De ce Kevin Ciubotaru nu poate juca la FCSB! Mihai Stoica, analiză tactică în direct

Kevin Ciubotaru a evoluat excelent în România – Moldova, în debutul său la echipa naţională. în meciul cu Austria, din informaţiile FANATIK.

Kevin Ciubotaru nu poate juca la FCSB! Mihai Stoica a explicat motivele

În spaţiul public au apărut informaţii despre interesul FCSB-ului pentru Ciubotaru, dar Mihai Stoica a explicat în emisiunea „MM la Fanatik” de ce nu poate juca tânărul fundaş la FCSB:

„Niciodată nu poate juca fundaş stânga în patru. Pentru că este fotbalist de atac. Dacă joci în 4-2-3-1 îl văd mai mult sus, bandă sus. Este jucător ofensiv foarte bun, nu pare foarte interesat de faza defensivă.

Iar pentru mine, când joci în patru, cel mai important este ca un fundaş lateral să poată să se apere. Nu îl văd la noi în patru. Sare în ochi. La fel ca şi Thiago anul trecut la Sibiu, pentru că ei joacă în cinci.

Şi când ai trei în spatele tău, poţi să îţi faci treaba doar ofensiv. Şi atunci a ieşit în evidenţă Thiago. A fost şi Nana Antwi, dar n-are nicio legătură cu jocul în patru. Asta trebuie să le explic tuturor.

Nu a fost Dumfries ceva ieşit de comun în patru, dar este când joci în cinci. Hakimi e şi în patru şi în cinci. Pentru că ştie să se apere. Hai să îl vedem pe Di Marco în patru, nu o să îl vezi niciodată. Deci (n.r. Kevin Ciubotaru) nu e pentru ce jucăm noi”, a spus Mihai Stoica.

Ce spune Mihai Stoica despre Lisav Eissat

Managerul general de la FCSB a vorbit şi despre , spunând că este un jucător interesant, dar rămâne de văzut cum va reacţiona când va fi testat de un adversar puternic:

„Dacă va juca vreodată (n.r. Eissat) vreau să îl văd în faţa unui adversar care îi scoate în evidenţă calităţile defensive. Are picior bun, construieşte, dar împotriva cui? Nu are nicio relevanţă.

Ce are el important este că joacă titular la Maccabi Haifa, o echipă bună, născut în 1995. Nu e nici Beer Sheva, nici Maccabi Tel Aviv. Un campionat aprig. Şi acolo nu joacă pentru că au regula U21. Că nu au. Numai noi o avem. Mai departe nu ştiu”, a spus Mihai Stoica în emisiunea „MM la Fanatik”.