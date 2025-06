De ce își sărbătorește Gigi Becali ziua de naștere pe 25 iunie: „Mama m-a născut pe câmp, pe 24”

Gigi Becali este cel mai important conducător de club din fotbalul românesc, iar latifundiarul din Pipera a împlinit miercuri vârsta de 67 de ani. Patronul celor de la FCSB a povestit ceva mai puțin știut despre nașterea sa.

Gigi Becali, declarat de mama sa la o zi după ce s-a născut

Gigi Becali este una dintre cele mai importante figuri din fotbalul românesc, fiind cel care un club care s-a obișnuit cu trofeele și prezențele în competițiile europene.

Patronul campioanei din SuperLiga României , dar acesta a povestit faptul că el este născut pe data de 24 iunie, însă a fost declarat a doua zi de mama sa la primărie.

Totodată, Gigi Becali a dezvăluit cum a petrecut de ziua sa de naștere. Finanțatorul roș-albaștrilor a transmis și discuția pe care a avut-o cu Mihai Stoica, legat de .

„Pe 24 m-a născut mama, dar m-a născut pe câmp, așa că m-a declarat pe 25. Ieri am sărbătorit. Am fost la mânăstire toată ziua. Am fost la mulțumire pentru tot ce mi-a dat. Puteam să fac eu toate alea?

Cum să bați PAOK-ul de trei ori la rând. Abia astăzi am făcut echipă mai tare decât PAOK-ul. Mi-a zis MM: ‘Băi, Gigi, nu credeam că puteam face o echipă atât de bună. Mă uit la antrenament, nu îmi vine să cred cât suntem de buni’”.

Gigi Becali: „Eu am fost născut pe câmp, iar acum mă sună lumea”

Sunt născut în aceeași zi cu Ioan Botezătorul, cel mai mare bărbat născut din femeie. Da, domne, m-am născut pe câmp, stăteam în bordeie din coceni. Bine că era vară. M-a născut în Brăila pe câmp. M-a declarat a doua zi la primărie, că era departe primăria.

De asta e bucuria mea. Eu am fost născut pe câmp, iar acum mă sună lumea să mă întrebe nu știu ce”, a declarat Gigi Becali, la .