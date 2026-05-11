De ce l-a atacat, de fapt, Laura Codruţa Kovesi pe Nicuşor Dan: „Vor să-l facă pe Ilie Bolojan preşedintele României!” Scenariul lansat de Dumitru Dragomir

ADVERTISEMENT

România a intrat în cea de-a doua săptămână în care are un guvern interimar, însă în ultimele zile agitaţia politică a fost amplificată de un atac al Laurei Codruţa Kovesi la adresa lui Nicuşor Dan. Aceasta a răspuns cu o replică tăioasă la părerea preşedintelui că e înclinat să creadă că s-au făcut abuzuri în timpul în care ea a fost şefa DNA. Mitică Dragomir a analizat întreaga situaţie şi a ajuns la nişte concluzii foarte interesante.

Mitică Dragomir e convins că s-a încercat revenirea la perioada 2010-2015

Dumitru Dragomir crede că s-a încercat transformarea lui Nicuşor Dan într-o marionetă, însă preşedintele nu a intrat în intrigi politice. „Uşor-uşor o să mă transform în avocatul lui Nicuşor. Au vrut să se întoarcă la perioada 2010-2015. Să pună procurorii care vor ei şi să-i salte politic pe toţi. Dar Nicuşor nu face nicio greşeală şi spune lucruri adevărate. Nu se leagă de prostii şi nu răspunde la prostii”, a afirmat el, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

„Oracolul de la Bălceşti” a vorbit şi despre atacul Laurei Codruţa Kovesi la adresa lui Nicuşor Dan, care i-a urat „mult somn” preşedintelui, într-un interviu acordat context.ro. „Când l-a atacat doamna Kovesi, l-a atacat a la long. Adică Bolojan era pregătit pentru postul de președinte. Eu acum mi-am dat seama. Pentru viitor planul era să-l pună pe Ilie Bolojan preşedintele României. Şi încă mai este valabil planul, ăsta e ţelul! Bolojan s-a bazat pe Europa. Nicuşor nu s-a bazat pe Europa, cred că a avut sprijin de peste Ocean”, este scenariul avansat de Mitică Dragomir.

Cum va arăta noul guvern, în viziunea lui Mitică Dragomir

În acelaşi timp, actualului preşedinte. „În momentul în care Nicușor a luat în calcul că fără PSD nu se poate, atunci mi-am dat seama că este un președinte foarte tare. În momentul în care un partid are majoritate în Parlament, nu poți să-l dai la o parte şi să pui să conducă ţara un partid care 11%. Suntem nebuni? Poporul ăsta care votează nu mai contează?”, s-a mai întrebat Dragomir.

ADVERTISEMENT

În ceea ce priveşte viitorul guvern, Mitică Dragomir este convins că lucrurile se vor aranja astfel încât , deşi viitorul premier ar putea avea o altă culoare politică sau ar putea fi un tehnocrat. „Se face guvern minoritar, PSD cu încă câțiva. S-ar putea chiar cu PNL, fiindcă s-ar putea ca liberalii să cedeze. UDMR-ul şi minorităţile sunt şi ele cu PSD-ul.

ADVERTISEMENT

Premier s-ar putea să pună un penelist sau un tehnocrat ales de Nicuşor. Toată politica asta e acum în mâinile lui Nicuşor. PSD-ul e de partea lui, UDMR-ul e de partea lui. În schimb, USR-ul e total împotriva lui!”, a mai spus Dragomir.

ADVERTISEMENT

Acesta mai anticipează că liberalii ar putea chiar să fie absorbiţi de USR, dacă vor continua să aibă atitudinea pe care o au în momentul de faţă. „PNL-ul, dacă mai o mai ține așa ‘înfiptă’, va fi înghiţit de USR. Pentru că dacă se retrage aripa tânără, care e o facțiune puternică din PNL, mai rămân 6-7% şi atunci îi înghite USR-ul”, anticipează Mitică Dragomir.