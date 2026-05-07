De ce își mută Trump militarii din Germania în Polonia. La ce trebuie să fie România extrem de atentă. Pe cine ar putea ataca Rusia: „Cel mai realist scenariu”

Mutarea unor trupe americane din Germania în Polonia provoacă discuții ample în Europa, politicienii fiind prinși în disputa dintre Bruxelles și Washington. În timp ce Polonia își declară în mod deschis disponibilitatea de a-i primi pe soldații pe care Trump vrea să îi scoată din Germania, întrebarea de pe buzele tuturor este una care a fost pusă încă de când Rusia a atacat Ucraina în 2022: urmează o altă țintă a Kremlinului?

De ce își mută americanii soldații din Germania în Polonia

În spatele disputelor diplomatice se află o realitate pe care statele din estul Europei arată că o înțeleg foarte bine după atacarea Ucrainei. Granițele NATO din apropierea Federației Ruse nu mai sunt privite ca pe niște simple linii pe hartă, ci ca pe niște fronturi ale unui conflict viitor. Expertul în securitate și politică externă Cristian Barna explică, pentru FANATIK, că deciziile Varșoviei nu sunt deloc întâmplătoare și au la baza în primul rând experiența istorică tragică a Poloniei, precum și lecțiile cu care a venit războiul din Ucraina.

„E clar că Polonia este într-o dimensiune de a-și securiza cât mai bine poziția. Ce înseamnă asta? Să ne uităm cât mai bine la reflexul istoric al Poloniei, dar și al Germaniei. În al Doilea Război Mondial, am asistat la Germania care a cotropit Polonia, după care am asistat la URSS care a cotropit Polonia, care a rămas acolo ca și bloc sovietic ca și la noi, până la începutul anilor 1990”, a declarat Cristian Barna, pentru FANATIK.

Polonia a rămas cu sechele uriașe după marele război

Polonia a suferit o traumă din care a ieșit, în cele din urmă, într-un mod de-a dreptul miraculos. Țara a fost împărțită între marile puteri ale secolului XX. După căderea URSS, polonezii au investit masiv în relația strategică cu SUA, considerând că prezența militară americană este singura garanție în fața Rusiei.

Azi, polonezii privesc la ce a pățit Ucraina amintindu-și de dramele pe care le-au suferit, la rândul lor, și văd un avertisment pentru viitor. De asta Varșovia își dorește mai multe trupe americane pe teritoriul ei, cu riscul de a-l supăra pe cancelarul de la Berlin, Friederich Merz, și pe aliatul său, premierul Donald Tusk.

„Polonia, văzând ce a pățit Ucraina, e conștientă că în afară de statele baltice, cea mai posibilă zonă unde Rusia poate ataca e Polonia, pentru că există granița cu Belarus și știm cu toții că Belarus e, de fapt, Rusia. Atunci, ei sunt foarte conștienți că tot ce înseamnă cel mai facil atac al unei armate se poate întâmpla datorită acestei proximități geografice directe. Ei sunt atât de interesați să își maximizeze cât se poate de mult capacitatea de descurajare și atunci fac orice în sensul acesta. Investesc 5% din PIB, cumpără Patriot, vor de toate și, bineînțeles, ei știu că acolo unde se află mulți soldați americani Federația Rusă se va abține să încerce vreo acțiune”, ne-a spus Barna.

Unde duc certurile dintre UE și SUA? Analistul Cristian Barna nu vede o tragedie în asta și spune că Germania nu se va supăra pe Washington

Cu privire la scandalurile politice dintre președintele suveranist Nawrocki și premierul Tusk, analistul de politică externă susține că este vorba despre politicianism pur, însă, în realitate, Polonia știe foarte bine care e scopul ei. Totodată, acesta a comentat și că Germania lui Merz e conștientă că dacă Polonia ar rezista în fața unui atac rusesc ar fi și în avantajul Berlinului.

„Discuția între Nawrocki și Tusk cu privire la prioritizarea unui parteneriat cu Berlinul vs. SUA este una politicianistă și de viziune. Părerea mea e că Berlinul nu ar avea ceva de comentat în sensul acesta dacă acele trupe s-ar duce în Polonia și nu s-ar întoarce în SUA. Nu este un moft, un nărav și toată lumea știe că președinții vin și pleacă, dar obiectivele strategice ale unei țări nu dispar.

SUA nu are niciun interes să se trezească la Oceanul Atlantic cu Federația Rusă. Germania e conștientă că dacă Polonia rezistă e la adăpost în fața unei amenințări rusești. Germania nu se va supăra, iar în Polonia, văzând dimensiunile politice interne, și eu au translatat o decizie de securitate și apărare într-una de gâlceavă politică”, a adăugat Cristian Barna.

Cel mai realist scenariu: Rusia ar putea ataca țările baltice

Are de gând Federația Rusă să atace Polonia? În cazul unui conflict major între NATO și Rusia, experții militari consideră că unul dintre cele mai vulnerabile puncte ar putea fi coridorul Suwalki, o fâșie îngustă de teritoriu dintre Polonia și Lituania, aflată între Belarus și exclava rusă Kaliningrad. Tocmai de asta, Polonia și statele baltice insistă aproape obsesiv pe ideea întăririi de Europă.

„Cel mai realist scenariu ar fi ca Federația Rusă să atace țările baltice. Polonia tocmai asta face: își sporește capacitatea de descurajare strategică. Chiar dacă Federația Rusă și-ar dori asta s-ar putea să se gândească de două ori. Polonia spune că nu e Ucraina din 2014, ci este Ucraina din 2026, adică vrea să fie privită ca o țară care le poate face probleme direct pe graniță. Ăsta e mesajul descurajării strategice. Nu va exista nicio disensiune în interiorul UE, pentru că și UE este pragmatică, ar fi un câștig și pentru Uniune”, a completat specialistul.

Ce face Nicușor Dan în contextul ultimelor mutări din regiune

În opinia lui Cristian Barna, România ar trebui să adopte abordarea pe care a avut-o președintele polonez cu privire la relația cu Washingtonul și a salutat, de altfel, declarațiile recente făcute de după vizita efectuată la un summit important în Armenia.

„Nicușor Dan a spus că a provocat o discuție despre coridorul vertical de gaze, despre care spune că va aduce nu doar taxe de tranzit în folosul României, ci și stabilitate regională. Când americanii știu că va curge gazul lor lichefiat care va pleca din Grecia vor fi mult mai atenți și mai doritori să securizeze această investiție. E foarte bine că reușim să facem acele SMR-uri de la Doicești cu americanii și că e investiția în finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă. Din nou, banii americani trebuie să fie securizați. Eu așa interpretez mesajul de securitate regională.

Dacă va exista o redesenare a prezenței americane în cadrul NATO în Europa, în conformitate cu ce vrea Trump, ar fi păcat din toate părțile ca România să nu își ofere disponibilitatea pentru a primi trupele pe care Trump, din răzbunare și le mută din Spania, Italia sau Germania. Am avea de câștigat, ar fi un win-win, căci înseamnă securitate pentru întreaga Europă”, a încheiat Barna.