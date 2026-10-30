De ce Ionuț Chirilă spune că Steaua – CS Dinamo este adevăratul derby al fotbalului românesc

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Ionuț Chirilă (60 de ani) e din nou în centrul atenției înainte de CSA Steaua – Dinamo, meci programat vineri, 30 octombrie, de la ora 18:00, în cadrul etapei a 12-a din Liga 2. Antrenorul oaspeților a afirmat că acest duel este, de fapt, adevăratul derby din fotbalul românesc.

De ce susține Ionuț Chirilă că CSA Steaua – CS Dinamo e, de fapt, „Eternul Derby”

Înaintea confruntării din eșalonul secund, Ionuț Chirilă a reaprins polemica privind identitatea celor două mari rivale din sportul românesc, Steaua și Dinamo. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, , chiar dacă acestea evoluează în Liga 2.

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„Este adevăratul derby al fotbalului românesc! Steaua și Dinamo sunt cluburile reprezentative ale fotbalului românesc. O echipă a câștigat Cupa Campionilor Europeni, cealaltă a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor și ale Cupei Cupelor. Sunt două cluburi care au scris istorie. Mergem să jucăm într-o catedrală. Pentru mine, am mai spus-o, Ghencea este o catedrală a fotbalului românesc.

Va fi un meci aprig și sper să câștige echipa cea mai bună. Noi mergem în Ghencea să învingem, să reprezentăm cu cinste culorile lui Dinamo și să respectăm legendele acestui club. Dincolo de rezultat, cel mai important este ca acești copii să se dezvolte. Sunt convins că vor însemna foarte mult pentru Dinamo și pentru echipele naționale ale României”, a declarat Ionuț Chirilă, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Ionuț Chirilă, refuzat de Gigi Becali! A garantat titlul cu 500.000 de euro

Dincolo de argumentele istorice pe care le-a invocat Chirilă, există însă și o serie de episoade din cariera sa care pot explica poziția sa. Tehnicianul lui CS Dinamo a vorbit în dese rânduri despre faptul că nu a fost dorit la cele două echipe din SuperLiga, Dinamo și FCSB, deși consideră că experiența și realizările sale îl recomandau pentru asemenea posturi.

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Spre exemplu, între Ionuț Chirilă și Gigi Becali au existat de-a lungul timpului numeroase schimburi de declarații. Cu toate acestea, realația profesională dintre antrenor și patronul FCSB nu s-a concretizat niciodată printr-o colaborare. În mai 2019, Ionuț Chirilă s-a autopropus pe banca roș-albaștrilor. Era atât de convins că poate câștiga campionatul cu FCSB, încât a anunțat că este dispus să garanteze cu un credit de 500.000 de euro. „Eu pun antrenor, nu un om care nu-i antrenor. Nici nu știu ce a antrenat el”, a replicat Gigi Becali, la Pro X.

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Dacă sunt antrenor la Steaua, garantez cu credit de 500.000 de euro că iau titlul”, Ionuț Chirilă, în mai 2019, la GSP Live

Șapte ani mai târziu, în mai 2026, Chirilă a revenit asupra subiectului și a ironizat faptul că numeroși tehnicieni au trecut pe banca FCSB, „Singurul care nu a antrenat FCSB sunt eu. În rest a antrenat toată lumea. Nu neapărat, nu-și dorește Gigi”, spunea Chirilă, întrebat dacă ar vrea să îi pregătească pe roș-albaștri. Tehnicianul a continuat să critice filosofia lui Gigi Becali, susținând că investițiile în jucători nu pot suplini existența unui sistem de joc bine definit.

Chirilă nu a ajuns niciodată la Dinamo din SuperLiga. Marea frustrare a antrenorului

La FCSB, Ionuț Chirilă nu a fost dorit de Gigi Becali. În schimb, la Dinamo, situația este mai delicată pentru Ionuț Chirilă. Antrenorul în vârstă de 60 de ani și-a construit o parte importantă a reputației profesionale în academia din „Ștefan cel Mare”, unde a contribuit la formarea unor fotbaliști precum Cătălin Hîldan, Florentin Petre sau Cătălin Tararache Cu toate acestea, Chirilă nu a primit niciodată posibilitatea de a conduce prima echipă a lui Dinamo, lucru pe care l-a reproșat public de mai multe ori.

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„Rămân cu părerea de rău că nu mi s-a dat șansa, pe măsura competențelor mele, să antrenez unul din granzii României”, a declarat Ionuț Chirilă, conform , în vara lui 2026.

Dănuț Lupu îl pune la zid pe Ionuț Chirilă: „Dacă era antrenor la FC Dinamo, care era adevărata Dinamo?”

. Fostul mare internațional susține că a avut inițiativa reînființării echipei de seniori a clubului Ministerului de Interne în 2021 și a ironizat actuala situație a lui Chirilă. Mai mult, Lupu a recunoscut că regretă contribuția avută la dezvoltarea proiectului CS Dinamo, considerând că a greșit față de Dinamo, echipa din SuperLiga.

„Vreau o singură întrebare să-i puneți lui Ionuț Chirilă când vă întâlniți cu el. Dacă era antrenor la FC Dinamo, nu la CS Dinamo, care era adevărata Dinamo? Când am înființat CS Dinamo, ca să fiu un pic răutăcios, le-am dat de muncă unora”, a declarat Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.