prezent, sistemul se află într-o etapă de testare continuă, un aspect fundamental pe care publicul, mass-media și iubitorii fotbalului trebuie să îl înțeleagă pentru a evalua corect situația. Performanța sistemului depinde în mod direct de resursa umană și de infrastructură. De aceea, se acordă o atenție deosebită următoarelor direcții:

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Este nevoie de timp suplimentar dedicat antrenamentului continuu al operatorilor, pentru a asigura o operare impecabilă și o aprofundare corectă a procedurilor.

Se lucrează activ la soluționarea provocărilor tehnice, în special la optimizarea conectivității la internet, element vital pentru transmiterea în timp real a datelor.

Introducerea rolului de supervizori VAR este esențială; aceștia monitorizează activitatea operatorilor de reluări și a oficialilor video (VMO), documentând prin note și rapoarte detaliate orice aspect tehnic sau operațional care necesită îmbunătățiri.

În încheiere, precizăm că echipa de implementare VAR depune toate eforturile necesare pentru ca noul sistem să devină pe deplin operațional într-un timp cât mai scurt, asigurând astfel o eficiență sporită și o durată redusă a analizelor”, se arată în la sfârșitul lunii iulie.