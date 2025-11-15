De ce joacă Bosnia meciurile de pe teren propriu la Zenica! Culisele unei alegeri „sentimentale”

ADVERTISEMENT

România joacă împotriva Bosniei-Herţegovina, sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica. pentru ambele echipe, iar dacă „tricolorii” bat îşi asigură un traseu mai uşor la barajul de Mondiale.

Zenica, oraş industrial, recunoscut pentru producţia de oţel

şi este „casa” Bosniei-Herţegovina de mulţi ani, deşi în Sarajevo, stadionul olimpic are o capacitate de două ori mai mare.

Zenica este un oraş de 110.000 de locuitori, aflat la 70 de kilometri de capitală. S-a dezvoltat rapid în perioada de după Al Doilea Război Mondial, în special datorită dezvoltării industriilor grele.

Şi azi Zenica este un oraş industrial, recunoscut pentru producţia de oţel. Iar acest oraş găzduieşte de mulţi ani echipa naţională a Bosniei-Herţegovina.

Gazda primului meci pentru naţionala Bosniei-Herţegovina!

De altfel, primul meci din istorie pe teren propriu al echipei Bosniei a avut loc pe „Bilino Polje”. Pe 24 aprilie 1996, Bosnia-Herţegovina învingea cu 2-0 Albania într-un meci amical.

Dar, următorul meci al naţionalei la Zenica a fost programat patru ani mai târziu, în martie 2000, când Bosnia-Herţegovina a câştigat cu Macedonia de Nord, scor 1-0.

Stadionul a fost construit în 1972 şi renovat în 2012. Iar de la renovare, naţionala Bosniei-Herţegovina s-a mutat practic la Zenica, la Sarajevo fiind disputate doar meciuri amicale în ultimii 13 ani.

Zenica, „blestem” pentru echipele adverse!

Echipa naţională din Bosnia-Herţegovina a obţinut calificarea la Campionatul Mondial din 2014, singurul turneu final mondial din istoria ţării, cu toate meciurile de pe teren propriu disputate la Zenica.

De atunci, Zenica este un „porte-bonheur” al naţionalei bosniace. A existat chiar un „blestem” Zenica pentru echipele adverse, Bosnia-Herţegovina fiind neînvinsă timp de 16 meciuri pe stadionul din oraş. Seria a început chiar la primul meci acasă, în 1995, şi a durat până în 2006 când Ungaria s-a impus cu 3-1.

În anul 2013, Federaţia Bosniacă a inaugurat un centru modern de pregătire al echipei naţionale la Zenica, încă un argument pentru care prima reprezentativă să joace meciurile de pe teren propriu pe „Bilino Polje”.

Stadionul Naţional al Bosniei-Herţegovina va fi ridicat la Zenica! Va fi gata în patru ani

Iar viitorul echipei naţionale a Bosniei-Herţegovina va fi tot la Zenica. În 2025 a fost semnat unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă între preşedintele Federaţiei şi primarul oraşului.

La Zenica urmează să fie ridicat Stadionul Naţional al Bosniei-Herţegovina, pe locul pe care se află astăzi stadionul „Bilino Polje”, actuala arenă fiind într-o stare destul de avansată de degradare.

Oficialii promit că noua arenă va fi la cele mai înalte standarde UEFA şi FIFA şi va deveni „una dintre cele mai frumoase arene din Balcani”. Data finalizării este estimată în 2029, iar stadionul va avea o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri.