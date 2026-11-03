De ce l-a acuzat Reghecampf pe Iulian Călin de legături cu U Cluj. Cristi Balaj, verdict despre arbitraj: „Au fost greșeli”

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Comisia Centrală de Arbitri (CCA) i-a încredințat cel mai important meci al etapei a 14-a din SuperLiga lui Iulian Călin (39 de ani). „Centralul” din Argeș a avut un meci cu destule evenimente luni seara: cartonașe, intervenții VAR și discuții cu cei implicați în meci. După meci, din tabăra roș-albaștrilor au apărut o serie de acuzații la adresa arbitrului Călin.

Iulian Călin, acuzat de Laurențiu Reghecampf de legături cu U Cluj. Care este explicația

La flash-interviurile de după U Cluj – FCSB 1-0, Laurențiu Reghecampf, tehnicianul bucureștenilor, a criticat maniera de arbitraj a lui Iulian Călin. Deși în primă fază a spus că el nu comentează, în general, arbitrajele meciurilor echipei sale, „Reghe” s-a descătușat și a lansat mai multe insinuări la adresa brigăzii de arbitri. „(…) La ultima fază, dacă urmăriți traiectoria mingii, aceasta se duce spre Drăguș. Jucătorul e inteligent, atinge mingea cu mâna și pleacă din zonă. Mi se pare puțin suspect, având în vedere originea domnului arbitru și ce s-a întâmplat pe teren”, a spus Laurențiu Reghecampf, imediat după eșecul cu U Cluj.

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Cu lămuriri și explicații legate de aceste acuzații lansate de Reghe la adresa „centralului” a venit, la FANATIK SUPERLIGA, fostul mare arbitru Cristi Balaj (55 de ani). Conform spuselor sale, Iulian Călin s-ar fi implicat în politică. De altfel, a și candidat pe listele PNL, partid din care face parte și Emil Boc, primarul din Cluj-Napoca și un apropiat al clubului U Cluj. „El a candidat la primăria de unde locuiește, de lângă Pitești, din partea PNL-ului (…). Fiind primar PNL la Cluj-Napoca au făcut (n.r. cei de la FCSB) această legătură”. Același Balaj mai spune că, din modul în care a arbitrat Călin, acuzațiile dinspe FCSB nu au nicio acoperire. „Din punctul meu de vedere, la cum a arbitrat, nu s-a concretizat (n.r. acuzația)”.

Ce notă i-a dat Cristi Balaj lui Iulian Călin după arbitrajul de la U Cluj – FCSB

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a „bifat” primul eșec în campionat de la revenirea pe banca celor de la FCSB. În ultima partidă din etapa a 14-a de SuperLiga, roș-albaștrii au pierdut, scor 0-1, pe terenul celor de la U Cluj. Fără să impresioneze, „Șepcile Roșii”, s-au impus după un gol marcat de golgheterul sezonului trecut, Jovo Lukic. În minutul 76, o fază fixă a dus la deschiderea scorului. Mendy a centrat, cei de la FCSB s-au apărat sus și au fost surprinși, lăsându-l pe vârful bosniac singur cu Târnovanu. Acesta a împins mingea în plasă din a doua tentativă, 1-0.

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Golul clujenilor a avut nevoie de mai multe minute de analiză. În camera VAR s-a revăzut faza pentru un presupus fault făcut de Iulian Cristea în duelul cu Valentin Crețu. Reușita a fost, însă, validată. Specialiștii în arbitraj au ajuns la concluzia că decizia a fost una corectă. Tot la FANATIK SUPERLIGA, același Cristi Balaj a punctat faptul că, deși au fost unele greșeli pe parcursul meciului, per total . Mai exact, nu au fost greșeli din categoria celor majore, care pot vicia un rezultat. „Nu a avut greșeli majore. În momentul când vorbim de un arbitraj în care nu au existat greșeli majore, cei care au pierdut n-au cum să dea vina pe arbitraj. Au fost greșeli. (n.r. Ce notă îi dădeai?) Cum nu au fost greșeli majore, un 8,2 îi dădeam”, spune Balaj.

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Analistul FANATIK face apoi radiografia prestației per total a lui Călin de pe Cluj Arena și spune că maniera sa de arbitraj a avut drept obiectiv să nu comită erori. „La modul cum a arbitrat ieri, a arătat că dorința lui este să nu greșească. Și atunci când meciul este oprit, că povestești cu jucătorii, că intră medicul, că ai fluierat un fault, n-ai cum să greșești”, explică fostul arbitru.

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Ce critici îi aduce Balaj lui Iulian Călin: „A dat faulturi unde nu trebuia să intervină”

Cristi Balaj a remarcat și hibele arbitrajului lui Iulian Călin. Mai exact, centralul a fluierat de multe ori fără să fie necesar. „Mai remarc faptul că a intervenit uneori și a dat anumite faulturi care aș fi preferat să nu le sancționeze. Nu vorbim de faza aia dintre Muhar și adversar când a fost distanță între ei și s-a păcălit. A fost un arbitraj fără greșeli majore, dar cu multe decizii…”. De altfel, după partidă, Călin a fost criticat din tabăra celor de la FCSB, pentru unele decizii luate.

Aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF, Răzvan Burleanu, a spus că, prin reacțiile lor față de arbitraj, cei de la FCSB nu fac decât să mute atenția de pe evoluția lor modestă. „(n.r. Ați văzut un arbitraj care să justifice acuzațiile celor de la FCSB?) Se întâmplă asta când vrei să îți ascunzi rezultatul, să muți atenția în altă parte. E o tehnică de comunicare. N-are nicio legătură cu realitatea”, a punctat reputatul jurnalist.

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