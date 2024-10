De ce l-a cedat Neluțu Varga pe Daniel Bîrligea la FCSB: „Am avut oferte mai bune pentru el decât cea pe care l-am vândut”

Mutarea lui a fost extrem de surprinzătoare pentru iubitorii sportului „rege” din România. La două luni distanță, patronul lui CFR Cluj a făcut dezvăluiri în privința transferului atacantului.

Neluțu Varga nu regretă că l-a lăsat pe Daniel Bîrligea la FCSB: „L-am lăsat să-și facă viitorul! Am avut oferte mai bune pentru el”

Neluțu Varga a dezvăluit că nu regretă că l-a lăsat pe Daniel Bîrligea la FCSB. Patronul feroviarilor susține că a avut oferte mai bune din punct de vedere financiar pentru jucător, însă a preferat să-l păstreze în speranța că CFR Cluj se va califica în UEFA Conference League.

După eliminarea din competițiile europene, Neluțu Varga a fost nevoit să îl cedeze pe Bîrligea pentru a da un „tun” financiar, Gigi Becali plătind nu mai puțin de 2,5 milioane de euro în .

„Bîrligea este un foarte bun jucător. Este alt profil față de Louis Munteanu, dar foarte bun. A trebuit să iau o decizie. Nu puteam să țin un jucător luat cu atâția bani pe tușă (n.r. Louis Munteanu).

Așa că l-am cedat pe Bîrligea și l-am lăsat să-și facă viitorul. Poate ajunge la o echipă mare. Dacă îl mai țineam, ne-ar fi ajutat, dar asta poate să facă și Louis Munteanu, iar în această situație vin și banii.

Pe el am avut cele mai multe oferte, dar nu l-am dat pentru că am vrut să ne calificăm în grupele Conference League și n-am vrut să ruinăm șansele. Am avut o ofertă mult mai mare pentru el decât cea pe care l-am vândut. Dar n-am fost de acord. Vedeam calificarea mai importantă.

Au fost oferte din Italia, Portugalia, Turcia, Rusia. Cea mai mare a fost de la Como. A fost o chestiune de decizie și asumare. Să iei decizia corectă la momentul oportun”, spus Neluțu Varga, conform .

Daniel Bîrligea s-a adaptat imediat extrem de repede la FCSB

Deși este extrem de cunoscut că la FCSB jucătorii se adaptează mai greu, Daniel Bîrligea a demonstrat că este „excepția de la regulă” și s-a impus imediat în echipa pregătită de Elias Charalambous.

Prezența atacantului a avut impact imediat în echipă, Daniel Bîrligea reușind să înscrie 3 goluri în 5 apariții în tricoul FCSB-ului. Cea mai importantă .

2 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform transfermarkt.