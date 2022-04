De ce întârzie marea ofensivă anunțată de Moscova în estul Ucrainei. Opțiunile strategice ale armatei ucrainene

La o săptămână după ce trupele armatei ruse s-au retras complet din zona Kievului, marea ofensivă a Moscovei pentru cucerirea estului Ucrainei continuă să întârzie, iar experții militari vorbesc de o serie de probleme de logistică ce vor afecta în continuare campania rușilor

Premierul austriac Karl Nehammer, primul lider occidental care a efectuat o vizită la Moscova de la începutul războiului, a ieșit extrem de pesimist de la întâlnirea cu Putin privind șansele unui acord de pace, susținând că liderul de la Kremlin ar urma să intensifice în mod drastic brutalitatea acestui conflict. De altfel, tot marți, după întâlnirea cu președintele Lukașenko, Putin a declarat deschis că negocierile pentru pare „se află într-un punct mort”.

Intensificarea bombardamentelor asupra orașelor din estul Ucrainei și deplasarea trupelor rusești către această zonă arată că ofensivă armatei ruse este iminentă, iar autoritățile ucrainene anunțau săptămâna trecută că se așteaptă ca aceasta să înceapă cel târziu la începutul acestei săptămâni. pentru după cucerirea orașului Mariupol, pentru a elibera forțele ce luptă în acest oraș, atunci rușii pot spera că orașul ucrainean va cădea în următoarele zile. Miercuri, Ministerul Apărării rus a anunțat că peste 1.000 de apărători ucraineni din Mariupol s-au predat. „În oraşul Mariupol, în zona uzinei metalurgice Ilici (…) 1.026 de militari ucraineni din Brigada 36 Marină au depus armele de bunăvoie şi s-au predat”, a precizat ministerul rus într-un comunicat de presă, în timp ce pe au fost publicate mai multe înregistrări cu zeci de militari ucraineni ce s-au predat forțelor ruse.

Miercuri, BBC a relatat că o serie de în cel puţin trei locuri de la graniţa cu Ucraina: Regiunile Belgorod şi Voronej, precum şi în jurul oraşului Matveev Kurgan din sud. Pe teritoriul Ucrainei, potrivit aceleiași surse, rușii îşi consolidează operaţiunile în jurul oraşului Izyum şi se pregătesc să avanseze spre sud pentru a cuceri orașul strategic Slovyansk.

„În prima rundă, Rusia s-a făcut de ruşine atât politic cât şi militar. A luat orice decizie prostească posibilă în speranţa nesăbuită a unui blitz, dar asta va face următorul său atac încă şi mai furibund”, a declarat marți pentru Associated Press expertul militar ucrainean Oleg Zhadov.

Cu toate acestea analiștii militari sunt de părere că o eventuală ofensivă a rușilor nu va veni prea curând în condițiile în care problemele de logistică ale acestora continuă să persiste și, în special, în condițiile în care aceste trupe trebuie să fie extenuate după șase săptămâni de război.

„Realitatea regrupării și redesfășurării unei armate învinse și epuizate devine acum evidentă, la o săptămână după ce rușii au reușit să-și retragă toate trupele din jurul Kievului. Unde sunt aceste forțe acum? Ultimele rapoarte de informații oferite de către Pentagon le plasa încă în drum spre Belgorod, în teritoriul Rusiei, pentru a se reface și a se regrupa. În urmă cu două zile cei de la Pentagon susțineau că aceste trupe sunt încă în drum spre Belgorod. Marți seară, analiștii de la Institute for Study of War susțineau că aceste trupe sunt încă în perioada de regrupare. La această situație putem adăuga informațiile tot mai dese cum că tot mai multe unități încearcă să evite să fie retrimise pe front.

La acest lucru, trebuie să ținem seama și de faptul că, și dacă aceste unități pot fi reechipate și odihnite, tot va fi nevoie de o perioadă semnificativă de timp până vor fi desfășurate în teatrul de operațiuni. Rușii par să fie prinși într-o redesfășurare a forțelor ce se petrece cu viteza melcului. În acest timp își continuă atacurile de intensitate redusă în Donbas, dar fără a avea suficiente trupe pentru a înainta decisiv și fără să știe dacă vor primi întăriri semnificative.

Pe scurt, cine credea că armata rusă va lupta inteligent acum și va reuși să obțină un avantaj decisiv până la data de 9 mai pare să fi fost extrem de optimist în ceea ce privește capacitatea rușilor. Ceea ce pare a se întâmpla de fapt este că rușii continuă să sufere pierderi mici dar constante în încercarea lor de a obține mici victorii, și că, în loc să-și adune o forță masivă pentru a obține un avantaj strategic continuă să-și răspândească trupele în convoaie lungi, într-o rețea de drumuri secundare, unde devin ținta trupelor ucrainene”, este de părere Phillips O. Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews din Scoția.

În opinia acestuia imaginile din satelit cu convoaiele de blindate rusești ce au înaintat din Rusia spre Donbas arată că acestea se deplasează pe drumuri mici, secundare, ce îngreunează semnificativ mobilitatea acestora, iar acest lucru se întâmplă din cauza faptului că ucrainenii au reușit să mențină controlul asupra orașului Harkov, de unde controlează drumurile principale.

