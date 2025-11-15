Sport

De ce joacă Bosnia meciurile de pe teren propriu la Zenica! Culisele unei alegeri „sentimentale”

Bosnia-Herţegovina va juca împotriva României la Zenica, deşi în capitala Sarajevo există o arenă de două ori mai mare. FANATIK vă prezintă culisele unei alegeri "sentimentale".
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
15.11.2025 | 11:30
De ce joaca Bosnia meciurile de pe teren propriu la Zenica Culisele unei alegeri sentimentale
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
De ce joacă Bosnia meciurile de pe teren propriu la Zenica! Culisele unei alegeri "sentimentale". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

România joacă împotriva Bosniei-Herţegovina, sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica. Este un meci decisiv pentru ambele echipe, iar dacă „tricolorii” bat îşi asigură un traseu mai uşor la barajul de Mondiale.

Zenica, oraş industrial, recunoscut pentru producţia de oţel

Stadionul din Zenica are o capacitate de 15.000 de spectatori şi este „casa” Bosniei-Herţegovina de mulţi ani, deşi în Sarajevo, stadionul olimpic are o capacitate de două ori mai mare.

ADVERTISEMENT

Zenica este un oraş de 110.000 de locuitori, aflat la 70 de kilometri de capitală. S-a dezvoltat rapid în perioada de după Al Doilea Război Mondial, în special datorită dezvoltării industriilor grele.

Şi azi Zenica este un oraş industrial, recunoscut pentru producţia de oţel. Iar acest oraş găzduieşte de mulţi ani echipa naţională a Bosniei-Herţegovina.

ADVERTISEMENT
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Digi24.ro
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Oraşul industrial Zenica.
Oraşul industrial Zenica. Sursa: Fanatik

Gazda primului meci pentru naţionala Bosniei-Herţegovina!

De altfel, primul meci din istorie pe teren propriu al echipei Bosniei a avut loc pe „Bilino Polje”. Pe 24 aprilie 1996, Bosnia-Herţegovina învingea cu 2-0 Albania într-un meci amical.

ADVERTISEMENT
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în...
Digisport.ro
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în ziua meciului cu Bosnia

Dar, următorul meci al naţionalei la Zenica a fost programat patru ani mai târziu, în martie 2000, când Bosnia-Herţegovina a câştigat cu Macedonia de Nord, scor 1-0.

Stadionul a fost construit în 1972 şi renovat în 2012. Iar de la renovare, naţionala Bosniei-Herţegovina s-a mutat practic la Zenica, la Sarajevo fiind disputate doar meciuri amicale în ultimii 13 ani.

ADVERTISEMENT
Stadionul din Zenica, la antrenamentul oficial al
Stadionul din Zenica, la antrenamentul oficial al „tricolorilor”. Sursa: Fanatik

Zenica, „blestem” pentru echipele adverse!

Echipa naţională din Bosnia-Herţegovina a obţinut calificarea la Campionatul Mondial din 2014, singurul turneu final mondial din istoria ţării, cu toate meciurile de pe teren propriu disputate la Zenica.

De atunci, Zenica este un „porte-bonheur” al naţionalei bosniace. A existat chiar un „blestem” Zenica pentru echipele adverse, Bosnia-Herţegovina fiind neînvinsă timp de 16 meciuri pe stadionul din oraş. Seria a început chiar la primul meci acasă, în 1995, şi a durat până în 2006 când Ungaria s-a impus cu 3-1.

În anul 2013, Federaţia Bosniacă a inaugurat un centru modern de pregătire al echipei naţionale la Zenica, încă un argument pentru care prima reprezentativă să joace meciurile de pe teren propriu pe „Bilino Polje”.

Stadionul Naţional al Bosniei-Herţegovina va fi ridicat la Zenica! Va fi gata în patru ani

Iar viitorul echipei naţionale a Bosniei-Herţegovina va fi tot la Zenica. În 2025 a fost semnat unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură sportivă între preşedintele Federaţiei şi primarul oraşului.

La Zenica urmează să fie ridicat Stadionul Naţional al Bosniei-Herţegovina, pe locul pe care se află astăzi stadionul „Bilino Polje”, actuala arenă fiind într-o stare destul de avansată de degradare.

Oficialii promit că noua arenă va fi la cele mai înalte standarde UEFA şi FIFA şi va deveni „una dintre cele mai frumoase arene din Balcani”. Data finalizării este estimată în 2029, iar stadionul va avea o capacitate de aproximativ 20.000 de locuri.

Vechea tabelă a stadionului din Zenica
Vechea tabelă a stadionului din Zenica. Sursa: Fanatik
  • 1972 este anul în care s-a construit stadionul din Zenica
  • 2014 este anul în care Bosnia-Herţegovina s-a calificat singura dată la Campionatul Mondial
Marea trădare pe care a suferit-o Victor Becali în fotbal: “Nici dacă am...
Fanatik
Marea trădare pe care a suferit-o Victor Becali în fotbal: “Nici dacă am rămâne noi doi pe Pământ n-aş mai vorbi cu el!”
Meme Stoica a ales adversarele favorite pentru România în barajul Cupei Mondiale: ”Oricare...
Fanatik
Meme Stoica a ales adversarele favorite pentru România în barajul Cupei Mondiale: ”Oricare din acestea e accesibilă”
LIVE VIDEO Bosnia – România, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu a ales! Trei...
Fanatik
LIVE VIDEO Bosnia – România, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu a ales! Trei nume grele, OUT din lot
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el...
iamsport.ro
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el n-am văzut. Odată a driblat 11 jucători'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!