De ce Kennedy Boateng nu a semnat încă prelungirea contractului cu Dinamo. Dezvăluiri de la negocieri

Din ce motiv nu a semnat Kennedy Boateng prelungirea de contract cu Dinamo până acum. Andrei Nicolescu a spus totul despre titularul „câinilor”.
Mihai Dragomir
14.01.2026 | 10:28
De ce Kennedy Boateng nu a semnat inca prelungirea contractului cu Dinamo Dezvaluiri de la negocieri
De ce nu a semnat Kennedy Boateng prelungirea cu Dinamo.
Dinamo se concentrează din plin pe consolidarea și gestionarea lotului pe care îl are la dispoziție. Andrei Nicolescu a dezvăluit de ce Kennedy Boateng nu a semnat încă prelungirea de contract.

De ce nu a semnat încă Kennedy Boateng prelungirea contractului cu Dinamo

Dinamo pune la cale cea de-a doua parte a sezonului. După un cantonament foarte bun în Antalya, „câinii” sunt gata să „muște” din rivalele din SuperLiga odată ce se reia competiția.

Andrei Nicolescu, cel care a anunțat numele jucătorilor de la Dinamo care vor pleca în această iarnă, a vorbit în detaliu despre situația contractuală a lui Kennedy Boateng, cel care a fost ales alături de Nikita Stoinov drept cel mai bun cuplu de fundași centrali ai anului 2025 la Super Gala Fanatik 2025 și care este piesă de bază în echipa lui Zeljko Kopic.

„Realitatea e următoarea. Am avut o discuție. I-am făcut o propunere pe 4 ani. Discuția era așa… În contextul în care ar semna pe 4 ani, ar avea o sumă asigurată, un salariu foarte bun pentru România pe 4 ani.

Are 29 de ani și probabil, dacă ar pleca undeva în următorii 2 ani, ar prinde un contract foarte bun, dar nu se știe dacă ceilalți 2 ani ar fi foarte buni.

Noi am plecat de la premisa că, dacă are această stabilitate și riscul este la club, pentru că nu se știe dacă se accidentează… practic el rămâne pe un salariu foarte bun. Asta a fost prima discuție!”, a spus inițial Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

Răspunsul lui Kennedy Boateng la oferta înaintată de Dinamo

Ulterior, oficialul „câinilor” a povestit și despre răspunsul oferit de jucătorul de origine africană. Se pare că fundașul își dorește, momentan, o înțelegere doar pe 2 ani cu Dinamo.

„A revenit la noi, înainte de plecarea în cantonament, și ne-a spus că ar vrea pe 2 ani, nu pe 4. Apoi, Cosmin (n.r. – Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo) a avut o discuție mai detaliată apropo de ce își dorea el și de ce putem noi să ne asumăm. Au plecat de la masă strângându-și mâna că mergem așa și punem pe hârtie, apoi semnăm pentru 2 ani. Nu îl avem semnat în momentul acesta!”, a mai spus Nicolescu.

Andrei Nicolescu a spus ce șanse există, de fapt, ca jucătorul să continue la Dinamo

Spre final, Andrei Nicolescu a spus ce crede despre deznodământul ulterior al negocierilor purtate cu Boateng și a mărturisit că este optimist.

„Eu sunt optimist, din ce am văzut. Acum s-a deblocat tot ce înseamnă mercato. În ultimele zile am primit de 10 ori mai multe mesaje decât în decembrie. Posibil ca și el sau agentul lui… Când doi oameni stau la masă și agreează ceva, un gentlemen agreement ar trebui respectat!”, a mai spus Nicolescu.

  • 1,2 milioane de euro este cota lui Kennedy Boateng în prezent
  • 2024 este anul în care a semnat cu Dinamo

De ce Kennedy Boateng nu a semnat încă prelungirea contractului cu Dinamo

